IRW-News: BELMONT RESOURCES INC: Belmont nimmt Bohrungen im Lithiumsoleprojekt Kibby Basin in Nevada wieder auf und ernennt zwei neue Board-Mitglieder

Kibby Basin - Start der Bohrung im Bohrlochs KB-4

Belmont freut sich, bekannt zu geben, dass die Bohrungen im Lithiumsoleprojekt Kibby Basin mit MGX Minerals Inc. (CSE: XMG) in Nevada wieder begonnen haben. Bohrloch KB-4 hat eine Zieltiefe von 300 Metern in den Seebettsedimenten. Das Loch zielt auf eine mögliche Verwerfung ab, die aus den geophysikalischen Messdaten, die bis tief in die unterirdischen Schichten hineinreichen, abgeleitet wurde. Die vorherigen Bohrungen haben eine beständige Lithiummineralisierung in Tonstein mit bis zu 580 ppm Li zwischen 1.200 und 1.700 Fuß und eine mäßige Lithiummineralisierung mit bis zu 100 ppm Li in geringen Tiefen von bis zu 300 Fuß angezeigt. Die geophysikalische und geologische Interpretation hat gezeigt, dass eine potenzielle geothermische Aktivität die Konzentrationen gelöster Minerale in die Nähe der Oberfläche gebracht haben könnte. Das Bohrloch KB-4 befindet sich im Zentrum einer erfassten Anomalie mit geringer Gravitation und zielt auf das Zentrum der Anomalie in der interpretierten Verwerfung ab.

Abbildung 1. Lageplan der Bohrungen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45496/BC edit BEA nr. Dec.18.18 -Belmont Drilling KB-4 in Kibby Basin; Lazerson Rayani join the Board.FINAL_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 2. Standort von KB-4 als A über den MT-Messdaten (Tiefe bis zum oberen und unteren Ende des Leiters angegeben)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45496/BC edit BEA nr. Dec.18.18 -Belmont Drilling KB-4 in Kibby Basin; Lazerson Rayani join the Board.FINAL_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 3. MT-Schnitt von KB-4 als A mit Verwerfung des MT-Leiters

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45496/BC edit BEA nr. Dec.18.18 -Belmont Drilling KB-4 in Kibby Basin; Lazerson Rayani join the Board.FINAL_DEPRcom.003.jpeg

NI 43-101-konforme Veröffentlichung

Robert (Bob) G. Cuffney, ein zertifizierter Fachgeologe und qualifizierter Sachverständiger im Sinne des National Instrument 43-101, hat die obigen technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Jared Lazerson tritt in das Board of Directors ein

Belmont heißt Jared Lazerson im Board of Directors willkommen. Herr Lazerson ist CEO und Director von MGX Minerals Inc. (CSE: XMG). Herr Lazerson vertritt die Interessen von MGX Minerals im Board von Belmont. MGX ist derzeit im Besitz von 4 Millionen Aktien von Belmont sowie 4 Millionen Warrants mit zwei Jahren Laufzeit (Ausübungspreis von 8 Cents im ersten und 10 Cents im zweiten Jahr). Außerdem hat MGX das Recht, innerhalb von drei Jahren bis zu 10 Millionen Aktien von Belmont zum Preis von jeweils 20 Cents zu erwerben. Herr Lazerson gründete MGX im Jahr 2014 und hat seither das Wachstum des Unternehmens beaufsichtigt, das nun mehrere Industrietechnologie-Tochtergesellschaften - u.a. für eine schnelle Lithiumextraktionstechnologie und Batterie-Massenspeicher - hat und aktuell Mineralexplorationen in vier Ländern betreibt. MGX war der Gewinner der Auszeichnung 2018 Standard & Poors Global Platts Metals Global Award for Leadership in Base and Specialty Metals. Herr Lazerson hat einen B.A.-Abschluss in Internationalen Beziehungen von der University of Pennsylvania.

Karim Rayani tritt in das Board of Directors ein

Belmont begrüßt auch Karim Rayani im Board. Herr Rayani war in den letzten 14 Jahren in der Managementberatung und der Erbringung von Investmentbanking-Leistungen für Unternehmen in den Bereichen Junior-Bergbau, Bio-Medizin und Technologie tätig. Herr Rayani war im Laufe der letzten vier Jahre an der Aufnahme von über 45 Millionen Dollar für börsennotierte und private Unternehmen beteiligt. Zuvor war er Leiter der Bloomberry Capital Group, einer Handelsbank und Kapitalberatungsfirma mit Sitz in Vancouver. Derzeit ist er Chairman von R7 Capital Ventures Ltd., President, CEO und Director von District 1 Exploration Corp. und Director von Fiber Crowne Manufacturing. Durch seine geschäftlichen Tätigkeiten konnte er ein globales Kontaktnetz mit Schwerpunkt auf institutionellen Kunden aufbauen. Er wird Belmont bei der Kapitalbeschaffung für dessen laufende Explorationsprojekte unterstützen.

Roger Agyagos tritt zurück

Das Board möchte Roger Agyagos für seine Beiträge im Audit Committee des Unternehmens und in seiner Funktion als Director seit 2004 danken und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

Über Belmont Resources Inc.

Belmont ist ein aufstrebendes Ressourcenunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada und Nevada (USA) beschäftigt.

Belmont ist im Besitz des Lithiumprojekts Kibby Basin, das sich über 2.056 Hektar (5.080 Acres) in Esmeralda County (Nevada, USA) erstreckt. Das Konzessionsgebiet Kibby Basin befindet sich 65 Kilometer nördlich des Clayton Valley (Nevada), das Standort des einzigen Lithiumproduzenten in den USA ist. MGX Minerals Inc. (CSE: XMG) besitzt derzeit eine Beteiligung von 25 Prozent am Projekt Kibby Basin und hat das Recht, diese Beteiligung auf 50 Prozent zu erhöhen, indem es bis zum 31. Dezember 2018 weitere 300.000 Dollar in das Projekt investiert, und zum Betreiber des Projekts zu werden.

Im Rahmen einer Kooperation mit International Montoro Resources Inc. (Besitzverhältnis 50/50) hat Belmont im Uranium City District im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan zwei wichtige Urankonzessionen (Crackingstone -982 Hektar und Orbit Lake - 11.109 Hektar) erworben und prüft nun die Möglichkeit, diese in Form eines Joint Ventures zu bearbeiten.

