IRW-News: BBTV Holdings Inc.: Plus Solutions von BBTV verdeutlichen positives Wachstum im 1. Quartal 2022

Jede App von BBTV für Inhaltsmanagement, Direktwerbung und Handyspiele verzeichnete im 1. Quartal 2022 eine Umsatzsteigerung von über 40 % gegenüber dem Vorjahr und trug somit zu einer Umsatzsteigerung von Plus Solutions von über 60 % im Quartal bei

Vancouver (British Columbia), 3. Mai 2022. BBTV Holdings Inc. (TSX: BBTV, OTCQX: BBTVF, Frankfurt: 64V) (BBTV oder das Unternehmen), das führende Unternehmen für die Monetarisierung von Urheberrechten, dessen Mission darin besteht, Urhebern zu mehr Erfolg zu verhelfen, veröffentlichte heute ein Unternehmensupdate, dessen Höhepunkt eine Umsatzsteigerung von über 40 % gegenüber dem Vorjahr für die App-Sparten Inhaltsmanagement, Direktwerbung und Handyspiele des Unternehmens im ersten Quartal 2022 ist. Die gesamte Umsatzsteigerung von Plus Solutions von BBTV lag im ersten Quartal 2022 bei über 60 % gegenüber dem Vorjahr.

- Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. April 2022 bekannt gegeben, liegen alle Cashflows von Plus Solutions von BBTV, einschließlich Apps für Inhaltsmanagement, Direktwerbung und Handyspiele, über der von BBTV prognostizierten nachhaltigen jährlichen Umsatzwachstumsrate von 23 % für Plus Solutions.

- Das Wachstum des Unternehmens im Bereich Plus Solutions ist zum Teil auf die starke Performance der Sparte Inhaltsmanagement zurückzuführen, die im ersten Quartal 2022 das größte prozentuelle Wachstum verzeichnete. BBTV hat in den letzten Quartalen wichtige Beziehungen zu seinem führenden Portfolio an neuen und bestehenden Inhaltsmanagementkunden ausgebaut und vertieft, einschließlich der NBA, Sony Pictures, Paramount Global (vormals ViacomCBS), Riot Games, CMF und TEGNA.

- Einige der langjährigen Inhaltsmanagementkunden von BBTV haben ihr Angebot auf stärker integrierte Partnerschaften erweitert, wie etwa das 2016 gegründete Basketball-Kulturnetzwerk NBA Playmakers und die jüngste Zusammenarbeit des Unternehmens mit Paramount bei der Einführung der Handyspiel-App Jackass Human Slingshot.

- Das Unternehmen konnte seit seiner Gründung eine starke Bindungsrate von über 90 % für Kunden von Medienunternehmen innerhalb seiner Inhaltsmanagementsparte aufrechterhalten, was die Stärke der Lösungen von BBTV für einige der bekanntesten Marken der Welt verdeutlicht.

- Der vollständige Geschäftsbericht und der Lagebericht des Unternehmens für das erste Quartal 2022 werden in den kommenden Wochen veröffentlicht werden.

In den vergangenen 17 Jahren hat BBTV ein Geschäft aufgebaut, das 600 Millionen Menschen in allen Teilen der Welt erreicht und anspricht, und unsere Investition in Plus Solutions ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie zur Maximierung margenstarker Cashflows für unsere Urheber und das Unternehmen. Die Ergebnisse dieser Investition zeigen sich, sagte Shahrzad Rafati, Chairperson und CEO von BBTV. Während Inhaltsmanagement seit über einem Jahrzehnt ein wesentliches Segment des Unternehmens ist und einigen der weltweit größten Medienmarken wertvolle Lösungen bietet, zeigt diese Dynamik vielversprechende Wachstums- und Expansionsmöglichkeiten für einen zuverlässigen, wiederkehrenden Cashflow für BBTV.

Die Inhaltsmanagementlösungen von BBTV beinhalten ein umfassendes Rechte- und Kanalmanagement. Die Lösungen des Unternehmens für das Rechtemanagement helfen Medienunternehmen und unabhängigen Inhaltserstellern dabei, von Fans hochgeladene Kopien ihrer Inhalte zu identifizieren, zu beanspruchen und zu verwalten, um sie zu monetarisieren, Daten zu sammeln oder Inhalte zu entfernen. Mit seinen Kanalmanagementlösungen entwickelt und realisiert BBTV Inhaltsstrategien und verwaltet offizielle Videokanäle, um Medienunternehmen dabei zu helfen, ein äußerst engagiertes Publikum zu gewinnen.

Über BBTV

BBTV ist ein internationales Medien- und Technologieunternehmen mit Firmensitz in Vancouver (Kanada). Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Entwicklern/Produzenten von Inhalten zu mehr Erfolg zu verhelfen. Zu den Entwicklern zählen sowohl Privatpersonen als auch internationale Medienmarken. Ihnen allen bietet BBTV umfassende End-to-End-Lösungen, damit sie mehr Zuseher erreichen und ihren Umsatz dank der innovativen Technologie steigern, während sie sich selbst auf ihre Kernkompetenz - die Entwicklung von Inhalten - konzentrieren können. Im Dezember 2021 konnte BBTV mit mehr als 600 Millionen Zusehern weltweit die viertmeisten Unique Users pro Monat bei den digitalen Plattformen für sich beanspruchen, die mehr als 35 Milliarden Minuten an Videoinhalten konsumieren [1]. (www.bbtv.com)

[1] BBTV hat sich bei den Berechnungen und Klassifizierungen auf Daten des von Comscore veröffentlichten Berichts Top 12 Countries = December 2021 comScore Video Metrix Media Trend - Multi-Platform - Top 100 Video Properties Report berufen; auf die 12 führenden Länder entfallen rund 50 % der globalen digitalen Bevölkerung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen). Zukunftsgerichtete Informationen sind keine Informationen über historische Fakten, sondern stellen die Absichten, Überzeugungen, Pläne, Ziele und Strategien des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ergebnisse dar. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beinhalten Aussagen darüber, dass BBTV davon ausgeht, dass Plus Solutions ein nachhaltiges jährliches Umsatzwachstum von 23 % aufweisen wird und dass die Wachstumsdynamik von Content Management vielversprechende Wachstums- und Expansionsmöglichkeiten für eine zuverlässige, wiederkehrende Einnahmequelle für BBTV aufzeigt. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die das Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen für angemessen und vernünftig hielt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden Annahmen des Unternehmens: dass die aktuellen Wachstumspläne des Unternehmens sich in keiner wesentlichen Hinsicht ändern werden; dass seine internen Finanzprognosen und -modelle einschließlich der Kosten und Umsatzschätzungen korrekt sind; dass die Annahmen des Unternehmens in Bezug auf anhaltendes Wachstum, Veränderungen und Trends in der Branche des Unternehmens und der Weltwirtschaft eintreffen werden; dass die Umsätze des Unternehmens aus dem Plus Solutions-Geschäft weiter wie erwartet wächst; dass das Unternehmen eine Reihe von Vereinbarungen und Initiativen mit Urhebern und anderen Dritten für Plus Solutions abschließen wird; der rechtzeitige Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und die Unterstützung durch strategische Partner; das Ausbleiben neuer Gesetze, Vorschriften, Regeln oder Richtlinien von Regierungen, Plattformen und anderen strategischen Partnern, die sich negativ auf das Geschäft von BBTV auswirken könnten; unsere Fähigkeit, unseren Marktanteil auszubauen, neue Märkte zu erschließen und unsere geografische Reichweite beizubehalten und zu erweitern; unsere Fähigkeit, Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; sowie die Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Wechselkurse. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Risiko, dass die Annahmen des Unternehmens, auf denen seine zukunftsgerichteten Informationen beruhen, nicht zutreffen; die Auswirkungen des Wettbewerbs; dass das Unternehmen in der Vergangenheit Verluste und einen negativen Cashflow verzeichnet hat; dass die Vereinbarungen des Unternehmens mit Plattformen, Urhebern oder anderen vorzeitig enden oder nicht zu ähnlichen Bedingungen oder überhaupt nicht verlängert werden; dass Plus Solutions des Unternehmens für Urheber möglicherweise nicht mehr attraktiv sind und unsere Erwartungen nicht erfüllen; das regulatorische Umfeld; die Abhängigkeit des Unternehmens von einer digitalen Medienplattform; der Bedarf des Unternehmens an zusätzlicher Finanzierung; Prozessrisiken; Risiken in Bezug auf das geistige Eigentum; die Forderung des Unternehmens, dass seine Content Creator und strategische Partner rechtzeitig Leistungen erbringen; und die Auswirkungen der anhaltenden COVID-19-Pandemie; sowie die Faktoren, die unter Risikofaktoren im Jahresinformationsblatt des Unternehmens vom 29. März 2022 und in seinem Prospekt vom 22. Oktober 2020, die beide auf Sedar unter www.sedar.com abgerufen werden können, sowie in den anderen Unterlagen des Unternehmens, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedar.com eingereicht wurden, beschrieben werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

