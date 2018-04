IRW-News: Aztec Minerals Corp.: Aztec Minerals durchteuft 0,77 Gramm pro Tonne Gold über 160,0 Meter einschließlich 1,04 gpt Gold über 80,0 m auf Konzessionsgebiet Cervantes, Sonora, Mexiko

IRW-PRESS: Aztec Minerals Corp.: Aztec Minerals durchteuft 0,77 Gramm pro Tonne Gold über 160,0 Meter einschließlich 1,04 gpt Gold über 80,0 m auf Konzessionsgebiet Cervantes, Sonora, Mexiko

Aztec Minerals durchteuft 0,77 Gramm pro Tonne Gold über 160,0 Meter einschließlich 1,04 gpt Gold über 80,0 m auf Konzessionsgebiet Cervantes, Sonora, Mexiko

Vancouver, Kanada - 24. April 2018 - Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF) durchteuft weiterhin lange Abschnitte mit porphyrischer Gold-(Kupfer-Silber)-Mineralisierung auf seinem Ziel California auf dem Konzessionsgebiet Cervantes in Sonora, Mexiko.



Bohrloch 18CER010 durchteufte 160,0 Meter (m) mit einem Gehalt von 0,77 Gramm pro Tonne (gpt) Gold, 0,125% Kupfer und 3,4 gpt Silber, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts mit 1,04 gpt Au, 0,11% Cu und 4,0 gpt Ag über 80,0 m ab einer Bohrlochtiefe von 4,0 m. (siehe Karte der Bohrstandorte auf Cervantes - http://www.aztecminerals.com/_resources/Cervantes-Drilling-20April_2018.jpg).

President und CEO Joey Wilkins sagte dazu: Bohrloch 18CER010 ist bislang das beste Bohrloch, das wir im Rahmen unseres 17 Bohrlöcher und 3.000 Meter umfassenden Bohrprogramms der Phase 1 auf Cervantes gesehen haben. Zusammen mit unserem kürzlichen Landerwerb, der die Größe des Konzessionsgebiets auf 3.619 Hektar versechsfacht und zu zahlreichen neuen porphyrischen Gold-Kupfer-Zielen geführt hat, steigern diese positive Bohrergebnisse das Potenzial des Konzessionsgebiets Cervantes erheblich.

Bohrergebnisse

von bis AbschnittGold Kupfer Silber

(m)

Bohrlo(m) (m) (m) (gpt) (%) (gpt)

ch

Nr

.

9 0 56 56 0,20 0,04 1,5

0 104 104 0,16 0,03 1,2

10 0 160 160 0,77 0,13 3,4

4 84 80 1,04 0,11 4,0

30 58 28 1,77 0,13 5,8

42 118 76 0,78 0,20 3,8

140 144 4 5,56 0,08 3,6

11 0 166 166 0,28 0,09 2,4

6,5 25,5 19 0,47 0,03 3,7

92,5 156 63,5 0,36 0,09 2,2

Die niedergebrachten Bohrlöcher waren so ausgerichtet, dass sie die markantesten, in den Aufschlüssen gesehenen Strukturen durchschnitten, sodass die Bohrkernlängen ungefähr die interpretierte wahre Mächtigkeit der Mineralisierung auf der Zone California widerspiegeln. Eine Probe in Bohrloch 18CER010 wies einen Wert von 183,8 gpt Ag, aber aufgrund der statistischen Analyse wurde der Höchstwert auf 20,5 gpt Ag gesetzt. Bei keinen anderen Probenergebnissen musste ein Höchstwert gesetzt werden.

Im Folgenden werden die einzelnen Bohrlöcher kurz zusammengefasst.

18CER009: Zone California -Südlicher Rand der geochemischen Goldanomalie

0-105,6 m, Quarz-Feldspat-Porphyr und QFP polymikte Bruchbrekzien, mittlere bis starke Hämatit- und Goethitmineralisierung, mäßige Quarzgänge und -erzstöcke, Silifizierung, Serizit-, Ton- und Chloritalteration, kleine Sulfidbereiche von 59,0 m bis 105,6 m, Pyrit, wenig Chalcopyrit, sehr wenig Kupferglanz. 105,6 m - 160,0m enthält gebrochenen und brekziösen Quarzit mit weniger Schluffstein, Abschnitte starker Hämatit- und Goethitmineralisierung, Quarzgänge, Hornfels mit möglichem Biotit, schwach eingesprengten Gangpyrit mit Quarz, Kalzit, Chlorit, Spuren von Molybdänit.

18CER010: Zone California -Zentrum der geochemischen Goldanomalie

0-205,6m, QFP erste 54 m, gefolgt von komplexer Mischung aus intrusiv- und matrixgestützten Brekzien, Quarzgängen, Silifizierung, Serizit, Chlorit, Turmalin, Tremolit, wenig später Kalzit. Oxidiert bis 23,5m, dann überall Einsprengungen, Gang und Sulfidvererzung des Verdrängungstyps, größtenteils Pyrit und Überprägung von frühem Chalcopyrit, obere Kupferglanzzonen bis ungefähr 130m, Sulfidgehalt von 2 bis 15% mit gelegentlichen 5-10cm breiten Adern. 5,2m Dioritgang bei 94,9m mit 1,5% eingesprengter Pyrit-, Ton-Chloritalteration. Unterste 2,0m bestehen aus pyritischem Hornfels mit Quarzerzstöcken.

18CER011: Zone California - Zentrum der geochemischen Goldanomalie

0-64,5m, Quarz-Feldspat-Porphyr-Brekzie, reichlich Fragmente von Quarzit und Hornfels, Quarzgänge und -erzstöcke, tonig bis phyllitisch alteriert, oxidiert zu Goethit, Jarosit und Hämatit, weniger Turmalin, Sulfidreste bis 3%, Pyrit, Kupferglanz und Chalcopyrit, weniger Chrysokoll. Zunehmend Sulfide bei 41m, markant bei 51m bis 7-8% insgesamt, weniger Chalcopyrit (<1%) mit Kupferglanzüberzug. 64,5 bis 75,8m später Dioritgang mit starker Ton- und Serizitalteration, 1-2% eingesprengter Pyrit, gelegentlich Erzschnüre, wenig Kupferglanz. 75,8 bis 170,8m QFP-Brekzie, tongestützte Intrusiv- und sedimentäre Gesteinsfragmente, Intrusiv- und Chlorit-Sericit-Turmalin-Sulfid-Matrix, 5-8% insgesamt Sulfid, 0,5-1,0% Chalcopyrit, Pyrit.

Joey Wilkins, B.Sc., P.Geo., ist der qualifizierte Sachverständige, der die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt hat. Alle Kernproben wurden halbiert, in Plastiktüten gegeben, mit einer Probennummer versehen, mit Kabelbindern verschlossen und in Reissäcke verpackt. Die Proben wurden generell in 2-Meter-Abschnitten - mit gelegentlichen Ausnahmen in Form von 2,1 bis 4,35 m langen Abschnitten, aufgrund der geringeren Kernrückgewinnung - entnommen. In den Probensatz wurden Leer-, Doppel- und 3 verschiedene zertifizierte Standardproben gegeben; die anschließende Prüfung ergab keine Ausreißer oder abnormale Ergebnisse. Die Proben wurde an Bureau Veritas Laboratories in Hermosillo übergeben und einer Analyse auf Gold mittels Brandprobenfusion mit abschließendem AAS-Verfahren an einer 30-Gramm-Probe unterzogen. Die Proben wurden nach Vancouver ausgeliefert und mittels 4-Säuren-ICP-MS-Verfahren an einer 0,25-Gramm-Probe analysiert, um den Gehalt von 36 Elementen zu ermitteln.

Das Konzessionsgebiet Cervantes ist Gegenstand einer Kaufoptionsvereinbarung mit Kootenay Silver Inc. (TSX-V: KTN), welcher zufolge Aztec in Rahmen von zwei Phasen bis zu 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet erwerben kann. Weitere Einzelheiten erhalten Sie auf unserer Webseite.

Über Aztec Minerals - Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung großer porphyrischer Gold-Kupfer-Lagerstätten in Nord-, Mittel- und Südamerika gerichtet ist. Das erste Projekt - und Kernprojekt - des Unternehmens ist das aussichtsreiche Gold-Kupfer-Konzessionsgebiet Cervantes im mexikanischen Sonora. Das zweite Projekt besteht aus den distriktweiten historischen Konzessionsgebieten Tombstone in Cochise County in Arizona. Die Aktien von Aztec werden an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel AZT und am OTCQB in den USA unter dem Kürzel AZZTF gehandelt.

Kontaktinformationen - Weitere Informationen erhalten Sie über:

Neil MacRae, Vice President, Investor Relations

Tel: (604) 685-9770

Fax: (604) 685-9744

E-Mail: neil@aztecminerals.com

Webseite: www.aztecminerals.com

Aztec Minerals

PO Box 10328-

T: 604-685-9770

Suite 1130 - 609 Granville Street -

Vancouver, BC V7Y 1G5

www.aztecminerals.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsdienstleister (in den Richtlinien der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Börse, Wertpapierbehörde oder einer anderen Regulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act der Vereinigten Staaten aus dem Jahr 1995 sowie zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. In den hier angeführten zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen sind unter anderem auch Aussagen über Aztecs erwartete Leistung im Jahr 2018 und darüber hinaus einschließlich des Erhalts der behördlichen Genehmigung für die Optionsvereinbarung, der Ausübung der Option auf die Konzessionsgebiete Tombstone, der geplanten Explorationsaktivitäten in den Konzessionsgebieten Cervantes und Tombstone, des Eingangs der Untersuchungsergebnisse der Bohrungen im Konzessionsgebiet Cervantes, der Durchführung weiterer Bohrungen im Konzessionsgebiet Cervantes sowie des Zeitplans und der Ergebnisse unterschiedlicher Aktivitäten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Aztec und seiner Betriebstätigkeit wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Solche Faktoren beinhalten unter anderem Änderungen bezüglich nationaler und lokaler Regierungen, Gesetze, Besteuerungen, Bestimmungen, Regulierungen sowie politischer oder wirtschaftlicher Entwicklungen in Kanada und den Vereinigten Staaten; finanzielle Risiken in Zusammenhang mit Edelmetall- und Grundmetallpreisen; betrieblichen oder technischen Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -abbau; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; das spekulative Wesen der Mineralexploration und -erschließung; Risiken in Zusammenhang mit dem Erhalt erforderlicher Lizenzen und Genehmigungen sowie mit den Eigentumsrechten des Unternehmens an Konzessionsgebieten.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die die Geschäftsleitung für angemessen hält. Dazu zählen unter anderem der fortlaufende Betrieb in den Explorationsprojekten des Unternehmens, keine wesentlichen Änderungen bei den Rohstoffpreisen und andere Annahmen und Faktoren, die hier beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu wesentlich anderen Ergebnissen führen können als erwartet, beschrieben, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen oder Informationen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43181

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43181&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0548271000

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.