IRW-News: BROADWAY GOLD MINING LTD: Broadway gibt Kapitalerhöhung und Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt

IRW-PRESS: BROADWAY GOLD MINING LTD: Broadway gibt Kapitalerhöhung und Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt

Broadway gibt Kapitalerhöhung und Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt

NICHT ZUR AUSSENDUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, BC - 4. Januar 2017 - Broadway Gold Mining Ltd.



(TSX-V: BRD) (OTCQB: BDWYF) (Broadway oder das Unternehmen) hat heute bekannt gegeben, dass die vom Unternehmen angekündigte Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung mit einem Platzierungsvolumen von 2.100.000 $ überzeichnet wurde und das Unternehmen die Mehrzuteilung auf rund 10 % begrenzen musste. Das Unternehmen hat Wertpapiere im Umfang von 6.614.757 Einheiten (die Einheiten) begeben und konnte damit einen Bruttoerlös in Höhe von 2.315.164,95 $ erzielen. Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (eine Aktie) und einem halben (1/2) Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder ganze Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von zwei (2) Jahren nach dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Aktie zum Preis von 0,75 $. Die Aktien, Warrants und sämtliche Aktien, die bei Ausübung der Warrants begeben werden, sind an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden, die am 4. Mai 2017 endet.

Das Unternehmen hat für einen Teil der Platzierung an mehrere Vermittler (Finder) Vermittlerprovisionen (Finder's Fees) im Gesamtwert von 61.225,50 $ ausbezahlt.

Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für allgemeine betriebliche Zwecke und zur Finanzierung der im Jahr 2017 geplanten obertägigen und untertägigen Bohrungen verwendet.

Über Broadway Gold Mining Ltd.

Broadway Gold Mining Ltd. ist auf die Erschließung von erstklassigen Aktiva mit kurzfristigem Produktionspotenzial spezialisiert. Das Gold- und Kupferprojekt Madison unweit von Silver Star in der Bergbauregion Butte-Anaconda in Montana bietet großartige Chancen, nachdem das Gebiet bis dato noch nicht vollständig exploriert bzw. erschlossen wurde. Broadway hat eine Reihe von Zonen mit Gold- und Kupfervorkommen entdeckt, die für eine Erweiterung offen sind.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

1-800-680-0661 ir@broadwaymining.com www.broadwaymining.com

Medienkontakt:

Adam Bello Primoris Group Inc. +1 416.489.0092 media@primorisgroup.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38524 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38524&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA11144V1058

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.