IRW-News: BIG Blockchain Intelligence Group Inc.: BIG Blockchain Intelligence Group gründet strategische Allianz mit Glance Technologies Inc., einem Marktführer für mobile Zahlungslösungen

17. Juli 2018, BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (BIG), ein führender Entwickler und Anbieter von Blockchain- und Kryptowährungs-Suchsystemen, Risikobewertungs- und Datenanalyse-Tools sowie Ermittlungsdiensten, hat mit Glance eine Vereinbarung zur Gründung einer strategischen Allianz unterzeichnet, um eine wechselseitige Geschäftsbeziehung im Empfehlungsmarketing und strategischen Marketing einzugehen, weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu sondieren und gemeinsam die beiderseitigen Unternehmungen von BIG und Glance zu vermarkten und zu fördern.

- Glance Pay ist ein urheberrechtlich geschütztes, optimiertes mobiles Zahlungssystem.

- Glance hat bedeutende Lizenzvereinbarungen mit Unternehmen unterzeichnet, die in den Bereichen Cannabis, Fitness & Wellness und Tourismus angesiedelt sind bzw. Auslandsstudenten betreuen.

- Glance entwickelt seine eigene Kryptowährung Glance Coin.

VANCOUVER, BC - 17. Juli 2018 - BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (BIG oder das Unternehmen) (CSE: BIGG)(WKN: A2JSKG)(OTC: BBKCF), ein führender Entwickler und Anbieter von Blockchain- und Kryptowährungs-Suchsystemen, Risikobewertungs- und Datenanalyse-Tools sowie Ermittlungsdiensten, und Glance Technologies Inc. (Glance), ein Marktführer für mobile Zahlungslösungen, haben heute gemeinsam bekannt gegeben, dass sie eine strategische Allianzvereinbarung (die Vereinbarung) unterzeichnet haben.

Im Rahmen der Vereinbarung werden BIG und Glance zusammenarbeiten, um:

(a) eine wechselseitige Geschäftsbeziehung im Empfehlungsmarketing und strategischen Marketing einzugehen;

(b) weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu sondieren; und

(c) gemeinsam die beiderseitigen Unternehmungen von BIG und Glance zu vermarkten und zu fördern.

Glance ist auf die Optimierung von mobilen Zahlungsdiensten spezialisiert. Glance Technologies ist Besitzer und Betreiber von Glance Pay. Dieses urheberrechtlich geschützte, effiziente Zahlungssystem bietet Smartphone-Nutzern eine völlig neue Art, ihre Geschäfte auszuwählen, Waren und Dienstleistungen zu bestellen, Zahlungen zu tätigen, digitale Zahlungsbelege anzufordern, Bonuspunkte für digitale Käufe einzulösen, Treueprämien zu kassieren und in direkten Kontakt zu Händlern zu treten. Das Glance Merchant Service arbeitet mit Glance Pay und bietet Unternehmen die Möglichkeit, mobile Zahlungen sofort zu akzeptieren sowie hochwertige Analysen zu erstellen. Glance arbeitet derzeit außerdem an der Entwicklung seiner eigenen Kryptowährung Glance Coin. Mit diesem sogenannten Reward Token will das Unternehmen die Nutzung von Kryptowährungen im Alltag vereinfachen bzw. ermöglichen. Mit Glance Coin können die Konsumenten sofort auf ein Netzwerk von bevorzugten Händlern zugreifen, die nicht nur die Währung Glance Coin akzeptieren, sondern auch Treueprämien auf Kryptowährungsbasis an Mitglieder vergeben. Damit helfen sie den Kunden dabei, sich mit jedem ausgegebenen Dollar ihr eigenes Kryptowährungskonto aufzubauen.

Wir sondieren mit großer Begeisterung alle strategischen Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit Glance, die für beide Unternehmen gleichermaßen Vorteile bringt, meint Lance Morginn, CEO von BIG. Die aktuellen Bemühungen von Glance, Glance Coin zu einer prämienbasierten Kryptowährung auszubauen und diese in seine Plattform zu integrieren, könnten sich als ideale Ergänzung zu den von BIG angebotenen Werkzeugen und Dienstleistungen erweisen. Im Falle von Glance Pay könnten sich Möglichkeiten der Querintegration oder der Einführung potenzieller Kunden eröffnen, nachdem Glance bedeutende Lizenzvereinbarungen mit Unternehmen unterzeichnet hat, die in den Bereichen Cannabis, Fitness & Wellness und Tourismus angesiedelt sind bzw. Auslandsstudenten betreuen. Wir freuen uns schon auf die Zusammenarbeit mit Desmond und dem Expertenteam von Glance.

Desmond Griffin, CEO von Glance, erläutert: Für mich ist diese Vereinbarung erst der Anfang einer Kooperation mit BIG, die unseren beiden Unternehmen eine zentrale Position im internationalen Markt sichern soll. Als Mitbegründer einer ehemaligen Firma, die Zigmillionen von mobilen Zahlungen für Millionen von Konsumenten in mehr als 100 Städten weltweit verarbeitet hat, weiß ich, dass man eine globale Präsenz und Kundenbasis nur über eine Partnerschaft und Zusammenarbeit dieser Art aufbauen kann. Gemeinsam werden wir so viel mehr erreichen. Mein Team und ich begrüßen die Möglichkeiten und Chancen, die sich durch eine künftige Zusammenarbeit mit dem Team von BIG eröffnen werden.

Für das Board:

Lance Morginn

Chief Executive Officer

Über Glance Technologies Inc.

Glance Technologies ist Besitzer und Betreiber von Glance Pay. Dieses urheberrechtlich geschützte, effiziente Zahlungssystem bietet Smartphone-Nutzern eine völlig neue Art, ihre Geschäfte auszuwählen, Waren und Dienstleistungen zu bestellen, Zahlungen zu tätigen, digitale Zahlungsbelege anzufordern, Bonuspunkte für digitale Käufe einzulösen, Treueprämien zu kassieren und in direkten Kontakt zu Händlern zu treten. Das mobile Zahlungssystem Glance Pay umfasst eine eigene Technologie, einschließlich Nutzer-Apps, die für die Betriebssysteme iOS (Apple) und Android kostenlos heruntergeladen werden können, eine Händler-Manager-App sowie eine umfassende Technologie mit einem ausgeklügelten Betrugsschutz und einer blitzschnellen Zahlungsverarbeitung. Glance verfügt außerdem über eine End-to-End-Blockchain-Lösung mit einem Belohnungssystem auf Basis von Kryptowährungen, das derzeit in die Glance Pay-App eingebunden wird.

Weitere Informationen über Glance erhalten Sie auf www.glance.tech.

Über BIG Blockchain Intelligence Group Inc.

BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (BIG) läutet mit Sicherheit und Verantwortlichkeit eine neue Ära der Kryptowährungen ein. BIG hat eine Blockchain-unabhängige Such- und Analyse-Engine namens QLUETM entwickelt, die es Strafverfolgungs-, RegTech, Regulatoren und Regierungsbehörden ermöglicht, Transaktionen mit Kryptowährungen auf forensischer Ebene visuell nachzuverfolgen und zu überwachen. Unser kommerzielles Produkt, BitRank VerifiedTM, bietet eine Risikobewertung für Bitcoin-Brieftaschen, die es Regtech-Unternehmen, Banken, Geldautomaten, Börsen und Einzelhändlern ermöglicht, die herkömmlichen Regulierungs-/Konformitätsanforderungen zu erfüllen. Unsere Abteilung für forensische Dienstleistungen setzt unser Ermittlungsexpertenteam für Nachforschungen ein, die tiefgehende Fachkenntnisse und Erfahrung verlangen, sowohl in Verbindung mit oder zusätzlich zu unseren nutzerfreundlichen Forschungs-, Risikobewertungs- und Datenanalyseinstrumenten.

Über BitRank VerifiedTM

BIG entwickelte BitRank VerifiedTM, um bei der Bewertung und Verifizierung von Transaktionen mit Kryptowährungen der Branchen-Goldstandard zu werden. BitRank VerifiedTM bietet der Finanzwelt eine vereinfachte Front-End-Suchergebnisseite an, mit der Kassierer im Kontakt mit Kunden, Handelsbörsen, elektronische Handelsplattformen sowie der Einzelhandel in der Lage sind festzustellen, ob eine geplante Transaktion sicher angenommen werden kann, fragwürdig ist oder abgelehnt werden sollte. BitRank VerifiedTM und seine API sind maßgeschneiderte Dienste, die dem RegTech-Sektor ein zuverlässiges Instrument an die Hand geben, mit dem Unternehmen ihre Behördenauflagen erfüllen und gleichzeitig das Risiko, in Geldwäsche oder andere kriminelle Handlungen verwickelt zu werden, minimieren können.

Über QLUETM

QLUE (Qualitative Law Enforcement Unified Edge) ermöglicht es Strafverfolgungs- und Regtech-Ermittlern, Behörden sowie Regierungsstellen buchstäblich, dem virtuellen Geld zu folgen. QLUE beinhaltet modernste Techniken und einzigartige Suchalgorithmen, um verdächtige Aktivitäten bei Bitcoin- und anderen Kryptowährungstransaktionen aufzuspüren, wodurch es Ermittlern möglich ist, Transaktionen in ihrem Kampf gegen Terrorismusfinanzierung, Menschenhandel, Drogenhandel, Waffenhandel, Kinderpornografie, Korruption, Bestechung, Geldwäsche und andere Cyberkriminalität rasch und visuell nachzuverfolgen und zu überwachen.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Aussagen, zu denen auch die Fertigstellung der Suchtechnologie-Software und andere Angelegenheiten zählen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischen Charakter haben, und umfassen sämtliche Aussagen zu zukünftigen Ansichten, Plänen, Erwartungen oder Absichten. Solche Informationen sind generell anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie kann, erwartet, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt und weiterhin bzw. deren Verneinungen oder ähnlichen Bezeichnungen zu erkennen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten und Erwartungen, die diesen zugrunde liegen, auch realisiert werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen typischerweise zahlreichen Annahmen, bekannten und unbekannten Risiken sowie Unsicherheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, die dazu beitragen könnten, dass die Vorhersagen, Schätzungen, Prognosen, Vorausplanungen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten werden. Zu diesen Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten zählen unter anderem auch die Wirtschaftslage im Allgemeinen und die Situation der Kapitalmärkte im Besonderen, sowie weitere Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich von BIG liegen. Diese vorsorglichen Hinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung. Auf zukunftsgerichtete Informationen darf man sich nicht vorbehaltslos verlassen, weil BIG nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Zu den wesentlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von BIGs Erwartungen abweichen, zählen unter anderem die Stimmung der Verbraucher gegenüber den Produkten von BIG und der Blockchain-Technologie im Allgemeinen, technische Mängel, der Wettbewerb und die Nichterfüllung von vertraglichen Pflichten durch die Vertragspartner.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten ausschließlich zum Datum dieser Pressemeldung. BIG ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen bzw. anderen Faktoren Rechnung zu tragen. Darüber hinaus ist BIG nicht verpflichtet, Stellung zu den Erwartungen oder Aussagen von Dritten im Hinblick auf die oben beschriebenen Angelegenheiten zu beziehen.

