IRW-News: BELMONT RESOURCES INC: Belmont begrüßt George Sookochoff im Board of Directors weitere Ergebnisse zu den Oberflächenproben aus dem Goldprojekt Pathfinder im Bergbaucamp Greenwood liegen vor

IRW-PRESS: BELMONT RESOURCES INC: Belmont begrüßt George Sookochoff im Board of Directors weitere Ergebnisse zu den Oberflächenproben aus dem Goldprojekt Pathfinder im Bergbaucamp Greenwood liegen vor

Vancouver, B.C. Kanada, 17. Oktober 2019; Belmont Resources Inc. (Belmont oder das Unternehmen) (TSX.V: BEA; FWB: L3L1; DTC-berechtigt - CUSIP 080499502).

George Sookochoff verstärkt das Board of Directors

Belmont Resources Inc. freut sich, die Bestellung von Herrn George Sookochoff in das Board of Directors des Unternehmens bekannt zu geben.



Herr Sookochoff hat mehr als 35 Jahre Erfahrung im Junior-Bergbausektor und war vor allem als Berater in den Bereichen Projektentwicklung, Datenanalyse, Management und Digital Marketing tätig. Sein Wirtschaftsstudium mit Schwerpunkt auf Marketing und Computerwissenschaften absolvierte er an der University of British Columbia.

Herr Sookochoff bekleidete bei mehreren Junior-Bergbaufirmen die Rolle eines Director und war bei International PBX Ventures Ltd. - einem an der Börse TSX Venture gelisteten Unternehmen, das auf die Erschließung von Kupfer-Porphyr- und Gold-Skarn-Projekte spezialisiert ist - als ehemaliger President und CEO verantwortlich. Bei GGX Gold Corp. war er in der Funktion des President zuletzt am Ausbau bzw. an der Erschließung des bedeutenden, hochgradig mineralisierten Erzgangsystems COD beteiligt, begleitete aber auch die Erschließung einer Vielzahl weiterer Erzgangsysteme im Projekt Gold Drop, das von GGX im Bergbaucamp Greenwood betrieben wird. Darüber hinaus bekleidete Herr Sookochoff auch die Funktion des Executive Vice President bei Golden Dawn Minerals, wo er unter anderem die Erfassung und Analyse von Explorationsdaten im Bergbaulager Greenwood beaufsichtigte.

Herr Sookochoff wurde in Grand Forks (British Columbia) geboren und ist auch dort aufgewachsen. Er ist daher mit dieser Region und ihrer langen Bergbautradition bestens vertraut und weiß auch, welche tragende Rolle der Bergbau für die in Grand Forks, Greenwood und der näheren Umgebung lebenden Familien in den vergangenen hundert Jahren einnahm.

Während meiner langjährigen Karriere im Junior-Bergbausektor, die mich zu zahlreichen Explorationsprojekten in allen Teilen der Welt führte, war ich immer der festen Überzeugung, dass das Bergbaulager Greenwood mit seiner langen Bergbautradition immer noch als eines der besten Explorationsgebiete der Welt gelten kann, erzählt er.

CEO/President Jim Place fügt hinzu: Wir freuen uns sehr, dass George unser Team verstärkt und uns sowohl beim Ausbau und bei der Erschließung unseres Goldprojekts Pathfinder als auch bei der Suche nach weiteren Goldprospektionsgebieten in diesem traditionsreichen Camp unterstützen wird.

Pathfinder: weitere vielversprechende Ergebnisse

Was die Analyse der vor kurzem von Belmonts Auftragsgeologen Bob Lane, P. Geo. obertägig gewonnenen Proben betrifft, so liegen mittlerweile weitere Ergebnisse vor. Alle Proben lieferten sehr vielversprechende Gold-, Silber- und Kupferwerte, wobei eine Probe auch einen anomalen Kobaltwert aufwies. Die Ergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle aufgelistet:

Probe Au (ppm)Ag (ppm)Cu (% & Co (ppm)

Nr. ppm)

g/t

PA 4,999 35,86 2,07% 45,1

19-01

PA 0,153 6,46 6234 148,8

19-02

PA 1,329 14,07 6540 1486,8

19-03

PA 4,374 19,5 6667 31,7

19-04

PA 2,172 14,31 6551 931,6

19-06

PA 5,228 17,39 7302 47,9

19-07

Belmont will die Ergebnisse der Probenahme aus oberflächlichem Gestein so bald wie möglich anhand von luftgestützten elektromagnetischen und magnetischen Messungen (VTEM) verifizieren, um die Bohrziele im Konzessionsgebiet besser eingrenzen zu können.

NI 43-101-konforme Veröffentlichung:

Robert A. (Bob) Lane, MSC, P.Geo. und qualifizierter Sachverständiger im Sinne des National Instrument 43-101, hat die obigen technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Gewährte Optionen

Das Unternehmen gibt des Weiteren bekannt, dass 50.000 Optionen zum Ausübungspreis von 0,06 Dollar auf Herrn Sookochoff übertragen wurden. Die Optionen können innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ausgeübt werden. Die Einräumung der Optionsrechte erfolgt im Einklang mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens, den geltenden regulatorischen Bestimmungen sowie bestimmten Leistungsbestimmungen und ist an die Genehmigung durch die Regulierungsbehörden gebunden.

Über Belmont Resources Inc.

Belmont ist ein aufstrebendes Ressourcenunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada und Nevada (USA) beschäftigt.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.BelmontResources.com.

i. Am 28. März 2019 unterzeichnete Belmont eine Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an Mineralclaims mit 253,34 Hektar Grundfläche, die Teil des ehemaligen Konzessionsgebiets Pathfinder im Goldgebiet Republic-Greenwood ist, in dem in der Vergangenheit Bergbau betrieben wurde. Der Kupfer- und Goldbergbau in dieser Region geht auf die Jahrhundertwende zurück. Das Konzessionsgebiet ist derzeit an drei Seiten von Claims im Besitz von KG Exploration (Canada) Inc., einer hundertprozentigen Tochter von Kinross Gold Corporation, umgeben.

ii. Belmont ist im Besitz von 75 % der Anteile am Lithiumprojekt Kibby Basin, das sich über 2.056 Hektar (5.080 Acres) in Esmeralda County (Nevada, USA) erstreckt. Das Konzessionsgebiet Kibby Basin befindet sich 65 Kilometer nördlich des Clayton Valley (Nevada), das Standort des einzigen Lithiumproduzenten in den USA ist. MGX Minerals Inc. (CSE: XMG) besitzt derzeit eine Beteiligung von 25 Prozent am Projekt Kibby Basin.

iii. Gemeinsam mit International Montoro Resources Inc. (Verhältnis 50/50) besitzt Belmont im Uranium City District im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan eine wichtige Urankonzessionen (Crackingstone - 982 Hektar) und prüft nun die Möglichkeit, diese in Form eines Joint Ventures zu bearbeiten.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

James H. Place

James H. Place, P.Geo.

CEO/President

BELMONT RESOURCES INC.

#600 - 625 Howe Street, Vancouver, B.C. V6C 2T6

Ph: (604) 683-6648

Fax: (604) 683-1350

E-Mail: gmusil@belmontresources.com

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, die möglicherweise auch diverse Risiken und Unsicherheiten in sich bergen. Sie basieren auf Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung im Hinblick auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse und könnten sich aufgrund von Explorationsergebnissen oder anderen Risikofaktoren, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, als falsch erweisen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zählen auch Aussagen zu einer möglichen Kapitalbeschaffung und der Exploration in unseren Konzessionsgebieten. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse könnten sich erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen und Erwartungen des Unternehmens unterscheiden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: dass wir möglichweise nicht in der Lage sein werden, die notwendigen behördlichen Genehmigungen einzuholen; dass wir möglicherweise die notwendigen Mittel nicht aufbringen können; dass die Abschlusskonditionen der Transaktion nicht erfüllt werden können; dass es uns nicht möglich ist, 2019 ein Explorationsprogramm zu organisieren oder durchzuführen; sowie andere Risiken, die sich für ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen ergeben könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen bzw. die Gründe für die Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen gefordert.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

