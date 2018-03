IRW-News: BLOK Technologies Inc.: BLOK Technologies unterzeichnet Absichtserklärung und meldet Details von strategischer Partnerschaft mit FogChain Inc.

IRW-PRESS: BLOK Technologies Inc.



: BLOK Technologies unterzeichnet Absichtserklärung und meldet Details von strategischer Partnerschaft mit FogChain Inc.

14. März 2018 - Vancouver (Kanada). BLOK Technologies Inc. (CSE: BLK) (Frankfurt: 2AD) (BLOK Tech oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung (die Absichtserklärung) mit FogChain Inc. (FogChain) unterzeichnet hat, in der die Details der strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen hinsichtlich des beiderseitigen Wachstums und der Zusammenarbeit beschrieben werden.

FogChain ist ein Technologieunternehmen aus dem Silicon Valley (Kalifornien), das von einem äußerst erfahrenen Cloud- und SaaS-Team geleitet wird, das ein Software-Tool für die Blockchain-Entwicklung und -Anwendung entwickelt.

Die strategische Partnerschaft beinhaltet Folgendes:

Gemeinsame Entwicklung

BLOK Tech wird ein Gründungsmitglied des Customer Advisory Board von FogChain werden und Zugriff auf die Entwicklungsplattform von FogChain haben. Die bereits zuvor gemeldete Investition in Höhe von 100.000 Dollar in FogChain durch BLOK Tech wird ausschließlich für die gemeinsame technologische Entwicklung verwendet werden, wie zwischen den beiden Unternehmen einvernehmlich vereinbart wurde. Außerdem werden die beiden Parteien bei der Produktentwicklung zusammenarbeiten und einander beraten, wodurch beide Unternehmen Zugang zu erstklassiger strategischer Technologie- und Markteinführungsexpertise haben werden.

Markteinführung

FogChain wird mit BLOK Tech zusammenarbeiten, um den Vertrieb der Blockchain-Plattformen und -Software von BLOK Tech in den USA zu unterstützen. Dies beinhaltet den Direktvertrieb sowie die Präsentation an und die Unterstützung von Vertriebspartnern, wie etwa Amazon Web Services, IBM BlueMix oder Microsoft Azure. Außerdem wird BLOK Tech FogChain beim Vertrieb der Plattformen von FogChain innerhalb der Unternehmensgruppe von BLOK Tech sowie als Wiederverkäufer und/oder Vertriebspartner unterstützen. Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung werden BLOK Tech und FogChain einander bei ihren jeweiligen Marketinginitiativen unterstützen.

Wechselseitige Investitionen

Um diese strategische Partnerschaft zu festigen, wird jedes Unternehmen eine Kapitalinvestition in das jeweils andere Unternehmen tätigen. Diese wechselseitigen Investitionen werden im Rahmen eines endgültigen Abkommens (das endgültige Abkommen) finalisiert werden. Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung wird BLOK Tech nach dem zurzeit geplanten Geschäftszusammenschluss von FogChain Aktien von FogChain im Wert von 500.000 Dollar zu einem Preis von 0,54 Dollar pro Aktie erhalten. Dies ist eine Ergänzung der Investition in Höhe von 100.000 Dollar, die BLOK Tech bereits im Rahmen der bereits zuvor gemeldeten Privatplatzierung von FogChain getätigt hat, wodurch sich die Investitionen von BLOK Tech auf insgesamt 600.000 Dollar erhöhen. FogChain wird das Recht, jedoch nicht die Pflicht haben, Stammaktien von BLOK Tech im Wert von 500.000 Dollar zu erwerben, wobei der Kurs am Abschlussdatum des endgültigen Abkommens herangezogen wird.

Investmenthandelsfluss

FogChain wird durch seine Verbindungen in der Technologie-Start-up-Community Investitionsmöglichkeiten für BLOK Tech identifizieren, wobei das Hauptaugenmerk auf das Silicon Valley gerichtet sein wird. Dies bietet BLOK Tech eine Handelsfluss-Pipeline auf einem der weltweit aktivsten Start-up-Märkte. BLOK Tech wird auch Investitionsmöglichkeiten, Tools und/oder Erwerbe für FogChain identifizieren, die für FogChain von strategischem oder akkretivem Vorteil sein könnten.

Die strategische Partnerschaft zwischen BLOK Tech und FogChain weist angesichts der Synergien zwischen den beiden Unternehmen beträchtliches Potenzial auf, sagte Rob Dawson, CEO von BLOK Tech. Beide Unternehmen werden von der gemeinsamen Entwicklung profitieren, indem die Marktakzeptanz der neuen Technologien gewährleistet wird. Der Produktvertriebs- und Handelsflussaspekt dieser Partnerschaft eröffnet BLOK Tech neue Schlüsselmärkte und ermöglicht uns eine Verbesserung der Marktdurchdringung. Ich erachte dies als Modell für nicht wettbewerbsfähige Unternehmen in der aufstrebenden Blockchain-Branche, um Partnerschaften für beiderseitigen Erfolg einzugehen.

James Cerna, CEO von FogChain, sagte: Die strategische Partnerschaft mit BLOK Tech ermöglicht es FogChain, näher an seine Kunden heranzukommen und Einblicke zu gewinnen, die unsere Softwareentwicklung voranbringen werden. Wir haben auch einen Investmentpartner gewinnen können, der einen strategischen Wert in das Wachstum unseres Unternehmens einbringen wird.

Über FogChain, Inc.

FogChain ist genauso wie es klingt - ein Ereignishorizont, an dem Blockchain auf das dezentralisierte Fog trifft und die sicherste und am effizientesten vertriebene Plattform für die Softwareentwicklung auf jedweder Plattform bietet. Angesichts der zuletzt stark gestiegenen Nachfrage nach einer moderneren Datenverarbeitung und mehr Sicherheit in den Bereichen Micro-Service und IdD bietet FogChain ein Software-Tool, das das Beste aus beiden Welten nutzt. Die Sicherheit einer Blockchain in Kombination mit der Allgegenwärtigkeit und der Leistung von Fog ist der einzige logische und skalierbare Weg. Unter der Leitung eines Teams an erfahrenen Cloud- und SaaS-Experten befindet sich FogChain in einer günstigen Lage, um am globalen Markt für Unternehmenssoftware teilzunehmen, der laut Research and Markets bis 2022 einen Umsatz von über 500 Milliarden US-Dollar generieren wird.

Über BLOK Technologies Inc.

BLOK Technologies Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das in aufstrebende Unternehmen im Bereich der Blockchain-Technologie investiert und diese entwickelt. Der Ansatz des Unternehmens besteht darin, Kapital, Technologie und Management-Knowhow für die von ihm entwickelten Unternehmen. Die Kerntechnologie wurde für das führende Cannabis-Supply-Chain-Netzwerk entwickelt, und BLOK Tech weitet seine Geschäfte auf naheliegende Industriezweige und aufkommende Technologien aus. Dafür identifiziert das Unternehmen Technologien im Anfangsstadium, die innerhalb ihres Industriezweigs Innovationspotenzial aufweisen, und investiert die nötigen Ressourcen, damit der Erfolg der Projekte garantiert ist.

