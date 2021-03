IRW-News: Aztec Minerals Corp.: Aztec und Tombstone-Partner erwerben zwei weitere Claims und erweitern damit den Grundbesitz des Tombstone-Joint Ventures in Arizona

IRW-PRESS: Aztec Minerals Corp.



: Aztec und Tombstone-Partner erwerben zwei weitere Claims und erweitern damit den Grundbesitz des Tombstone-Joint Ventures in Arizona

Bohrunternehmen für Phase-II-Bohrprogramm ausgewählt

Vancouver, Kanada, 16. März 2021 - Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aztec-minerals-corp/) und Tombstone Gold & Silver Inc. sowie Tombstone Resources Inc. (zusammen die Tombstone-Partner) geben den Erwerb von zwei patentierten Claims mit einer Grundfläche von insgesamt 15,2 Hektar (37,5 Acres) bekannt. Damit erhöht sich der gesamte Grundbesitz, der Gegenstand des Tombstone-Joint Ventures ist, auf 434,4 Hektar (1.073,4 Acres).

Aztec und Tombstone Partners haben die Claims Morning Star und Wide West von einem Dritten erworben. Die zwei Claims grenzen direkt im Südosten an die Kernclaims des Konzessionsgebiets Tombstone an, wodurch sich zusätzliche Möglichkeiten zur Erkundung neuer Zielgebiete im historischen Silbergebiet Tombstone im Südosten von Arizona bieten. Die zwei patentierten Claims wurden direkt erworben; ihnen liegen keine Lizenzgebührenbeteiligungen zugrunde und es bestehen keine Arbeitsverpflichtungen.

Die Claims Morning Star und Wide West umfassen mehrere historische Minenschächte und Prospektionsgebiete mit Potenzial für epithermale Quarz-Brauneisen-Silber-Erzgänge, die in den klastischen Sedimenten der Bisbee Group lagern, sowie eine Silber-Blei-Gold-Kupfer-Mineralisierung vom Typ Carbonatverdrängung (CRD) in den paläozoischen Kalksteinen.

Das Joint Venture von Aztec und Tombstone hat ein Bohrunternehmen ausgewählt, das das bevorstehende Phase-II-RC-Bohrprogramm (Bohrungen mit Umkehrspülung) mit 20 Bohrlöchern über insgesamt 10.000 Fuß bei Tombstone durchführen wird. Der Auftragnehmer wird in den nächsten Wochen mit der Vorbereitung der Bohrstandorte beginnen. Einzelheiten zum Bohrprogramm entnehmen Sie bitte der Pressemeldung vom 2. März 2021 (http://aztecminerals.com/news/news-display/index.php?content_id=160).

Aktualisierter Lageplan der Claims des Konzessionsgebiets Tombstone (http://www.aztecminerals.com/_resources/images/tombstone-project-img1.jpg)

Aztec gibt ferner bekannt, dass Joey Wilkins, B.Sc., P.Geo., ehemaliger VP Exploration und Hauptgeologe des Unternehmens, von seinem Posten im Management zurückgetreten und dem Fachbeirat beigetreten ist. Bradford Cooke, M.Sc., P.Geo., seines Zeichens Chairman und Gründer von Aztec, hat sich bereit erklärt, zwischenzeitlich als qualifizierter Sachverständiger von Aztec zu fungieren, bis ein geeigneter Ersatz gefunden wurde.

Bradford Cooke, M.Sc., P.Geo., ist der qualifizierte Sachverständige, der die technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt hat.

Simon Dyakowski

Simon Dyakowski, Chief Executive Officer

Aztec Minerals Corp.

Über Aztec Minerals - Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung von große polymetallischer Mineralienvorkommen in Nord-, Mittel- und Südamerika gerichtet ist. Das Kernprojekt des Unternehmens ist das aussichtsreiche porphyrische Gold-Kupfer-Konzessionsgebiet Cervantes im mexikanischen Sonora. Das historische distriktweite Konzessionsgebiet Tombstone in Cochise County in Arizona beherbergt sowohl eine epithermale Gold-Silber-Mineralisierung mit großen Tonnagen als auch eine Silber-Blei-Zink-Mineralisierung des CRD-Typs. Die Aktien von Aztec werden an der TSX Venture Exchange (Kürzel: AZT) und am OTCQB in den USA (Kürzel: AZZTF) gehandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie erwartet oder wird erwartet bzw. von Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen werden, zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von den Ergebnissen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Gewisse Faktoren können dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Die tatsächlichen Ereignisse können daher wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Anleger und andere Personen sollten, wenn sie sich bei ihren Entscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen stützen, die zuvor erwähnten Faktoren und andere Unsicherheiten ausreichend berücksichtigen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen kein übermäßiges Vertrauen entgegenbringen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Wertpapiergesetzen gefordert.

