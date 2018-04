IRW-News: BLOK Technologies Inc.: BLOK Technologies meldet Veröffentlichung von Alpha-Version der Greenstream Network Platform und präsentiert Branchenführern die Technologie

IRW-PRESS: BLOK Technologies Inc.



: BLOK Technologies meldet Veröffentlichung von Alpha-Version der Greenstream Network Platform und präsentiert Branchenführern die Technologie

Vancouver (Kanada). BLOK Technologies Inc. (CSE: BLK, Frankfurt: 2AD) (BLOK Tech oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es das Minimalprodukt (Minimum Viable Product, das MVP) seiner Greenstream Network Platform, des Blockchain-Integritätssystems für die kanadische Cannabisbranche, fertiggestellt hat und mit der Veröffentlichung der Alpha-Version beginnt, die bereit für die Präsentation ist.

Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Greenstream Networks Inc. (Greenstream), eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von BLOK Tech, die ein genehmigtes Konsortiumnetzwerk aufbaut, das es lizenzierten Produzenten, Einzelhändlern, Regulierungsbehörden und anderen Interessensvertretern der Cannabisbranche ermöglicht, zu kommunizieren, zusammenarbeiten und Aktiva sowie Werte durch das kanadische Cannabis-Ökosystem zu übertragen.

Die Greenstream Network Platform bietet zahlreiche Funktionen und Vorteile für die Interessensvertreter der Cannabisbranche. Sie wurde konzipiert, um die Konformität mit dem komplexen Regulierungsumfeld sicherzustellen, stellt leistungsstarke Branchendaten und Einblicke bereit und setzt in der aufstrebenden Cannabisbranche neue Standards. Die Greenstream Network Platform gewährleistet eine reibungslose Integrität der Lieferkettendaten, beinhaltet ein kosteneffizientes und legales Zahlungsportal für den Austausch von Werten und bietet ein Identitätsverifizierungssystem, wodurch sie die umfassendste Blockchain-basierte Plattform dieser Branche ist.

Die Greenstream Network Platform baut auf führenden Blockchain-Plattformen wie Hyperledger auf, einer gemeinsamen Open-Source-Technologieinitiative, die von Partnern wie IBM, Linux, Cisco, Intel, SAP oder JP Morgan unterstützt wird. Greenstream wurde im März 2018 (http://www.bloktechinc.com/2018/03/28/greenstream-technology-accepted-as-silver-member-of-the-linux-foundation-and-hyperledger/) als erstes Unternehmen mit Sitz in Quebec in die Hyperledger Foundation aufgenommen.

Die Veröffentlichung der Alpha-Version der Greenstream Network Platform ist ein wichtiger Meilenstein, den wir vor dem von uns angepeilten Datum am 30. April 2018 erreicht haben, sagte Rob Dawson, CEO von BLOK Tech. Es bringt uns dem Nachweis unseres Investitionsmodells einen Schritt näher, zumal wir bestrebt sind, Blockchain-Technologien für Unternehmen und die Industrie zu kommerzialisieren. Von großen Playern wie Hyperledger anerkannt zu werden, stärkt das Vertrauen unserer Investoren und unseres Teams in die Lösungen, die wir entwickeln.

Teilnahme an Industriekonferenzen und -veranstaltungen

Greenstream wurde eingeladen, seine Plattform bei Technologiekonferenzen und -veranstaltungen zu präsentieren. Es nimmt an der Collision 2018 teil, der am schnellsten wachsenden Technologiekonferenz Amerikas, die von 30. April bis 3. Mai in New Orleans stattfindet.

Außerdem ist Greenstream eines von wenigen ausgewählten Blockchain-Technologieunternehmen, die in die engere Wahl für die Präsentation seiner Plattform am Hyperledger-Stand bei der Consensus 2018 (https://www.hyperledger.org/event/consensus-2018) gekommen sind, dem vierten jährlichen Blockchain-Technologiegipfel, der zwischen 14. und 16. Mai in New York City stattfinden wird. Bei der Consensus kommen über 4.000 Besucher von führenden Start-up-Unternehmen, Investoren, Finanzinstituten, führenden Technologieunternehmen sowie akademischen und behördlichen Organisationen dieser Branche zusammen, um das Fundament der Blockchain- und digitalen Währungswirtschaft zu legen.

Greenstream nahm auch am Blockchain Codefest-Hackathon der kanadischen Regierung teil, der von 17. bis 23. April stattgefunden hat, und reichte dort im Themenbereich Global Drug Supply Chain & Verifiable Organization die Greenstream Network Platform ein.

Wir freuen uns, auf Einladung unserer Interessensvertreter und Partner an führenden Events der Blockchain-Branche teilzunehmen, sagte Manu Varghese, Chief Product Officer von Greenstream. Dies bietet uns die Möglichkeit, unsere Technologie zu präsentieren und mit anderen revolutionären Blockchain-Entwicklern und Profis dieser Branche zusammenzuarbeiten.

Mit einer funktionierenden Version der Greenstream Network Platform geht das Unternehmen nun in die nächste Entwicklungsphase über, die die Präsentation, Tests sowie das Einholen von Rückmeldungen von Unternehmen der Cannabisbranche umfasst. Die Veröffentlichung ist ein wichtiger Schritt in Richtung vollständige Kommerzialisierung der Greenstream Network Platform, die zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr erfolgen soll.

Über BLOK Technologies Inc.

BLOK Technologies Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das in aufstrebende Unternehmen im Bereich der Blockchain-Technologie investiert und diese entwickelt. Der Ansatz des Unternehmens besteht darin, Kapital, Technologie und Management-Knowhow für die von ihm entwickelten Unternehmen. Die Kerntechnologie wurde für das führende Cannabis-Supply-Chain-Netzwerk entwickelt, und BLOK Tech weitet seine Geschäfte auf naheliegende Industriezweige und aufkommende Technologien aus. Dafür identifiziert das Unternehmen Technologien im Anfangsstadium, die innerhalb ihres Industriezweigs Innovationspotenzial aufweisen, und investiert die nötigen Ressourcen, damit der Erfolg der Projekte garantiert ist.

Weitere Informationen über die Technologien von BLOK Technologies sowie andere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter BLOKTECHINC.COM.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

James Hyland, B.Comm.

Vice President Corporate Development, Director

(604) 442-2425

jamie@bloktechinc.com

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Robert Dawson

President & CEO

Aussagen in dieser Pressemeldung können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Solche Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen prognostiziert werden. Es besteht keine Gewähr, dass das Unternehmen die Erwartungen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erfüllen kann und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Prognosen; die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund von Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, erheblich abweichen.

