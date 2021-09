IRW-News: Ayurcann Holdings Corp.: Ayurcann sichert sich Herstellungs- und Vertriebsvereinbarung mit der New Yorker Cannabismarke Her Highness

IRW-PRESS: Ayurcann Holdings Corp.: Ayurcann sichert sich Herstellungs- und Vertriebsvereinbarung mit der New Yorker Cannabismarke Her Highness

Das Unternehmen wird exklusiver kanadischer Vertriebspartner für eine auf Frauen ausgerichtete Cannabismarke

TORONTO, Kanada: Ayurcann Holdings Corp. (CSE: AYUR) (FWB:3ZQ0) (das Unternehmen oder Ayurcann), ein kanadisches Cannabisextraktionsunternehmen, das sich auf die Verarbeitung von Cannabis und Hanf zur Herstellung von Ölen und verschiedenen Derivaten spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Herstellungs- und Vertriebsvereinbarung mit der Firma Her Highness NYC (Her Highness) unterzeichnet hat.



Her Highness ist der führende Anbieter von frauenfreundlichen Cannabis-Couture-Produkten, die von Frauen inspiriert und für Frauen entwickelt wurden. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Ayurcann exklusiv mit der Herstellung und dem Vertrieb von Produkten der Marke Her Highness für den Erwachsenenkonsum in Kanada betraut.

Das Zubehör und die CBD-Linie von Her Highness sind im Online-Einzelhandel erhältlich, die THC-Linie in den US-Bundesstaaten Kalifornien, Nevada, Massachusetts und bald auch in Colorado, Pennsylvania und Ohio. Die kuratierte Kollektion von Cannabisprodukten umfasst fettfreie Minzbonbons in niedriger Dosierung, schicke vergoldete Vape-Pens, schlanke, länglich geformte Prerolls in einer goldenen Zigarettenschachtel mit dem unverwechselbaren goldenen Feuerzeug und ein begehrtes THC-Erregungsöl für erhöhtes sexuelles Empfinden. Ein gehobenes Angebot von gut durchdachten Cannabisprodukten, um das Leben zu genießen und sich selbst Gutes zu tun.

Her Highness befriedigt die Neugierde jeder Frau auf Cannabis und ihr Verlangen so, wie es ihrem individuellen Lebensstil entspricht, und harmoniert mit der Art und Weise, wie Frauen ihr Leben spielerisch gestalten.

Die beiden Gründerinnen der Marke Her Highness, Laura Eisman und Allison Krongard, erkannten eine Marktlücke und sehnten sich nach einem erstklassigen Cannabis-Erlebnis, das spielerisch und stilvoll vermittelt wird. Mit seinen Erfahrungen und Erfolgen bei der Gründung von weiblich geprägten Firmen machte sich das Duo daran, der Stigmatisierung von Cannabis entgegenzutreten und eine umfassende Lifestyle-Marke für neugierige, erfahrene Cannabiskonsumenten und CBD-Befürworter zu schaffen.

Allison Krongard, eine der Gründerinnen von Her Highness, meint dazu: Wir finden es großartig, mit Ayurcann als Partner die Produkte von Her Highness nach Kanada zu bringen. Das war schon seit der Firmengründung eines unserer erklärten Ziele. Nach unserem ersten Telefonat wussten wir bereits, dass wir das richtige Partnerunternehmen gefunden hatten. Schon in den ersten 10 Minuten war klar: Wir sind beide leidenschaftliche Verfechter von Qualität, Produktintegrität und dem Wunsch, Frauen mit Cannabis zu mehr Lebensfreude zu verhelfen.

Unsere Partnerschaft mit Ayurcann stellt die Weichen für die erste internationale Markenpräsenz von Her Highness. Sie ist ein wichtiger Meilenstein in der Wachstumsgeschichte unseres Unternehmens und wir steigern damit unseren Bekanntheitsgrad als Marke des Vertrauens für Frauen und Cannabiskonsumenten, fügt Mitbegründerin Laura Eisman hinzu. Wir können es kaum erwarten, unseren kanadischen Fans mitzuteilen, dass die von ihnen so heiß begehrten Produkte von Her Highness nun auch in ihrer Nähe erhältlich sind.

Igal Sudman, Chairman und CEO von Ayurcann, erklärt: Diese neue Partnerschaft schafft eine großartige Möglichkeit, um den kanadischen Markt mit einer weiteren anerkannten und vertrauenswürdigen Marke zu bereichern. Und wir sind stolz darauf, dass Ayurcann damit eine weitere wichtige Chance bekommt, seinen Wachstumsweg fortzusetzen. Herr Sudman weiter: Es gibt derzeit einen Mangel an Cannabisprodukten, die auf die Bedürfnisse der weiblichen Konsumenten zugeschnitten sind. Wir sind daher begeistert, Frauen in ganz Kanada die Produkte der Marke Her Highness für den Erwachsenenkonsum anbieten zu können.

Über Ayurcann Holdings Corp.

Ayurcann ist ein führender Anbieter von Lösungen nach der Ernte mit Schwerpunkt auf der Bereitstellung und Entwicklung von kundenspezifischen Prozessen und Produkten in Pharmaqualität für die Genussindustrie und die medizinische Cannabisbranche in Kanada. Ayurcann konzentriert sich darauf, Partner der Wahl für führende kanadische Cannabismarken zu werden, indem es branchenführende, proprietäre Dienstleistungen wie Ethanolextraktion, Formulierung, Produktentwicklung und kundenspezifische Herstellung anbietet.

Über Her Highness

Mit finanzieller Unterstützung durch Merida Capital richtet sich Her Highness als frauenorientierte Lifestyle-Cannabismarke mit Sitz in New York an die moderne Cannabiskonsumentin. Mit einer gehobenen Markenästhetik, einer anspruchsvollen Kollektion von Cannabis- und CBD-Produkten sowie stilvollen Bedarfsartikeln für den Konsum wurde Her Highness für den weiblichen Lebensstil geschaffen. Das Zubehör und die CBD-Linie von Her Highness sind im Online-Einzelhandel erhältlich, die THC-Linie in den US-Bundesstaaten Kalifornien, Nevada, Massachusetts und bald auch in Colorado, Pennsylvania und Ohio. Die kuratierten Produkte von Her Highness mit ihrer frauenfreundlichen Wirkung - ein klarer Kopf, keine Heißhungerattacken, keine Ängste und eine hohe Funktionalität - wurden speziell für die Alltagsbedürfnisse von Frauen entwickelt. Wenn Sie mehr über die gehobene Erfahrung von Her Highness erfahren möchten, besuchen Sie uns doch auf www.herhighness.com oder folgen Sie uns auf Instagram und Twitter unter @herhighnessnyc.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane haben diese Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen keinerlei Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) dar, einschließlich solcher, die durch die Ausdrücke antizipieren, glauben, planen, schätzen, erwarten, beabsichtigen, können, sollten und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, soweit sie sich auf das Unternehmen oder seine Geschäftsführung beziehen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind keine historischen Fakten, sondern spiegeln aktuelle Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse oder Ereignisse wider. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Expansionspläne des Unternehmens und der zukünftigen Produktionskapazität. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und verschiedenen Schätzungen, Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen unter anderem das Nichterreichen der behördlichen Genehmigung, die Fähigkeit, die Produktion in den Anlagen des Unternehmens zu steigern, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Diese Aussagen sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen impliziert sind. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Geschäftsleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die Aussagen als zutreffend erweisen oder dass die Erwartungen oder Schätzungen der Geschäftsleitung in Bezug auf künftige Entwicklungen, Umstände oder Ergebnisse tatsächlich eintreten werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risiken, Ungewissheiten und Faktoren aufzuzeigen, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse bewirken können, können weitere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und solche Änderungen könnten wesentlich sein. Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich der aktuellen Pandemie des neuartigen Coronavirus (COVID-19), könnten erhebliche wirtschaftliche und geopolitische Auswirkungen haben, die sich negativ auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage und/oder die Betriebsergebnisse des Unternehmens auswirken können. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

