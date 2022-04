IRW-News: Azincourt Energy Corp. : Azincourt Energy unterzeichnet mit Oberon Uranium Corp eine Absichtserklärung (LOI) für eine Option auf peruanische Projekte

IRW-PRESS: Azincourt Energy Corp. : Azincourt Energy unterzeichnet mit Oberon Uranium Corp eine Absichtserklärung (LOI) für eine Option auf peruanische Projekte

Vancouver, B.C., 7. April 2022 - Azincourt Energy Corp. (Azincourt oder Unternehmen; TSX.V: AAZ, OTCQB: AZURF) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es am 4. April 2022 eine unverbindliche Absichtserklärung ("LOI") mit Oberon Uranium Corp. ("Oberon"), einer unabhängigen Partei, für eine geplante Transaktion unterzeichnet hat, bei der Oberon eine Option auf den Erwerb der Escalera-Group, einer Reihe von Uran-Lithium-Explorationsprojekten im Süden Perus (zusammen die Projekte), die sich zu 100 % im Besitz Azincourts befinden, erhalten würde.

Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung hat Oberon 90 Tage Zeit, um eine Due-Diligence-Prüfung der Projekte durchzuführen. Danach hat Oberon das Recht, eine Option auf den Erwerb einer 100prozentigen Beteiligung an den Projekten vom Unternehmen auszuhandeln, indem es die folgenden vorgeschlagenen Zahlungen und Ausgaben tätigt:

- 25.000 $ in bar und 100.000 Aktien von Oberon bei Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung;

- 25.000 $ in bar, 250.000 Aktien und 50.000 $ in Form von Aufwendungen für Arbeiten am oder vor dem Jahrestag des endgültigen Abkommens nach 12 Monaten;

- 50.000 $ in bar, 250.000 Aktien und 200.000 $ in Form von Aufwendungen für Arbeiten am oder vor dem zweiten Jahrestag des endgültigen Abkommens nach 24 Monaten;

- 50.000 $ in bar, 250.000 Aktien und 250.000 $ in Form von Aufwendungen für Arbeiten am oder vor dem dritten Jahrestag des endgültigen Abkommens nach 36 Monaten sowie

- 100.000 $ in bar, 250.000 Aktien und 500.000 $ in Form von Aufwendungen für Arbeiten am oder vor dem vierten Jahrestag des endgültigen Abkommens nach 48 Monaten

Für eine Gesamtverpflichtung von 250.000 $, 1.100.000 Aktien und 1.000.000 $ an Arbeitsaufwendungen. Während der Laufzeit der Option ist Oberon für alle Kosten und Ausgaben verantwortlich, die mit der Aufrechterhaltung der Projekte in gutem Zustand verbunden sind, einschließlich aller erforderlichen behördlichen Anmeldungen und Erhaltungsgebühren.

Der Abschluss der Transaktion mit Oberon unterliegt einer Reihe von Bedingungen, insbesondere dem Abschluss der Due-Diligence-Prüfung, der Aushandlung der endgültigen Bedingungen und der Dokumentation der Transaktion sowie dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Die Transaktion kann erst abgeschlossen werden, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Alle im Zusammenhang mit der Transaktion emittierten Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Zeitpunkt der Emission.

Über Oberon Uranium Corp

Oberon Uranium Corp ist ein privates Uranunternehmen, das eine Option auf den Erwerb von 100 % des Uranprojekts Lucky Boy hat, einer aufgelassenen Uranmine in Arizona, USA. Oberon besitzt auch 100 % des Uranprojekts Element 92, das aus ungefähr 6.000 Hektar in der produktiven Region Athabasca im Norden von Saskatchewan, Kanada, besteht.

Über Azincourt Energy Corp.

Azincourt Energy ist ein Ressourcenunternehmen mit Sitz in Kanada, das auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung alternativer Energie-/Kraftstoffprojekte spezialisiert ist, einschließlich Uran, Lithium und anderer kritischer Elemente für saubere Energieanwendungen. Das Unternehmen ist derzeit auf seinem mehrheitlich im Besitz befindlichen Joint-Venture-Uranprojekt East Preston und dem vor kurzem erworbenen Uranprojekt Hatchet Lake, die im Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada, liegen, sowie auf dem Uran-Lithium-Projekt Escalera Group auf der Picotani-Hochebene im Südosten Perus aktiv.

FÜR DAS BOARD VON AZINCOURT ENERGY CORP.

Alex Klenman

Alex Klenman, President & CEO

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, zu denen auch Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele im Hinblick auf den zukünftigen Betrieb zählen. Diese unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Azincourt liegen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf der Beurteilung aktueller Daten, die das Unternehmen nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen hat. Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie abgegeben werden und die zukünftigen Ergebnisse können unter Umständen stark abweichen.

