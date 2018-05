IRW-News: BIG Blockchain Intelligence Group Inc.: BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (BIG) beauftragt ATB Financial Services mit Umsetzung von Pilotprojekt hinsichtlich Risikobewertung und Konformität von Kundenaktivitäten im Bereich des Krypto-Mini

IRW-PRESS: BIG Blockchain Intelligence Group Inc.



: BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (BIG) beauftragt ATB Financial Services mit Umsetzung von Pilotprojekt hinsichtlich Risikobewertung und Konformität von Kundenaktivitäten im Bereich des Krypto-Mining

Vancouver (British Columbia), 1. Mai 2018. BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (CSE: BIGG, WKN: A2JSKG, OTC: BBKCF) (BIG oder das Unternehmen), ein führender Entwickler von Forschungs-, Risikobewertungs- und Datenanalyselösungen für die Blockchain-Technologie, freut sich bekannt zu geben, dass es ATB Financial (ATB), das angesichts von Aktiva im Wert von 50,7 Milliarden Dollar größte Finanzinstitut in Alberta, mit der Umsetzung eines Pilotprojekts zur Ermittlung und Identifizierung von Möglichkeiten im Bereich der Risikobewertung und Konformität von Kundenaktivitäten in Zusammenhang mit dem Krypto-Mining beauftragt hat. Das Pilotprojekt wird es ATB Financial ermöglichen, das eigene Kryptowährungs-Verifizierungsprodukt von BIG, BitRank VerifiedTM, sowie die unternehmenseigene Blockchain-Sicherheitsplattform, QLUETM, aus erster Hand zu bewerten.

Das Krypto-Mining spielt im Ökosystem der Kryptowährungen und im offenen verteilten Register, der Blockchain, eine wichtige Rolle. Krypto-Miner tragen dazu bei, Transaktionsblöcke in der Blockchain abzuschließen und dadurch neue Münzen zu erzeugen. Krypto-Miner und andere Organisationen auf dem aufstrebenden Kryptowährungsmarkt streben Zusammenarbeiten mit Finanzinstituten und Regulierungsbehörden an, um sicherzustellen, dass ihre Betriebe und Geschäftsaktivitäten den Anforderungen an Bankdienstleistungen entsprechen.

ATB Financial wird die umfassende Reihe an Sicherheits- und Forensikwerkzeugen zur Evaluierung der Betriebe von Krypto-Mining-Unternehmen sowie zur Bewertung der Risikomanagement- und Konformitätsverpflichtungen anwenden, um zu verstehen, wie diese Krypto-Mining-Unternehmen bei der Bereitstellung von Bankdienstleistungen gemäß ihrer Mission, Unternehmer aus Alberta zu fördern, unterstützen können.

Dieses Gemeinschaftsprojekt beinhaltet eine Vor-Ort-Schulung und -Orientierung durch das professionelle Unterstützungsteam von BIG, die Anwendung der Produkte BitRank VerifiedTM und QLUETM bei Krypto-Mining-Betrieben, eine Gap-Analyse hinsichtlich erwarteter Risikomanagement- und Konformitätspraktiken sowie die Entwicklung von Empfehlungen und Plänen.

Wir freuen uns über diese Möglichkeit, mit einem großen, renommierten und innovativen Finanzinstitut wie ATB Financial zusammenzuarbeiten, sagte Lance Morginn, CEO von BIG. Dieses Pilotprojekt wird es uns ermöglichen, unsere Werkzeuge einzusetzen, um an einer einzigartigen Fallstudie zu arbeiten, in deren Mittelpunkt das Management des finanziellen Risikos und der Konformität steht. Das sind zwei der wichtigsten Vorteile, die wir dem Finanzsektor bieten. Das Projekt passt auch perfekt zu den Zielen der BIG, Vertrauen in diese neue Ära des Geldes zu schaffen und gleichzeitig einen klareren Weg zur Mainstream-Akzeptanz und Nutzung von Krypto-Währungen zu schaffen."

Shone Anstey, President von BIG, fügte hinzu: Angesichts des Booms von Kryptowährungen sind wir bestrebt, es fortschrittlichen Finanzinstituten zu ermöglichen, ihren Kunden die besten Dienstleistungen zu bieten. Dieses Pilotprojekt wurde konzipiert, um die besten verfügbaren Werkzeuge und Sicherheitsmaßnahmen zu ermitteln und zu identifizieren, um dies zu ermöglichen. Aus diesem Grund freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von ATB beim bis dato beschriebenen Projektumfang, während wir auch Möglichkeiten für potenzielle zukünftige Projekte bewerten.

Im Namen des Board,

Lance Morginn

Chief Executive Officer

Über BIG Blockchain Intelligence Group Inc.

BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (BIG) hat von Grund auf ein Such- und Analysesystem auf Blockchainbasis aufgebaut, QLUETM, das es dem RegTech-Sektor sowie Exekutiv- und Regierungsbehörden ermöglicht, Kryptowährungstransaktionen auf forensischer Ebene nachzuverfolgen, aufzuspüren und zu überwachen. Unser Handelsprodukt BitRank VerifiedTM bietet eine Risikobewertung von Bitcoin-Wallets, mit der Banken, Börsen und E-Handelsplattformen in der Lage sind, die üblichen Auflagen der Regulierungsbehörden zu erfüllen.

Über ATB Financial

Angesichts von Aktiva im Wert von 50,7 Milliarden Dollar ist ATB Financial das größte einheimische Finanzinstitut von Alberta. Das 1938 gegründete ATB ist ein Netzwerk, das 175 Niederlassungen, 142 Agenturen, ein Kundenzentrum, drei Unternehmerzentren sowie mobiles und Online-Banking umfasst. Die über 5.000 Mitglieder des Teams von ATB unterstützen über 740.000 Kunden in 247 Gemeinden in Alberta.

Über BitRank VerifiedTM

BIG hat BitRank VerifiedTM entwickelt, um der Finanzwelt eine vereinfachte Front-End-Ergebnisseite zu bieten, die es kundenorientierten Kassierern, Börsen, E-Commerce-Standorten und Einzelhändlern ermöglicht zu ermitteln, ob eine geplante Transaktion sicher akzeptiert werden kann, fragwürdig ist oder abgelehnt werden sollte. BitRank VerifiedTM kann individuell gestaltet werden, um dem Fintech-Sektor ein zuverlässiges Werkzeug bereitzustellen, um die Anforderungen von Regulierungsbehörden zu erfüllen und dabei das Risiko zu mindern, einer Geldwäsche oder anderen kriminellen Aktivitäten ausgesetzt zu sein.

Über QLUETM

BIG hat sein eigenes Vorzeigeprodukt, QLUETM (Qualitative Law Enforcement Unified Edge), entwickelt, um es den Regtech- und Fintech-Sektoren zu ermöglichen, Risiken in Zusammenhang mit Kryptowährungstransaktionen zu mindern, indem das entsprechende virtuelle Geld nachverfolgt wird. Die Tracking- und Nachverfolgungsfunktionen von QLUE ermöglichen es Finanzinstituten und Strafverfolgungsbehörden, gleiche Bedingungen zu schaffen und Personen zu identifizieren, die an Geldwäsche oder kriminellen Aktivitäten im Bereich von Kryptowährungen beteiligt sind.

Investor Relations - USA

KCSA Strategic Communications

Valter Pinto, Managing Director

Scott Eckstein, VP of Market Intelligence

E-Mail: BlockChainGroup@KCSA.com

Direktwahl: +1-212-896-1254-

Investor Relations - Kanada

Skanderbeg Capital Advisors

Adam Ross

E-Mail: adam@skanderbegcapital.com

Tel: +1-604-608-9110

BIG Investor Relations

Anthony Zelen

Direktwahl: +1-778-819-8705

E-Mail: anthony@blockchaingroup.io

Für weitere Informationen und um sich für die Mailingliste von BIG zu registrieren, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.blockchaingroup.io. Folgen Sie uns unter @blocksearch auf Twitter. Oder besuchen Sie SEDAR unter www.sedar.com.

BIG Blockchain Intelligence Group Inc.

Suite 114 - 990 Beach Avenue

Vancouver, BC V6Z 2N9

Tel: 1.844.282.2140 / Fax: 1.877.420.7950

www.blockchaingroup.io

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Aussagen, zu denen auch die Fertigstellung der Suchtechnologie-Software und andere Angelegenheiten zählen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischen Charakter haben, und umfassen sämtliche Aussagen zu zukünftigen Ansichten, Plänen, Erwartungen oder Absichten. Solche Informationen sind generell anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie kann, erwartet, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt und weiterhin bzw. deren Verneinungen oder ähnlichen Bezeichnungen zu erkennen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten und Erwartungen, die diesen zugrunde liegen, auch realisiert werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen typischerweise zahlreichen Annahmen, bekannten und unbekannten Risiken sowie Unsicherheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, die dazu beitragen könnten, dass die Vorhersagen, Schätzungen, Prognosen, Vorausplanungen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten werden. Zu diesen Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten zählen unter anderem auch die Wirtschaftslage im Allgemeinen und die Situation der Kapitalmärkte im Besonderen, sowie weitere Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich von BIG liegen. Diese vorsorglichen Hinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung. Auf zukunftsgerichtete Informationen darf man sich nicht vorbehaltslos verlassen, weil BIG nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Zu den wesentlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von BIGs Erwartungen abweichen, zählen unter anderem die Stimmung der Verbraucher gegenüber den Produkten von BIG und der Blockchain-Technologie im Allgemeinen, technische Mängel, der Wettbewerb und die Nichterfüllung von vertraglichen Pflichten durch die Vertragspartner.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten ausschließlich zum Datum dieser Pressemeldung. BIG ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen bzw. anderen Faktoren Rechnung zu tragen. Darüber hinaus ist BIG nicht verpflichtet, Stellung zu den Erwartungen oder Aussagen von Dritten im Hinblick auf die oben beschriebenen Angelegenheiten zu beziehen.

