IRW-News: BLOK Technologies Inc.: BLOK Technologies Inc.: Greenstream Technology als Silver Member von The Linux Foundation und Hyperledger akzeptiert

28. März 2018, Vancouver (Kanada). BLOK Technologies Inc. (CSE: BLK, Frankfurt: 2AD) (BLOK Tech oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft Greenstream Technology Inc. (Greenstream) als Silver Member von The Linux Foundation sowie als General Member von Hyperledger akzeptiert wurde.

Hyperledger ist eine Open-Source-Initiative zur Weiterentwicklung branchenübergreifender Blockchain-Technologien. Es handelt sich um ein globales Gemeinschaftsprojekt, das von The Linux Foundation ins Leben gerufen wurde und führende Unternehmen in den Bereichen Finanzwesen, Bankwesen, Internet der Dinge, Lieferketten, Fertigung und Technologie umfasst. Durch den Beitritt zu diesen beiden renommierten Communitys wird Greenstream mit globalen Technologieunternehmen wie IBM, Cisco, Intel, SAP oder JP Morgan sowie mit Blockchain-Start-ups aus allen Teilen der Welt zusammenarbeiten.

Der Beitritt zu diesen Communitys bietet Greenstream und dessen Muttergesellschaft BLOK Tech eine noch nie dagewesene Unterstützung und Validierung seiner Technologieentwicklungsinitiativen. Führende Blockchain-Entwickler wie Greenstream leisten Beiträge zur Basis des Hyperledger-Codes und entwickeln neue Technologieanwendungen in der Hyperledger Fabric, einem Blockchain-System und einem der Hyperledger-Projekte.

Greenstream verfügt über einen funktionierenden Machbarkeitsnachweis seines Blockchain-Netzwerks, das seit Januar 2018 durch die Nutzung der Hyperledger Fabric entwickelt wird. Die weitere Erprobung und Entwicklung dieses Machbarkeitsnachweises ist im Gange und Greenstream entwickelt sein modulares Lieferketten-Integritätsnetzwerk für die legale Cannabisbranche.

Es ist uns eine Ehre, ein Mitglied von Hyperledger und The Linux Foundation zu werden, sagte Manu Varghese, Chief Product Officer von Greenstream. Wir sind davon überzeugt, dass diese Verbände Greenstream bei der Umsetzung seiner Vision, eine sichere, konforme und vertrauenswürdige Blockchain-Lösung auf Unternehmensebene für die aufstrebende legale Cannabisbranche in Kanada zu entwickeln, unterstützen werden. Die Zusammenarbeit durch Hyperledger wird uns die erforderlichen Ressourcen, Werkzeuge und Beziehungen bescheren, um die Greenstream-Plattform weiterzuentwickeln. Wir freuen uns darauf, uns aktiv an der Community zu beteiligen und die Entwicklung einer führenden Blockchain-Lösung für den kanadischen Markt voranzutreiben.

The Linux Foundation bietet Open-Source-Communitys eine beispiellose Unterstützung durch finanzielle und intellektuelle Ressourcen, Führungsstrukturen, IT-Infrastrukturen, Dienstleistungen, Events und Schulungen. The Linux Foundation, die bestrebt ist, nachhaltige Ökosysteme für Open-Source-Projekte zu entwickeln, arbeitet mit der globalen Technologie-Community zusammen, um die größten Probleme der Welt durch Open Source und Schaffung der größten gemeinsamen Technologieinvestition der Geschichte zu lösen. The Linux Foundation fungiert als Dachverband für über 60 Open-Source-Projekte zur Beschleunigung der Entwicklung offener Technologie und deren kommerziellen Annahme. Hyperledger ist die am schnellsten wachsende Open-Source-Organisation in der Geschichte von The Linux Foundation. Es wurde 2016 ins Leben gerufen und zählt bereits über 230 Mitgliedsorganisationen.

Über Greenstream: Neue Branchenstandards für Transaktionen, Datenintegrität und Einblicke in die Branche

Das Team von Greenstream entwickelt seit 2013 bahnbrechende Blockchain-Produkte für globale Probleme, die die Branche verzweifelt zu lösen versucht. Das erfahrene Team verfügt über Know-how in den Bereichen Blockchain sowie Entwicklung sichererer und zuverlässiger dezentralisierter Plattformen und ist bestrebt, die bestmögliche Blockchain-Lösung für die Cannabisbranche zu entwickeln.

Für weitere Informationen über Greenstream und andere Informationen klicken Sie bitte auf den Link zur Website unter Greenstream Technology.

Über BLOK Technologies Inc.

BLOK Technologies Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das in aufstrebende Unternehmen im Bereich der Blockchain-Technologie investiert und diese entwickelt. Der Ansatz des Unternehmens besteht darin, Kapital, Technologie und Management-Knowhow für die von ihm entwickelten Unternehmen. Die Kerntechnologie wurde für das führende Cannabis-Supply-Chain-Netzwerk entwickelt, und BLOK Tech weitet seine Geschäfte auf naheliegende Industriezweige und aufkommende Technologien aus. Dafür identifiziert das Unternehmen Technologien im Anfangsstadium, die innerhalb ihres Industriezweigs Innovationspotenzial aufweisen, und investiert die nötigen Ressourcen, damit der Erfolg der Projekte garantiert ist.

Weitere Informationen über die Technologien von BLOK Tech sowie andere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter BLOKTECHINC.COM.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

James Hyland, B.Comm.

Vice President Corporate Development, Director

(604) 442-2425

jamie@bloktechinc.com

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Robert Dawson

President & CEO

Aussagen in dieser Pressemeldung können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Solche Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen prognostiziert werden. Es besteht keine Gewähr, dass das Unternehmen die Erwartungen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erfüllen kann und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Prognosen; die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund von Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, erheblich abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42923

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42923&tr=1

