IRW-News: Azincourt Energy Corp. : Bohrungen von Azincourt Energy ergeben erhöhte Uranwerte auf Uranprojekt East Preston

Vancouver B.C., 8. Juni 2021 - AZINCOURT ENERGY CORP. (Azincourt oder das Unternehmen) (TSX.V: AAZ, OTC: AZURF) gibt Ergebnisse bekannt, die es vom kürzlichen Diamantbohrprogramm auf dem Uranprojekt East Preston im Westen des Athabaskabeckens in Saskatchewan, Kanada, erhalten hat.

Wie zuvor berichtet, wurde das Winterbohrprogramm von 2021 abgebrochen, weil der Frühling früher als erwartet einsetzte. Als Ergebnis wurden nur 1.195 m in fünf (5) Diamantbohrlöchern (Abbildung 3) abgeschlossen. 36 geochemikalische Proben wurden aus drei Bohrlöchern gesammelt und zur Analyse ans Labor SRC Geoanalytical Laboratories in Saskatoon geschickt, und die Ergebnisse wurden erhalten. Das Unternehmen gibt bekannt, dass anomale und erhöhte Urangehalte in drei der fünf abgeschlossenen Bohrlöcher gefunden wurden.

Bohrloch EP21004, das auf zwei parallele Leiter und ein Gravitationstief in der Zone G abzielte, durchteufte mehrere Zonen mit Brekzie und graphitischer Verwerfung über einen Abschnitt von 50 m. Erhöhte Uranwerte wurden über einer graphitischen Brekzie identifiziert.

EP21005 zielte auf zwei parallele Leiter und ein Gravitationstief in der Zone G 400m entlang des Streichens von EP21004 ab. Bohrungen durchteuften mehrere Scher- und Graphitzonen. Erhöhte Uran-, Bor- und Basismetallwerte wurden identifiziert, die mit graphitischen Scherzonen assoziiert werden.

Bohrloch EP21003 zielte auf einen Knick im Leiter ab, der auf der Zone AB identifiziert wurde. Bohrungen durchteuften eine breite Verwerfungszone mit graphitischen Einschnitten und Hinweisen auf querschlägige Strukturen. Die Analyse der Proben weist darauf hin, dass so genannte Pfadfinderminerale, die auf Basismetalle hinweisen, erhöht sind. Basismetallanreicherung wird typischerweise als Vektor für Uran benutzt.

Die Bohrlöcher EP21001 und EP21002 wurden in der Zone A niedergebracht und trafen auf wichtige verworfene und verformte Lithologien mit erheblichen Graphitwerten. Aus diesen Bohrlöchern wurden keine Proben genommen.

Diese Ergebnisse zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, sagte Exploration Manager Trevor Perkins. Die erhöhten Basismetall- und Uranwerte zeigen, dass es in dem Gebiet uranhaltige Flüssigkeiten gibt. Diese Ergebnisse werden uns dabei helfen, uns zur richtigen Stelle vorzuarbeiten, fuhr Herr Perkins fort.

Die Ergebnisse aus jedem der begrenzten Bohrprogramme, die wir bislang auf East Preston abgeschlossen haben, sind immer vielversprechender und überzeugender, sagte Alex Klenman, President und CEO. In diesen neuesten Bohrlöchern sehen wir anomale und erhöhte Uranwerte und wir konnten uranhaltige Flüssigkeiten feststellen. Basierend auf diesen positive Ergebnissen möchten wir unbedingt so schnell es geht mit den Bohrungen fortfahren und mehr Bohrlöcher in den Gegenden niederbringen, bei denen wir jetzt diese höheren Werte sehen. Wir bereiten uns auf umfangreiche Bohrarbeiten in den nächsten acht Monaten vor und freuen uns darauf, unsere Explorationsbemühungen in den kommenden Monaten erheblich voranzubringen, fuhr Herr Klenman fort.

Programme im Sommer 2021

Wie zuvor berichtet, handelte es sich bei dem Zielgebiet für das Bohrprogramm 2021 um den leitenden Korridor von der A-Zone bis zur G-Zone (Abbildungen 1 und 2). Grundlage für das Bohrprogramm sind die Bohrergebnisse aus den Jahren 2019 und 2020, die bodengestützten Elektromagnetismus- und Gravitationsuntersuchungen zwischen 2018 und 2020 sowie die VTEM- und Magnetuntersuchungen auf dem gesamten Projektgebiet. Die im Dezember 2020 abgeschlossene HLEM-Untersuchung weist auf mehrere potenzielle Leiter und strukturelle Komplexität am Ostrand des Korridors hin. Das Unternehmen arbeitet weiterhin an Plänen, um die eigentlich für das Winterprogramm 2021 geplanten Bohrmeter noch abzuschließen.

Zu den aktuellen Plänen für den Sommer 2021 gehören luftgestützte radiometrische Vermessungen über dem südlichen Teil des Konzessionsgebiets, ein Feldkartierungs- und Prospektionsprogramm, um Anomalien zu bestätigen und alle radioaktiven Felsbrocken nachzuverfolgen, die bei der zuvor genannten Vermessung identifiziert wurden, sowie ein Diamantbohrprogramm, um rund 1.000 Bohrmeter abzuschließen, die während des verkürzten Winterprogramms nicht niedergebracht wurden.

Außerdem sind Planungen für ein umfangreiches, 6.000 Meter umfassendes Programm aus 25-30 Bohrlöchern im Gange, das im Winter 2021-2022 abgeschlossen werden soll. Die Auswahl der Ziele für dieses Programm wird auf Grundlage des Feldprogramms im Sommer 2021 genauer definiert.

Die Genehmigungen liegen vor, um alle bis Winter 2022 geplanten Arbeiten durchzuführen, und es laufen Beratungen und Informationsveranstaltungen mit den örtlichen Gemeinden. Der Zeitplan für die Bohrungen im Sommer und die weiteren Feldarbeiten wird bald veröffentlicht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58860/AAZ_080621_Elevated Uranium-DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Zielkorridore auf dem Uranprojekt East Preston im Westen des Athabascabeckens in Saskatchewan

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58860/AAZ_080621_Elevated Uranium-DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Gebiete der Bohrziele für 2021 auf dem Uranprojekt East Preston

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58860/AAZ_080621_Elevated Uranium-DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Plan der im Winter 2021 abgeschlossenen Bohrlöcher auf Uranprojekt East Preston

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58860/AAZ_080621_Elevated Uranium-DEPRcom.004.jpeg

Abbildung 4: Lage des Konzessionsgebiets im Westen des Athabascabeckens, Saskatchewan, Kanada

Über East Preston

Azincourt kontrolliert eine Mehrheitsbeteiligung von 70 % am mehr als 25.000 Hektar großen Projekt East Preston im Rahmen eines Joint-Venture-Abkommens mit Skyharbour Resources (TSX.V: SYH) und Dixie Gold. Im Konzessionsgebiet wurden drei vielversprechende leitfähige Korridore mit magnetischen Tiefstwerten entdeckt. Diese drei ausgeprägten Korridore weisen eine Streichlänge von insgesamt über 25 Kilometern auf, wobei jeweils mehrere EM-Leiterabschnitte identifiziert wurden. Bis dato abgeschlossene Bodenerkundungs- und -erprobungsarbeiten haben Ausbiss-, Boden-, biogeochemische und Radonanomalien identifiziert, die wichtige Spurenelemente für die Entdeckung diskordanter Uranlagerstätten sind.

Das Projekt East Preston verfügt über mehrere lange lineare Konduktoren mit gebogener Ausrichtung und versetzten Brüchen in der Nähe von interpretierten Verwerfungslinien - klassische Ziele für im Grundgebirge enthaltene diskordante Uranlagerstätten. Dabei handelt es sich nicht nur um einfache Grundgebirgsleiter, sondern aufgrund der strukturellen Komplexität um Ziele mit deutlich hochgestufter/verbesserter Höffigkeit.

Bei den Zielen handelt es sich um im Grundgebirge enthaltene, mit einer Diskordanz einhergehende Uranlagerstätten, die der Lagerstätte Arrow von NexGen und der Mine Eagle Point von Cameco ähnlich sind. East Preston befindet sich in der Nähe des südlichen Randes des westlichen Athabasca-Beckens, wo sich die Ziele in einer oberflächennahen Umgebung ohne Athabasca-Sandsteindeckschicht befinden, weshalb sie relativ oberflächennahe Ziele sind, bei ihrer Entdeckung jedoch eine große Tiefenausdehnung aufweisen können. Der Projektgrund befindet sich entlang eines parallel verlaufenden leitfähigen Abschnitts zwischen dem Abschnitt PLS-Arrow und der Lagerstätte Centennial von Cameco (Abschnitt Virgin River / Dufferin Lake).

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden gemäß den kanadischen Regulierungsbestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und von C. Trevor Perkins, P.Geo., dem Explorationsleiter von Azincourt Energy, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Azincourt Energy Corp.

Azincourt Energy ist ein Ressourcenunternehmen mit Sitz in Kanada, das auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung alternativer Energie-/Kraftstoffprojekte spezialisiert ist, einschließlich Uran, Lithium und anderer kritischer Elemente für saubere Energieanwendungen. Das Unternehmen ist derzeit in seinem in einem Joint Venture betriebenen Uranprojekt East Preston im Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada, und auf dem Uran-Lithium-Projekt der Escalera Group auf der Picotani-Hochebene im Südosten Perus aktiv.

FÜR DAS BOARD VON AZINCOURT ENERGY CORP.

Alex Klenman

Alex Klenman, President & CEO

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, zu denen auch Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele im Hinblick auf den zukünftigen Betrieb zählen. Diese unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Azincourt liegen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf der Beurteilung aktueller Daten, die das Unternehmen nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen hat. Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie abgegeben werden und die zukünftigen Ergebnisse können unter Umständen stark abweichen.

