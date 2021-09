IRW-News: Azincourt Energy Corp. : Azincourt meldet Uplisting an den OTCQB in den USA

IRW-PRESS: Azincourt Energy Corp.



: Azincourt meldet Uplisting an den OTCQB in den USA

Vancouver B.C., 16. September 2021 - AZINCOURT ENERGY CORP. (Azincourt oder das Unternehmen) (TSX.V: AAZ, OTCQB: AZURF, FWB: A0U2) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien ab sofort unter dem Kürzel AZURF am OTCQB-Marktplatz gehandelt werden. Die Stammaktien des Unternehmens notieren weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel AAZ.

Das Unternehmen erwartet, dass die Notierung am OTCQB dem Unternehmen eine größere Sichtbarkeit und US-Investoren einen einfacheren Handel bieten wird, was zu einer größeren Liquidität und einer größeren Reichweite führen sollte.

Durch den Handel am OTCQB können wir ein größeres Publikum erreichen, was für die Entwicklung des Unternehmens ein wichtiger Faktor ist, erklärt President und CEO Alex Klenman. Der US-Markt ist ohne Frage von großer Bedeutung und das Uplisting verschafft Millionen von US-Investoren einen einfacheren Zugang zum Kauf und Handel unserer Aktien. Nachdem der Uranmarkt wieder stärker ins Blickfeld rückt und Interesse weckt, ist es entscheidend für unsere Wachstumsstrategie, dass wir das Unternehmen während dieser Zeit des erhöhten Bewusstseins seitens der Investoren mehr Menschen vorstellen, so Herr Klenman weiter.

Der OTCQB Venture Market ist für US-amerikanische und internationale Unternehmen im Anfangs- und Entwicklungsstadium gedacht. Für eine Notierung muss die Berichterstattung eines Unternehmens auf dem aktuellen Stand sein. Außerdem müssen die Unternehmen einen jährlichen Prozess zur Verifizierung und Zertifizierung des Managements durchlaufen. Investoren können den Kurs in Echtzeit und andere Marktinformationen in Bezug auf das Unternehmen unter www.otcmarkets.com einsehen.

Zusätzlich zu den Notierungen an der TSX Venture Exchange und dem OTCQB kann das Unternehmen auch an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel A0U2 gehandelt werden.

Über Azincourt Energy Corp.

Azincourt Energy ist ein Ressourcenunternehmen mit Sitz in Kanada, das auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung alternativer Energie-/Kraftstoffprojekte spezialisiert ist, einschließlich Uran, Lithium und anderer kritischer Elemente für saubere Energieanwendungen. Das Unternehmen ist derzeit auf seinem mehrheitlich kontrollierten Joint Venture Uranprojekt East Preston im Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada, und auf dem Uran-Lithium-Projekt der Escalera Group auf der Picotani-Hochebene im Südosten Perus aktiv.

FÜR DAS BOARD VON AZINCOURT ENERGY CORP.

Alex Klenman-

Alex Klenman, President & CEO

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, zu denen auch Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele im Hinblick auf den zukünftigen Betrieb zählen. Diese unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Azincourt liegen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf der Beurteilung aktueller Daten, die das Unternehmen nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen hat. Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie abgegeben werden und die zukünftigen Ergebnisse können unter Umständen stark abweichen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Alex Klenman, President & CEO

Tel: 604-638-8063

info@azincourtenergy.com

Azincourt Energy Corp.

430 - 800 West Pender Street

Vancouver, BC

V6C 2V6

www.azincourtenergy.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61525

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61525&tr=1

