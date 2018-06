IRW-News: Avino Silver & Gold Mines Ltd. : Avino nimmt Circuit 4 in Betrieb

IRW-PRESS: Avino Silver & Gold Mines Ltd.



: Avino nimmt Circuit 4 in Betrieb

Vancouver 7. Juni 2018

Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM: TSX/NYSE American/GV6: FSE; Avino oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es den Betriebsabschnitt 4 (Circuit 4) in Betrieb genommen hat. Nach dem Anfahren, Abstimmen und Einstellen der Anlage läuft der Betriebsabschnitt jetzt so, wie es vom Management erwartet wurde. Nach dem Zusammenbau der Mühlen-, Flotations- und Verdichtungskomponenten wurde die Kugelmühle des Curcuit 4, mit einer Kapazität von 1.000t pro Tag, am 26. Februar 2018 zu ersten Tests angefahren. Der Stresstest der Kugelmühle verlief sehr gut nur ein kleineres Problem mit dem Schmiermittelsystem trat auf, dieses konnte aber umgehend behoben werden. Am 19. Mai 2018 wurde dann die gesamte Einheit in Betrieb genommen, inklusive der Beschickung der Mühle, das Testen der Erzgrade, die Flotation, die Verdichtung und die Filteranlagen. Auch diese Inbetriebnahme verlief sehr gut abgesehen von kleinen Probleme mit der Belüftung der Flotationsanlage, welche aber sehr schnell behoben werden konnten. Jetzt liegt der Fokus auf der Erhöhung des Durchsatzes bis an die Kapazität der Anlage, während gleichzeitig die die Ausbeute optimiert werden soll.

Mit dem fast vollendeten Abschluss der Vergrößerung der Anlage freuen wir uns den Betriebsabschnitt 4 unserer Produktion anzuschließen. Mit dem hochmodernen Betriebsabschnitt werden wir die Kapazität um 70% steigern. Wir erwarten das der Analagenteil ab Januar 2019 vollständig integriert ist. sagte David Wolfin, Präsident und CEO. Ich möchte unserem Team in Mexiko für deren harte Arbeit, ihrem Einsatz und Einfallsreichtum danken. Diese waren Grundlage für den Abschluss diese Großprojekts.

Während der Phase des Anfahrens, Testens und der Inbetriebnahme, die bis Ende des Jahres 2018 andauern wird, wird der Circuit 4 mit Erz aus dem historischen Tagebau der Avino-Mine beschickt. Die Erzgehalte der Lagerhalden der Avino-Mine lagen bei ca. 51 g/t Silber, 0,342 g/t Gold und 0,17% Kupfer. Nach Abschluss dieser Phase wird die Anlage mit dem erst vor Kurzem abgebauten Erz aus der San Luiz Zone der Avino-Mine beschickt.

Marketing des Konzetrat aus Curcuit 4

Avino bietet das neue Konzentrat aus dem Betriebsabschnitt 4 derzeit an und hat sehr gute Antworten von mehreren führenden Handelsunternehmen erhalten. Die Angebote werden begutachtet um das bestmögliche Ergebnis im sehr umkämpften Markt für Erzkonzentrate zu erzielen.

Avino Minenerweiterung (San Luis Zone)

Der Zugang zur San Luis Zone der Avino-Vene liegt ca. zwei Kilometer vom Haupteingang der Avino Mine in der Elena Tolosa Zone. Die genauen Daten der Erzkörper in San Luiz wurden in der letzten Ressourcenschätzung inkludiert und können der Pressemeldung vom 21.2.18, auf der Unternehmenswebseite, im Unternehmensprofil auf SEDAR, entnommen werden. Die Mitteilung wurde auch per Form 6-K bei der US Behörde SEC eingereicht.

Die Arbeiten auf San Luiz sind derzeit auf die Widerherstellung die Hauptförderrampe gerichtet, welche bis Ende des zweiten Quartals abgeschlossen werden sollen. Wenn die Hauptrampe bereit ist, sollen die Zugänge der Ebenen 6 und 6,5 gefolgt von den Ebenen 7 bis 8,5 und 9 erschlossen werden. Die meisten dieser Ebene sind in den 80ger und 90ger Jahren, vor der Schließung der Mine, nur teilweise entwickelt worden

Qualifizierter Sachverständiger

Die Projekte von Avino werden unter der Aufsicht von Michael OBrien P.Geo., Senior Principal Consultant bei ARANZ Geo Canada, und Jasman Yee, P.Eng, Director von Avino, durchgeführt. Beide sind qualifizierte Sachverständige im Sinne von National Instrument 43-101 und haben die technischen Daten in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Avino

Avino ist ein Silber- und Goldproduzent mit einer diversifizierten Pipeline an Gold-, Silber- und Grundmetallkonzessionen in Mexiko und Kanada, wo es etwa 500 Mitarbeiter beschäftigt. Avino produziert bei den zu 100 Prozent unternehmenseigenen Minen Avino und San Gonzalo in der Nähe von Durango (Mexiko) und rüstet zurzeit die Goldmine Bralorne in British Columbia (Kanada) für eine zukünftige Produktion auf. Die Gold- und Silberproduktion des Unternehmens ist weiterhin ungesichert. Die Mission und die Strategie des Unternehmens bestehen darin, einen Aktionärswert zu schaffen, indem es sein Hauptaugenmerk auf profitables organisches Wachstum im historischen Konzessionsgebiet Avino in der Nähe von Durango (Mexiko) sowie auf den strategischen Erwerb von Mineralexplorations- und Bergbaukonzessionsgebieten richtet. Wir sind bestrebt, alle geschäftlichen Aktivitäten auf umweltfreundliche und kosteneffiziente Weise durchzuführen, um zum Wohlstand der Gemeinden beizutragen, in denen wir tätig sind.

