IRW-News: BRAVURA VENTURES CORP: Bravura Ventures Corp. rechnet mit Überzeichnung der Privatplatzierung

24. August 2017 - Vancouver, British Columbia - Bravura Ventures Corp. (CSE: BVQ; OTC: BRVVF; FRA: 23B) (Bravura oder das Unternehmen) möchte in Bezugnahme auf die Pressemeldung von Bravura Ventures Corp. vom 9. Mai 2017 hinsichtlich der Privatplatzierung des Unternehmens in Höhe von 2 Millionen $ bekannt geben, dass die Finanzierung mit Einheiten zu einem Preis von jeweils 25 Cent sehr positiv von den Investoren aufgenommen wurde. Das Unternehmen geht davon aus, dass das Interesse das zuvor angekündigte Angebot in Höhe von 2 Millionen $ übersteigen wird, und plant die Ausübung der Mehrzuteilungsoption der Finanzierung. Das Unternehmen rechnet mit dem Abschluss eines überzeichneten Angebots.

Ich freue mich sehr, dass die Öffentlichkeit sehr an dem Sektor und den Projekten, an denen wir arbeiten, interessiert ist. Wir werden weitere Projekte prüfen, die unserem Auftrag, solide Kobaltressourcen in günstigen Umfeldern zu sichern, entsprechen, und möglicherweise erwerben.

Aktuelle Entwicklungen im Unternehmen:

Das Board of Directors des Unternehmens besteht derzeit aus Greg Burns, Jerry Huang, Von Torres, Ken Tollstam und Quinn Field-Dyte. Das Unternehmen plant weitere Fachleute in das Board aufzunehmen, die einen Mehrwert für das bestehende Team von Bravura darstellen können.

Herr Burns, CEO von Bravura Ventures, bekleidet ebenfalls den Posten des Director of Mergers and Acquisitions bei Capital Investment Partners, einer Investmentbank mit Sitz in Western Australia, die eine Niederlassung in Vancouver betreibt und Zugang zu mehr als einer Milliarde Dollar hat. Herr Burns ist ehemaliger Managing Director von Xenolith, vormals Coalspur Mines Ltd. Xenolith hatte vor der Übernahme durch die Cline Group im Jahr 2015 mehr als 350 Millionen $ aufgenommen. Herr Burns war außerdem Director von White Canyon Uranium, bevor das Unternehmen 2010 von Denison Mines übernommen wurde.

Herr Burns hatte verschiedene Positionen in der operativen Führung bei Goldstream Mining, Adamus Resources Ltd. und Platinum Australia Ltd. inne, in denen seine umfassenden Kompetenzen in allen Bereichen der Explorationsgeologie, der Geschäftsführung, der Datenauswertung sowie der Bewertung und Akquisition von Projekten zur Geltung kamen. Herr Burns schloss sein Geologiestudium an der University of Canterbury in Neuseeland mit einem Bachelor of Science ab. Herr Burns ist ein Mitglied des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, des Australian Institute of Mining and Metallurgy und des Australian Institute of Geoscientists (AIS). Herr Burns hat über 22 Jahre Erfahrung in der Mineralexploration auf der betrieblichen und der technischen Seite und war im Vorstand mehrerer bekannter Explorations- und Bergbauunternehmen in Kanada und Australien tätig.

Herr Huang begann seine Laufbahn bei einer Tier-1-Bank (Finanzinstitut mit hohem Kernkapital) in Kanada, die für ihre vermögenden Kunden mehr als 120 Millionen $ verwaltet. Danach übernahm er verschiedene Funktionen in der Geschäftsleitung bekannter Junior-Bergbauunternehmen, u.a. bei TNR Gold (ein Joint Venture mit McEwan Mining für das große Kupferprojekt Los Azules im Wert von 16 Milliarden $) und International Lithium, dem ersten Lithiumunternehmen an der TSX Venture Exchange im Jahr 2010, dessen Börsengang vom größten Batterieunternehmen in China finanziert wurde. Er ist weiterhin im Bereich Unternehmensentwicklung und Investor Relations für einen Anbieter von Bergbaudienstleistungen und für produzierende Bergbaukonzerne mit einem gemeinsamen Umsatz von über 100 Millionen $ pro Jahr tätig.

Herr Torres hat Erfahrung in der Geschäftsleitung von privaten und börsennotierten Unternehmen. Aktuell ist Herr Torres Director und Corporate Secretary für eine Vielzahl von börsennotierten Gesellschaften.

Herr Tollstam arbeitete mehrere Jahre für Deloitte Touche, wo er auch seinen CA erlangte, bevor er im Laufe seiner Karriere verschiedene Posten in der Geschäftsführung bzw. im Finanzvorstand bekleidete. Herr Tollstam sitzt derzeit im Board of Directors mehrerer privat geführter und börsennotierter Unternehmen.

Herr Field-Dyte besitzt über acht Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungsgewerbe. Von 1996 bis 2004 arbeitete er als Anlageberater und später als Berater für Raytec Development Corp. Er war zwischen 2004 und 2010 in der interaktiven Unterhaltungsindustrie u.a. bei Electronics Arts Inc. (EA Games) und als Mitbegründer von Embassy Interactive Games tätig, bevor er 2010 zurück in die Finanzindustrie wechselte. Herr Field-Dyte ist zurzeit Director einer Vielzahl börsennotierter Gesellschaften.

