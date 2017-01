IRW-News: BIOFRONTERA AG: Biofrontera AG: Anleiheemission: 49.990 nachrangige Wandel-Teilschuldverschreibungen vollständig platziert

IRW-PRESS: BIOFRONTERA AG: Biofrontera AG: Anleiheemission: 49.990 nachrangige Wandel-Teilschuldverschreibungen vollständig platziert

Biofrontera AG: Anleiheemission: 49.990 nachrangige Wandel-Teilschuldverschreibungen vollständig platziert

Leverkusen 24.01.2017 - Der Vorstand der Biofrontera AG (FSE: B8F) hat am 23.12.2016 bekannt gegeben, dass die Ausgabe von bis zu Stück 49.990 nachrangiger Wandel-Teilschuldverschreibungen ("Teilschuldverschreibungen") in einem Gesamt-Nennbetrag von bis zu EUR 4.999.000 ("Wandelanleihe") beschlossen wurde. Die Teilschuldverschreibungen konnten zum Bezugspreis von 100 % des Nominalbetrages einer Teilschuldverschreibung in Höhe von EUR 100,00 je Teilschuldverschreibung bis einschließlich 23. Januar 2017 bezogen werden.





Die Wandelanleihe konnte gem. heutiger Auswertung vollständig platziert werden.

Der Vorstand

Aussender: Biofrontera AG Adresse: Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor & public relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: press@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com

