IRW-News: BLOK Technologies Inc.: BLOK Technologies unterzeichnet Absichtserklärung mit Visionary Private Equity Group hinsichtlich der Gründung eines Joint Ventures zur Entwicklung von Blockchain-Anwendungen für die Immobilienbranche

BLOK Technologies unterzeichnet Absichtserklärung mit Visionary Private Equity Group hinsichtlich der Gründung eines Joint Ventures zur Entwicklung von Blockchain-Anwendungen für die Immobilienbranche

19. September 2018 - Vancouver (Kanada). BLOK Technologies Inc. (CSE: BLK, Frankfurt: 2AD) (BLOK Tech oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Visionary Private Equity Group (die VPEG) und das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) hinsichtlich der Bildung eines Joint Ventures zur Entwicklung einer Technologie für die Immobilienbranche unterzeichnet haben.

Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung, die der Vereinbarung endgültiger Bedingungen durch die Parteien unterliegt, wird BLOK Tech seine Greenstream-Blockchain-Technologieplattform für eine Lizenzgebühr in Höhe von 500.000 US-Dollar und eine Aktienbeteiligung von 25 Prozent am neu gegründeten Joint-Venture-Unternehmen (NewCo) lizenzieren. In der Absichtserklärung werden die Bedingungen der geplanten strategischen Partnerschaft zwischen der VPEG und BLOK Tech hinsichtlich der Entwicklung neuer Technologieunternehmen festgelegt, wobei das erste voraussichtlich mit einem Partnerunternehmen der Immobilienbranche sein wird.

Dies ist ein bedeutsamer Meilenstein für BLOK Technologies, sagte Rob Dawson, CEO von BLOK Tech. Unser Geschäftsmodell besteht seit jeher darin, unsere Technologie zu entwickeln und in mehreren Branchen anzuwenden, und diese Partnerschaft mit der VPEG soll diese Strategie entscheidend weiterentwickeln. Wir freuen uns über die zukünftige Zusammenarbeit mit der VPEG als Partner. Ihre kostenlose Technologie und ihr Zugang zu Kapital passen sehr gut zu uns, zumal wir neue Technologieunternehmen aufbauen, an denen wir Firmenkapital besitzen. Die Immobilienbranche mit ihrer komplizierten Struktur, zahlreichen Interessensvertretern und fragmentierten Datensätzen ist ein ideales Umfeld, um die von uns entwickelten Technologien einzusetzen. Unserer Auffassung nach besteht durch die Kommerzialisierung unserer Technologie beträchtliches Potenzial für die Verbesserung der Transparenz, des Vertrauens, von Transaktionen und der Konformität.

Gemäß den Bedingungen der unverbindlichen Absichtserklärung zwischen BLOK Tech und der VPEG haben die Parteien Folgendes vereinbart:

- BLOK Tech und die VPEG werden ein neues Joint-Venture-Unternehmen für die Lizenzierung, die Gruppierung und den Ausbau von Technologien für die Immobilienbranche gründen.

- Die Parteien werden danach streben, gemeinsam einen dritten strategischen Partner aus der Immobilienbranche, der fünf Millionen US-Dollar für NewCo finanzieren kann, zu identifizieren und zu gewinnen.

- BLOK Tech wird NewCo eine exklusive und unbefristete Lizenz der Greenstream-Technologieplattform für die Immobilienbranche für eine Lizenzgebühr in Höhe von 500.000 Dollar gewähren, die nach dem Abschluss der NewCo-Finanzierung an BLOK zu entrichten ist.

- Die VPEG wird NewCo eine exklusive und unbefristete Lizenz des Visionary-Technologiepakets (einschließlich NFC, RFID sowie der erweiterten und virtuellen Realität) für die Immobilienbranche für eine Lizenzgebühr in Höhe von 500.000 Dollar gewähren, die nach dem Abschluss der NewCo-Finanzierung an VPEG zu entrichten ist.

- BLOK Tech und die VPEG werden gleichberechtigte Partner von NewCo sein und gemeinsam weitere Firmenkapitalpartner gewinnen.

Als Unternehmen für außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen mit Portfolio-Beteiligungen an zahlreichen aufstrebenden Technologieunternehmen besteht unserer Auffassung nach beträchtliches Potenzial für die Integration und Erweiterung der Technologie von BLOK Tech auf andere Branchen, sagte Ron Zamber, Chairman und Senior Managing Director der Visionary Private Equity Group. Wir sind von den Management- und Technikerteams von BLOK Tech sowie von deren jüngsten Erfolgen beeindruckt. Wir haben einen aufregenden Anwendungsfall für die Immobilienbranche identifiziert, durch den wir unsere engen Beziehungen in dieser Branche nutzen und durch die Anwendung unseres soliden Technologiepakets eine Wertschöpfung bieten können. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Aufbau eines erfolgreichen Joint Ventures.

Über die VPEG

Die Visionary Private Equity Group (VPEG) investiert in Wachstumsunternehmen, die sich noch in einem frühen Stadium befinden und starke Managementteams sowie das Potenzial für eine positive Entwicklung aufweisen. Die VPEG ist eine Teilhaberschaft mit beschränkter Haftung aus Missouri und verfügt über Portfoliogesellschaften, die in unterschiedlichen Branchen tätig sind, einschließlich Energie und Rohstoffe, innovativer und revolutionärer Technologien sowie der Unterhaltungs- und Medienbranche. Das Team der VPEG umfasst renommierte Fachkräfte mit einer einzigartigen Erfahrung in den Bereichen außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen, Investment-Banking, Recht, Medizin, Öl und Gas, Internettechnologien und Betriebe, die eine aktive Rolle spielen und dabei sicherstellen, dass unsere Portfoliogesellschaften eine solide Betriebs- und Kapitalstrategie verfolgen. Weitere Informationen über die VPEG finden Sie unter https://visionaryprivateequitygroup.com.

Über BLOK Technologies Inc.

BLOK Technologies Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das in aufstrebende Unternehmen im Bereich der Blockchain-Technologie investiert und diese entwickelt. Der Ansatz des Unternehmens besteht darin, den Unternehmen, die es entwickelt, Kapital sowie Technologie- und Führungs-Knowhow zur Verfügung zu stellen. Die Greenstream-Technologieplattform von BLOK Tech wurde konzipiert, um den Vermögenstransfer, die Integrität der Lieferkette sowie die Verifizierung der Identität in komplexen und stark regulierten Branchen effizient abzuwickeln. Diese skalierbare und anpassbare Plattform wird unter Anwendung des Hyperledger-Technologiepakets und mit der Unterstützung der Infrastruktur von Oracle Cloud entwickelt. BLOK Tech weitet seine Geschäfte auf naheliegende Industriezweige und aufkommende Technologien weiter aus. Dafür identifiziert das Unternehmen Technologien im Anfangsstadium, die innerhalb ihres Industriezweigs Innovationspotenzial aufweisen, und investiert die nötigen Ressourcen, damit der Erfolg der Projekte garantiert ist.

Weitere Informationen über die Technologien von BLOK Technologies sowie andere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter BLOKTECHINC.COM.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Robert Dawson

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

James Hyland, B.Comm.

Vice President Corporate Development, Director

(604) 442-2425

jamie@bloktechinc.com

Aussagen in dieser Pressemeldung können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Solche Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen prognostiziert werden. Es besteht keine Gewähr, dass das Unternehmen die Erwartungen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erfüllen kann und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Prognosen; die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund von Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, erheblich abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44648

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44648&tr=1

