IRW-News: BRAVURA VENTURES CORP: Bravura Ventures beauftragt Haywood Securities als Berater

Weitere Suchergebnisse zu "BRAVURA VENTURES":

IRW-PRESS: BRAVURA VENTURES CORP: Bravura Ventures beauftragt Haywood Securities als Berater

Bravura Ventures beauftragt Haywood Securities als Berater

Vancouver, Britisch Kolumbien - Bravura Ventures Corp.



(CSE: BVQ; OTC: BRVVF; FRA: 23B) ("Bravura" oder die "Gesellschaft") hat mit Haywood Securities Inc. ("Haywood") einen Beratervertrag abgeschlossen. Gemäß den Bedingungen des Abkommens wird Bravura Haywood eine Gebühr von $ 25.000 für ihre Dienste zahlen, die folgendes beinhalten:

(a) Beratung zu Finanzierungsmöglichkeiten für die Gesellschaft;

(b) Unterstützung bei einer Verschmelzung, Fusion, Vereinbarung, Ausgliederung (Spin-offs), Reverse Takeover (umgekehrten Übernahme), Joint Venture, strategischen Allianz, Lizenzvereinbarung oder einer anderen Unternehmenszusammenlegung oder -transaktion unter Beteiligung eines Dritten, entweder allein oder in Kombination mit anderen, und dem Unternehmen;

(c) Unterstützung bei der Entwicklung und Überprüfung strategischer Möglichkeiten und Alternativen für das Unternehmen;

(d) Überprüfung von Informationen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, das operative Geschäft und die finanzielle Leistung des Unternehmens, seiner Vergleichsgruppe und jeder anderen Partei, die der Berater für relevant hält;

(e) Überprüfung der Finanz-, Markt- und Brancheninformationen und Durchführung anderer Analysen, die der Berater unter den gegebenen Umständen als relevant und angemessen erachtet;

(f) Unterstützung bei Investorenkommunikationsinitiativen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Investorenpräsentationen, Pressemitteilungen und Marketingbemühungen; und

(g) schriftliche Reports in Bezug auf die Dienstleistungen des Beraters, wie von der Gesellschaft gefordert.

Über Haywood Securities Inc.

Haywood wurde 1981 gegründet und ist ein zu 100% von Mitarbeitern gehaltener Investment- Dealer mit mehr als 275 Mitarbeitern in seinen kanadischen Niederlassungen in Vancouver, Calgary und Toronto. Haywood Securities Inc. ist Mitglied der Toronto Stock Exchange, der TSX Venture Exchange, der Montreal Exchange (MEX), der Canadian National Stock Exchange (CNSX), des Canadian Investor Protection Fund (CIPF) und der Investment Industry Regulatory Organization of Kanada (IIROC). Darüber hinaus ist Haywood Securities (USA) Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, ein Broker-Dealer, der für die Abwicklung von Wertpapiergeschäften in den Vereinigten Staaten registriert ist und ein Mitglied der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) ist.

BRAVURA VENTURES CORP. Greg Burns _______________________ Greg Burns, Director Kontaktdaten: 800 - 1199 West Hastings Street Vancouver, British Columbia V6E 3T5 Tel.: 604.283.1722 / Fax: 1.888.241.5996

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf von Bravura Ventures Corp. (das Unternehmen) erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, erfolgreiche Förderung und Exploration, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41327 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41327&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA10568B3065

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.