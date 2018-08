IRW-News: BLOK Technologies Inc.: BLOK Technologies-Tochter Greenstream Networks wird erfolgreich in die Infrastruktur von Oracle Cloud eingebunden

IRW-PRESS: BLOK Technologies Inc.



: BLOK Technologies-Tochter Greenstream Networks wird erfolgreich in die Infrastruktur von Oracle Cloud eingebunden

8. August 2018

VANCOUVER, Kanada - BLOK Technologies Inc. (BLOK Tech oder das Unternehmen) (CSE: BLK) (OTC: BLPFF) (FRANKFURT: 2AD) freut sich bekannt zu geben, dass sein 100 %-iges Tochterunternehmen Greenstream Networks Inc. (Greenstream) im Rahmen der im Vorfeld angekündigten strategischen Partnerschaft mit Oracle am 11. Juli 2018 sein Blockchain-Netzwerk samt Anwendungen erfolgreich an die Infrastruktur von Oracle Cloud (Oracle Cloud) angebunden hat.

Die Installation wurde vom Technikerteam von Greenstream umfassend getestet und optimiert; die Plattform samt Demo-Umgebung läuft reibungslos und in einer skalierbaren Geschwindigkeit. Dies ist insofern ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Plattform, als die Installation unter vielfältigen Bedingungen - so auch in Verbindung mit der erstklassigen, von Oracle bereitgestellten Infrastruktur - betriebsfähig ist. Damit wird der Beweis für die technische Kompetenz des Systems erbracht und im Hinblick auf die Cannabisbranche sichergestellt, dass das Greenstream-Netzwerk für den Einsatz in Unternehmen gerüstet ist. Zudem ist dies ein Beweis, dass Greenstream seinem Ziel, eine unternehmensfähige Plattform für die Einbindung von Großkunden über das Oracle Scaleup Ecosystem anzubieten, einen entscheidenden Schritt näher gekommen ist.

Das Oracle Scaleup Ecosystem ermöglicht den Zugriff auf eine breite Palette von Dienstleistungen, zu denen auch ein Netzwerkspeicher, Systeme für das Netzwerken und Datenbank-Management, sowie ein Netzwerklastausgleich zählen. Alle verschiedenen Oracle Cloud-Dienste laufen auf einem hochgradig optimierten, softwaredefinierten Netzwerk, das auf maximale Leistung getunt ist. Die Management-User-Schnittstelle ist intuitiv und einfach zu optimieren, sodass Greenstream rasch mit neuen Prozessen und Anwendungen betriebsfähig ist. Dies hat bei ersten Tests des Blockchain-Netzwerks von Greenstream zu einer reduzierten Latenz zwischen den Knoten geführt und eine Steigerung des Transaktionsdurchsatzes bewirkt, was bedeutet, dass die Greenstream-Plattform im Zuge ihrer weiteren Verbreitung voll skalierbar werden wird.

Als Mitglied des Oracle Scaleup Ecosystem erhält Greenstream für die Installation seiner Plattform Unterstützung bei der technischen und geschäftlichen Entwicklung.

Wir sind zufrieden, dass wir es auf die Infrastruktur von Oracle Cloud geschafft haben, meint Jim Anastassiou, Blockchain-Architekt und VP of Engineering. Wenn man in die Cloud geht, gibt es viele Optionen, aber nichts ist so schnell wie das, was wir bei Oracle Cloud gesehen haben. Außerdem haben sie mit einer leistungsstarken, hochspezialisierten Infrastruktur bei der Cloud-Rechnerleistung noch richtig nachgelegt. Geschwindigkeit ist bei der Blockchain-Technologie ganz entscheidend und die Leistung ist im Vergleich zu Installationen bei anderen Cloud-Anbietern regelrecht durch die Decke gegangen. Wir sind begeistert, in einer strategischen Partnerschaft mit Oracle zu sein und glauben, dass dies in der Zukunft tolle Chancen für Greenstream und unsere Kunden eröffnen wird.

Greenstream verfügt über eine einzigartige Lösung, die Wertschöpfung erzeugt und den zunehmend wichtigen und wachstumsstarken Blockchainsektor laufend mit Innovationen versorgt, meint Reggie Bradford, Senior Vice President, Oracle Startup Ecosystem und Accelerator. Greenstream ist vom Typ her ein Unternehmen, das gut in unser Oracle Scaleup Ecosystem passt, und wir freuen uns schon auf eine lange und enge Beziehung mit diesem Unternehmen.

Greenstream will diese Beziehung dahingehend nutzen, gemeinsam mit Oracle und seinen Account-Teams das Marketing der Greenstream-Plattform zu optimieren. Bei dieser Plattform handelt es sich um eine führende Integrationsplattform für die Supply Chain, die auf der Hyperledger-Technologie basiert und eine effiziente Suche nach Werten und Produkten über die legale Cannabisbranche ermöglicht.

Über Oracle Scaleup Ecosystem

Oracle Scaleup Ecosystem ist das neue gewerbliche, virtuelle Programm für Startup-Unternehmen, Venture-Capital-Unternehmen und private Beteiligungsfirmen, mit dem exponentielles Wachstum möglich wird. Das Scaleup-Programm von Oracle arbeitet mit führenden PE- und VC-Firmen zusammen und ist auf wachstumsstarke Unternehmen in ganz Europa, im Mittleren Osten und Afrika, im Asiatisch-Pazifischen Raum und auf dem amerikanischen Kontinent, aber auch auf eine ausgewählte Gruppe von Investmentkonzernen und strategischen Partnern gerichtet. Das Programm bietet Mentoring und Unterstützung bei Forschung und Entwicklung, Marketing, Vertrieb und Migration, Credits und Vergünstigungen in der Cloud, sowie Zugriff auf das Kunden- und Produktumfeld von Oracle. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den Link und besuchen Sie unsere Webseite auf Oracle Scaleup Ecosystem.

Über Greenstream Networks Inc.

Greenstream widmet sich der Entwicklung einer Blockchain-fähigen Supply Chain-Integrationsplattform für die legalisierte Cannabisbranche. Die Bundesregierung hat eine Roadmap erstellt, nach der Cannabis 2018 auf nationaler Ebene legalisiert werden soll. Vor diesem Hintergrund ist Greenstream dabei, eine Technologie-Architektur zu entwickeln, die den Anforderungen der Versorgungsintegration für dieses neue regulatorische Umfeld gerecht wird und der Branche die Möglichkeit bietet, sämtliche Verfahrensschritte von der Aussaat bis zum Verkauf zu verwalten. Greenstreams Plattform ist eine vereinheitlichte, sichere Lösung für lizenzierte Cannabisproduzenten, -händler und -konsumenten sowie für Regierungsbehörden, um alle Schritte des legalen Cannabis auf allen Ebenen der Lieferkette durchzuführen, nachzuverfolgen, darauf zuzugreifen, zu teilen und zu authentifizieren.

Für weitere Informationen über Greenstream bitte auf den Link zur Website von Greenstream Technology klicken.

Über BLOK Technologies Inc.

BLOK Technologies Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das in aufstrebende Unternehmen im Bereich der Blockchain-Technologie investiert und diese entwickelt. Der Ansatz des Unternehmens besteht darin, den Unternehmen, die es entwickelt, Kapital sowie Technologie- und Führungs-Knowhow zur Verfügung zu stellen. Die Kerntechnologie wurde für das führende Cannabis-Supply-Chain-Netzwerk entwickelt, und BLOK Tech weitet seine Geschäfte auf naheliegende Industriezweige und aufkommende Technologien aus. Dafür identifiziert das Unternehmen Technologien im Anfangsstadium, die innerhalb ihres Industriezweigs Innovationspotenzial aufweisen, und investiert die nötigen Ressourcen, damit der Erfolg der Projekte garantiert ist.

Gewährung von Optionen

Das Unternehmen gibt bekannt, dass Direktoren, Führungskräften, Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens Aktienoptionen zum Erwerb von insgesamt 3.750.000 Stammaktien des Unternehmens (Stammaktien) gewährt wurden. Alle gewährten Optionen haben einen Ausübungspreis von 0,10 CAD und können innerhalb von zwölf (12) Monaten ausgeübt werden.

Weitere Informationen über die Technologien von BLOK Technologies sowie andere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter BLOKTECHINC.COM.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Robert Dawson

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

James Hyland, B.Comm.

Vice President Corporate Development, Director

(604) 442-2425

jamie@bloktechinc.com

Aussagen in dieser Pressemeldung können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Solche Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen prognostiziert werden. Es besteht keine Gewähr, dass das Unternehmen die Erwartungen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erfüllen kann und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Prognosen; die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund von Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, erheblich abweichen.

