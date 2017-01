IRW-News: BRAVURA VENTURES CORP: Bravura ernennt strategischen Berater

Weitere Suchergebnisse zu "Bravura Ventures":

IRW-PRESS: BRAVURA VENTURES CORP: Bravura ernennt strategischen Berater

Bravura ernennt strategischen Berater

Vancouver (British Columbia).



Bravura Ventures Corp. (CSE: BVQ; OTC: BRVVF; FRA: 23B) (Bravura oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung eines neuen strategischen Beraters bekannt zu geben. James Rogers bringt eine umfassende Erfahrung als Geologe und Unternehmer der zweiten Generation in Bravura mit ein. Herr Rogers hat seit 2007 unterschiedliche Positionen in der Bergbaubrache inne. Er ist vor allem in Yukon und international als Exploration Manager von Solomon Resources (TSX-V: SRB) tätig gewesen, wo er Grassroots-Explorationsprogramme in Ruanda, Yukon und British Columbia geplant, geleitet und durchgeführt hat, sowie als Geologist bei Montan Mining Corp. (TSX-V: MNY), wo er eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der qualifizierenden Transaktion spielte und in Peru aktiv war. Zurzeit fungiert er als President von Longford Exploration Services, einem aktiven internationalen Anbieter von geologischen Dienstleistungen. Herr Rogers ist auf die Planung von Feldexplorationsprogrammen, die Zusammenstellung von Projekten und kleine Bergbauszenarien spezialisiert. Herr Rogers ist seit fast zehn Jahren in Yukon tätig, wo er Schürfrechte besitzt, und hat dabei ein solides Netzwerk aufgebaut, das die Pläne von Bravura hinsichtlich der Weiterentwicklung des Projektes Grew Creek unterstützen wird.

Greg Burns, CEO von Bravura Ventures Corp., sagte: Die Erfahrung von Herrn Rogers in Yukon wird für das Unternehmen bei seinen nächsten Schritten beim Projekt Grew Creek von unschätzbarem Wert sein.

Über Bravura Ventures Corp. Bravura Ventures Corp. ist ein Mineralressourcen-Explorationsunternehmen und wird an der TSX Venture -Börse gehandelt. Das Unternehmen akquiriert derzeitig die im fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Goldprojekte und beabsichtigt, mit der Exploration zu beginnen.

Greg Burns _______________________ Greg Burns, Direktor Kontaktinfo: 800 - 1199 West Hastings Street Vancouver, British Columbia V6E 3T5 Tel.: 604.283.1722 / Fax: 1.888.241.5996

Zukunftsorientierte Information Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsorientierte Aussagen erachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Meldung, die keine historischen Fakten sind, und von Bravura Ventures Corp. (das Unternehmen") erwartete Ereignisse oder Entwicklungen betreffen, sind zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsorientierte Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten sind und sind normalerweise, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, nimmt vorweg, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projektiert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder dass Ereignisse eintreten werden, können, sollten, könnten oder müssten. Obwohl das Unternehmen der Meinung ist, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsorientierten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, auf vertretbaren Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar und tatsächliche Resultate können wesentlich von den Resultaten, die in den zukunftsorientierten Aussagen genannt werden, abweichen. Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Resultate von den zukunftsorientierten Aussagen verursachen könnten, sind unter anderem Marktpreise, Ausbeutung und Explorationserfolge sowie die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, markt- und geschäftsbedingte Konditionen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Gewährleistung für zukünftige Entwicklungen sind und tatsächliche Resultate oder Entwicklungen wesentlich von den Resultaten, die in den zukunftsorientierten Aussagen projektiert werden, abweichen können. Zukunftsorientierte Aussagen gründen auf Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der gemachten Aussagen. Sofern nicht durch anwendbare Wertpapiergesetze verlangt, übernimmt das Unternehmen nicht die Verpflichtung, diese zukunftsorientierten Aussagen zu aktualisieren, falls die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Unternehmensleitung oder andere Faktoren einer Änderung unterliegen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38606 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38606&tr=1

