IRW-News: BC Craft Supply Co. Ltd.: BC Craft Supply Co. sichert sich 45 kg an Blüten mit hohem THC-Gehalt von erstem lizenzierten Mikrozüchter in Kanada

Ltd.: BC Craft Supply Co. sichert sich 45 kg an Blüten mit hohem THC-Gehalt von erstem lizenzierten Mikrozüchter in Kanada

Vancouver (British Columbia), 18. Februar 2021. BC Craft Supply Co. Ltd. (CSE: CRFT, FWB: ZZD1) (BC Craft oder das Unternehmen) freut sich, ein neues Produkt in seiner Lieferkette bekannt zu geben, das vom ersten lizenzierten Mikrokultivator in Kanada, Canandia, angebaut wird. 45 Kilogramm Death Bubba wurden von BC Craft erworben und an Indiva Limited (Indiva) (TSX-V: NDVA, OTCQX: NDVAF) zur Verarbeitung zur neuen Premiummarke Artisan Batch von Indiva gesendet. Die großen Craft-Knospen werden in schlanke 3,5-Gramm-Gläser verpackt, die nun in British Columbia über private und provinzielle Einzelhändler erhältlich sind. Death Bubba ist ein vorwiegend Indica-haltiger Hybrid, der in lebendiger Erde angebaut und mit gefiltertem Wasser versorgt wird. Seine frostig lindgrünen Knospen sind mit Kristallen übersät, die eine starke Wirkung verheißen. Diese limitierte Auflage wurde von den Experten von Canandia und dessen Meisterzüchter Alon Amit, der über 26 Jahre Erfahrung in der Kunst des Cannabisanbaus vorweisen kann, akribisch entwickelt.

Die in Delta in der kanadischen Provinz British Columbia befindliche Anlage von Canandia wurde ursprünglich als Standard-Anbauanlage geplant und errichtet, aufgrund der hohen Anlaufkosten wurde jedoch die mutige Entscheidung getroffen, auf eine Mikroanbaulizenz umzusteigen. Die Erfahrung von Alon mit der Lieferung von medizinischem Cannabis an das Workers Compensation Board of Alberta hat ihm umfassendes Know-how hinsichtlich der Regulierung von Cannabis vermittelt und eine Qualitätssicherung auf höchstem Niveau sichergestellt. Alon sagte: Wir behandeln jede Pflanze mit großer Sorgfalt und Aufmerksamkeit, ähnlich wie bei einem Bonsai-Baum - wir beschneiden, entblättern, verwenden Stäbe und Schnüre, um sicherzustellen, dass jede Knospe gleichmäßig dicht und potent ist, wodurch gewährleistet wird, dass unser Produkt stets konsistent ist. Canandia ist stolz auf seine Premiumqualität, frische Craft-Chargen und jahrzehntelange Erfahrung mit Cannabis. Da Death Bubba von Canandia einen THC-Gehalt von über 27,5 Prozent aufweist, wird diese Sorte zweifelsohne ein Hit für neue und erfahrene Konsumenten sein.

Matthew Watters, CEO von BC Craft, sagte außerdem: Die Qualität der Blüten, die Alon und dessen Team bei Canandia produzieren, ist beispiellos auf dem kanadischen Markt für Cannabis zur Freizeitanwendung und zeugt von Alons jahrelanger Erfahrung mit dem Cannabisanbau sowie von der Liebe zum Detail seines Teams bei jedem Schritt des Wachstumszyklus.

ÜBER BC CRAFT SUPPLY CO.

BC Craft Supply Co. mit Sitz in Vancouver in der kanadischen Provinz British Columbia hat die besten Talente der kanadischen Craft-Cannabis-Branche mit internationaler Reputation vereint. Das Team von BC Craft unterstützt die vertrauenswürdigsten Cannabiszüchter in Kanada beim Übergang in ihre Lieferkette und bringt ihre einzigartigen Züchtungen und jahrelange Erfahrung mit der Pflanze mit ein. Für die Unterstützung bei der Lizenzierung, der Konformität und dem Vertrieb werden sich die Züchter als Lieferanten von BC Craft verpflichten. Damit befindet sich BC Craft in einer einzigartigen Position, um die Premium-Cannabismarke in Kanada zu werden.

Medcann Health Products Ltd., eine Tochtergesellschaft von BC Craft, ist ein von Health Canada lizenzierter Züchter und Verarbeiter mit einer Lizenz für den Verkauf von medizinischen Cannabisprodukten in Kanada.

KONTAKT

Matthew Watters, Director

Tel.: +1 604-687-2038

E-Mail: mwatters@bccraftsupplyco.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND LESERHINWEISE

Weder die kanadische Wertpapierbörse noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollte der Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. BC Craft lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

