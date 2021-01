IRW-News: BELMONT RESOURCES INC: Belmont Resources unterzeichnet Bohrvertrag für das Goldprojekt Athelstan-Jackpot

IRW-PRESS: BELMONT RESOURCES INC: Belmont Resources unterzeichnet Bohrvertrag für das Goldprojekt Athelstan-Jackpot

Vancouver, B.C. Kanada, 12. Januar 2021 - Belmont Resources Ltd.



(Belmont oder das Unternehmen), (TSX.V: BEA; FWB: L3L2) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Bohrvertrag für das Goldprojekt Athelstan-Jackpot (A-J) im Bergbaurevier Greenwood im Süden der kanadischen Provinz British Columbia unterzeichnet hat. Der Beginn der Bohrungen ist für Februar 2021 geplant. Dies wird das erste Bohrprogramm sein, das Belmont in diesem Projekt durchführt, und stellt damit einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen nach dem Abschluss der jüngsten Finanzierung dar.

Die Bohrungen werden von Hardrock Diamond Drilling Ltd. mit Sitz in Penticton (BC) durchgeführt. Das vertraglich vereinbarte Programm umfasst 2.000 Bohrmeter in bis zu acht Bohrlöchern, wobei die Möglichkeit besteht, das Programm bei positiven Ergebnissen zu erweitern.

Das Konzessionsgebiet A-J umfasst die zwei vormals aktiven Goldminen, die zusammen 7.600 Unzen Gold und 9.000 Unzen Silber produzierten (Minfile 082ESE047). Die A-J Group war eine der produktivsten Goldminen im Bergbaugebiet Greenwood im Süden von British Columbia.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55033/BEANR January12_2021_DE_PRcom.001.jpeg

Im Jahr 2020 wurden eine Reihe von Explorationsprogrammen durchgeführt, die LIDAR-, 3DIP- und magnetische Flugmessungen beinhalteten. Dabei wurden starke zusammenfallende Anomalien nur 150 Meter unterhalb der zwei ehemaligen Goldminen abgegrenzt; sie stellen möglicherweise die Quelle(n) für die weitläufige Goldmineralisierung an der Oberfläche dar, einschließlich der zwei Goldminen selbst. Die historischen Diamantbohrungen im Konzessionsgebiet A-J (1981, 1987, 1991) umfassten in erster Linie sehr oberflächliche Bohrlöcher und diese Anomalien wurden bislang noch nicht erprobt.

Erste Bohrungen in das kürzlich entdeckte tiefere Zielgebiet

Klicken Sie hier für ein Video über A-J

President und CEO George Sookochoff meint: Unsere Explorationsarbeiten im Jahr 2020 haben uns bei der Interpretation der Goldmineralisierung im Konzessionsgebiet A-J geholfen und die Risiken in Verbindung mit dem Projekt deutlich verringert. Außerdem erhöhen sie die Erfolgschancen unseres bevorstehenden Bohrprogramms. Dies ist wirklich ein Meilenstein für das Projekt A-J und die Aktionäre von Belmont.

Über Belmont Resources

Belmont Resources beschäftigt sich mit dem Erwerb vormals produzierender Gold-Kupfer-Minen in den äußerst vielversprechenden Bergbaurevieren Greenwood-Republic. Durch den Einsatz neuer Explorationstechnologien und neuer geologischer Modellierungen identifiziert das Unternehmen die möglichen Quellen der Gold-Kupfer-Mineralisierung unterhalb der relativ oberflächennahen ehemaligen Minen.

Das Projektportfolio des Unternehmens beinhaltet folgende Konzessionsgebiete:

- Goldminen Athelstan & Jackpot (Konzessionsgebiet Athelstan-Jackpot - 100 %)

- Gold-Silberminen Bertha & Pathfinder (Konzessionsgebiet Pathfinder - 100 %).

- Kupfer-Goldmine Betts (Konzessionsgebiet Come By Chance - 100 %)

- Kupfer-Goldmine Lone Star (Konzessionsgebiet Lone Star - Absichtserklärung)

- Lithiumprojekt Kibby Basin, Nevada (100 %)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55033/BEANR January12_2021_DE_PRcom.002.png

Karte der Konzessionsgebiete von Belmont

