IRW-News: Avino Silver & Gold Mines Ltd. : Avino gibt die verbleibenden Ergebnisse aus dem erweiterten 22 Löcher umfassenden Erkundungsbohrprogramm in der Mine Avino bekannt

IRW-PRESS: Avino Silver & Gold Mines Ltd.



Avino gibt die verbleibenden Ergebnisse aus dem erweiterten 22 Löcher umfassenden Erkundungsbohrprogramm in der Mine Avino bekannt

Avino gibt die verbleibenden Ergebnisse aus dem erweiterten 22 Löcher umfassenden Erkundungsbohrprogramm in der Mine Avino bekannt

Avino Silver & Gold Mines Ltd. (NYSE-MKT:ASM: TSX.V, ASM; Avino oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse aus den verbleibenden elf Bohrlöchern, die im Rahmen des erweiterten 22 Löcher umfassenden Bohrprogramms im Hauptbereich der Mine Avino im Konzessionsgebiet Avino, 80 Kilometer nordöstlich von Durango (Mexiko) absolviert wurden, bekannt zu geben. Das 22 Löcher umfassende Bohrprogramm umfasste ungefähr 3.374 Meter und ist eine Erweiterung des ursprünglichen 18 Löcher umfassenden Programms. Es diente der umfassenden Bewertung der Tonnage und des Gehalts in einem neuen Bereich des Erzgangsystems Avino zwischen den Abbaustätten San Luis und dem aktuellen Produktionsgebiet Elena Tolosa (ET). Die Ergebnisse aus dem ursprünglichen 18 Löcher umfassenden Bohrprogramm wurden am 21. Dezember 2016 und 25. April 2017 veröffentlicht und sind auf der Website unter den folgenden Links erhältlich: http://www.avino.com/s/news.asp?ReportID=774072 und http://www.avino.com/s/news.asp?ReportID=787740.

Das Ziel des erweiterten Bohrprogramms mit zusätzlichen 22 Bohrlöchern, das im März 2017 eingeleitet wurde, bestand in der umfassenden Bewertung der Tonnage und des Gehalts der Mineralisierung in einem neuen Bereich des Erzgangsystems Avino zwischen den Abbaustätten San Luis und dem aktuellen Produktionsgebiet Elena Tolosa (ET). Dieses Gebiet wurde als Zielzone identifiziert und wurde früher möglicherweise übersehen, da sich das Erzgangsystem Avino an der Oberfläche und in flacher Tiefe in Strukturen im Hangenden und im Liegenden aufteilt.

Der epithermale Erzgang Avino wurde entlang des Streichens über mehr als 1.300 Meter und vertikal über mehr als 600 Meter verfolgt. Die Streichrichtung ist Nord 66° Ost mit einer ostwestlichen Spreizung und fällt in Richtung Süden und Südosten um 60° bis 70° ab. Steil abfallende hochgradige Zonen innerhalb des Erzgangs und stockworkförmige Zonen (siehe Link zur stockworkförmigen Zone von Avino) sind in dem gesamten Erzgang sowie an seinen Kreuzungen mit einer Reihe von Seitengängen häufig anzutreffen. Die neue Zone erstreckt sich über ca. 240 Meter Streichlänge und 130 Meter in der Tiefe und hat eine durchschnittliche Mächtigkeit von 15 Metern. Der Erzgang Avino bleibt in der Tiefe offen.

Mit dieser Meldung ist eine Detailaufnahme des Bohrgebiets zwischen San Luis und Elena Tolosa als Längsschnitt verlinkt (Ansicht unter http://www.avino.com/i/pdf/nr/2017-08-14-nrm-asm-aq8b32.pdf). Diese Darstellung ist ebenfalls auf unserer Website unter www.avino.com verfügbar. Der zentrale Bereich der Abbaustätten wird als Elena Tolosa bezeichnet.

Wir sind mit dem Erfolg dieses Bohrprogramms, das im September 2016 begann, sehr zufrieden. Diese verbleibenden Ergebnisse bestätigen die Fortsetzung des weitläufigen Erzgangsystems Avino und erhöhen das Konfidenzniveaus. Darauf aufbauend sollten wir die unterirdische Erschließung dieses Bereichs für den Abbau einleiten können. Die bemerkenswerten Untersuchungsergebnisse, die zeigen, dass es sich hier um ein neues Gebiet mit Goldanreicherung handelt, das noch unangetastet ist, stimmen uns ebenfalls positiv.

Außerdem freuen wir uns über den Start der Bohrungen in drei weiteren Mineralisierungsbereichen im Konzessionsgebiet Avino, die Potenzial für die Erweiterung der Ressourcen haben könnten.

David Wolfin - President & CEO von Avino Silver & Gold Mines Ltd.

Die Bohrabschnitte sind in Abständen von 25 bis 30 Metern angelegt, um das Konfidenzniveau im Hinblick auf den Gehalt und die Kontinuität des neuen mineralisierten Blocks zu erhöhen. Dieses Material ist in der letzten Ressourcenschätzung vom 26. September 2016 als abgeleitete Mineralressourcen enthalten. Aus zwei Zugangsebenen zwischen San Luis und Elena Tolosa wurden Schlitzproben entnommen, um mehr Sicherheit zu erlangen. Die Ingenieure und Geologen des Unternehmens nehmen momentan eine Bewertung der Zone vor; es wird erwartet, dass ein Teil der abgeleiteten Ressourcen in angezeigte Ressourcen umgewandelt werden kann.

Die folgende Tabelle enthält die Ergebnisse aus den verbleibenden elf Bohrlöcher:

BohrlochZone AbschnittLänge Au Ag Cu (m) (m) (g/t (g/t (%) Nr. ) )

ET-17-12Brekzie im Hangen27,40 - 9,30 0,39 29 0,25 den 36 Infill ,70 einschließlich 27,40 - 0,90 0,92694 0,14 28 ,30 28,30 - 1,25 0,74825 0,15 29 ,55 31,95 - 1,00 0,40755 0,11 32 ,95 Zone des 51,60 - 22,65 1,48 41 0,20 Erzgangs 74 ,25 Avino im Liegenden

einschließlich 55,20 - 12,35 2,20 64 0,17 67 ,55 52,55 - 0,65 1,32 9 0,01 53 ,20 54,0 - 551,20 1,44 11 0,01 , 20 55,20 - 1,00 2,78 12 0,05 56 ,20 56,20 - 0,75 2,38 32 0,01 56 ,95 56,95 - 0,70 4,28 15 0,01 57 ,65 57,65 - 0,95 5,34 127 0,32 58 ,60 58,60 - 0,60 6,60 54 0,01 59 ,20 59,20 - 0,80 3,68 115 0,13 60 ,00 60,00 - 0,30 1,15 353 0,03 60 ,30 60,30 - 1,00 2,77 104 0,23 61 ,30 61,30 - 0,80 1,37 57 0,93 62 ,10 66,00 - 0,75 1,08 26 0,19 66 ,75 66,75 - 0,80 1,37 57 0,93 67 ,55 67,80 - 1,00 1,02 38 1,34 68 ,80 ET-17-13Brekzie im Hangen22,50 - 7,75 1,44 97 0,43 Infill den 30 ,25 einschließlich 22,50 - 0,90 0,72 116 1,25 23 ,40 23,40 - 0,75 0,54 290 0,44 24 ,15 24,15 - 0,75 1,82 28 0,42 24 ,90 24,90 - 0,65 1,52 70 0,11 25 ,55 25,55 - 0,70 5,48 101 0,05 26 ,25 26,25 - 0,65 2,02 42 0,03 26 ,90 27,75 - 0,35 2,34 152 0,09 27 ,90 27,90 - 0,60 0,44 273 0,87 28 ,50 Die wahren Mächtigkeiten können anhand der vorliegenden Informationen nicht bestimmt werden.

BohrlochZone AbschnittLänge Au Ag (gCu (m) (m) (g/t/t) (%) Nr. )

Zone All des 33,10 - 21,15 1,34 28 0,85 Erzgangs 54 ,25 Avino einschließlich 33,10 - 0,50 1,22 37 0,07 33 ,60 44,70 - 0,90 2,12 13 0,04 45 ,60 45,60 - 1,10 2,44 21 0,12 46 ,70 46,70 - 40,80 3,30 28 0,55 7 ,50 47,50 - 0,45 1,69 80 13,4 47 ,95 47,95 - 1,00 1,65 43 0,89 48 ,95 53,75 - 0,50 1,35 61 0,72 54 ,25 ET-17-14Zone All des 22,55 - 534,50 0,34788 0,82 Infill Erzgangs 7 ,05 Avino Verwerfungszone 22,55 - 7,75 0,41 232 0,15 von 30 ,30 Avino im Hangenden

Zone des 33,65 - 7,75 0,21 20 0,02 Erzgangs 41 ,40 Avino im Hangenden

Erzgang Avino 44,45 - 5,60 0,21 20 0,02 50 ,05 Zone des 51,30 - 5,75 1,04 97 0,20 Erzgangs 57 ,05 Avino im Liegenden

Einschließlich 22,80 - 0,40 0,53 170 0,35 23 ,20 25,70 - 0,50 0,34 104 0,12 26 ,20 27,45 - 0,70 0,12 96 0,06 28 ,15 35,85 - 0,70 0,25 128 0,74 36 ,55 36,55 - 0,90 0,11 78 0,11 37 ,45 39,35 - 0,55 0,27 199 0,08 39 ,90 39,90 - 0,70 2,66 1,8440,03 40 ,60 40,60 - 0,80 0,58 141 0,02 41 ,40 53,90 - 0,80 2,11 305 0,48 54 ,70 54,70 - 0,65 5,51 182 0,61 55 ,35 56,75 - 0,30 1,68 4 0,01 57 ,05 ET-17-15Brekzie im Hangen12,25 - 2,45 0,21 231 0,17 Infill den 14 ,70 einschließlich 12,25 - 11,40 0,27 257 0,15 3 ,65 13,65 - 1,05 0,12 196 0,19 14 ,70 Verwerfungszone 28,45 - 1,35 0,51 92 0,07 im 29 Hangenden ,80

einschließlich 29,30 - 0,25 1,91 251 0,14 29 ,55 Erzgang Avino 40,30 - 25,40 0,68 47 0,08 65 ,70 Erzgang Avino im 58,55 - 7,15 1,46 95 0,08 L 65 iegenden ,70 einschließlich 41,50 - 1,05 0,64 113 0,69 42 ,55 58,55 - 1,15 1,63 63 0,02 59 ,70 59,70 - 0,25 1,14 402 0,11 59 ,95 61,35 - 0,90 1,25 15 0,02 62 ,25 62,25 - 0,70 1,37 126 0,05 62 ,95 62,95 - 0,75 1,34 108 0,10 63 ,70 63,70 - 1,60 2,38 111 0,11 65 ,30 65,30 - 0,40 2,65 275 0,36 65 ,70 Die wahren Mächtigkeiten können anhand der vorliegenden Informationen nicht bestimmt werden.

BohrlochZone AbschnittLänge Au Ag Cu (m) (m) (g/t (g/t (%) Nr. ) )

ET-17-16Erzgang Avino 160,10 - 43,05 0,50 33 0,08 Infill 203 ,15 Erzgang Avino im 190,00 - 13,15 0,81 53 0,10 Liegenden 203 ,15 einschließlich 171,65 - 0,90 0,21 276 1,0 172 ,55 172,55 - 0,85 1,37 12 0,01 173 ,40 173,90 - 0,40 1,13 28 0,01 174 ,30 185,20 - 0,55 1,25 4 0,01 185 ,75 190,0 - 0,75 1,69 40 0,05 190 ,75 192,30 - 0,45 3,73 184 0,04 192 ,75 192,75 - 0,50 1,11 4 0,01 193 ,25 193,25 - 0,25 4,73 19 0,08 193 ,50 197,90 - 0,20 3,29 3 0,02 198 ,10 198,55 - 0,85 1,14 392 0,07 199 ,40 200,15 - 0,85 1,33 28 0,03 201 ,0 202,85 - 0,30 1,61 314 2,34 203 ,15 ET-17-17Erzgang Avino im 237,90 - 8,85 0,09 61 0,77 Infill Liegenden 246 ,75 einschließlich 240,25 - 6,50 0,10 78 1,02 246 ,75 240,80 - 0,95 0,11 229 2,19 241 ,75 ET-17-18Erzgang Avino 186,75 - 8,45 1,36 7 0,02 Infill 195 ,20 einschließlich 188,85 - 1,45 1,32 6 0,03 190 ,30 193,05 - 0,90 8,03 13 0,04 193 ,65 193,95 - 1,25 1,40 9 0,04 195 ,20 Erzgang Avino im 225,60 - 13,25 0,26 28 0,23 Liegenden 238 ,85 einschließlich 227,80 - 0,60 3,50 91 1,26 228 ,40 ET-17-19Erzgang Avino im 140,65 - 0,65 5,64 26 0,09 Infill Hangenden 141 ,30 Erzgang Avino 190,15 - 23,40 1,09 167 0,38 213 ,55 205,15 - 1,10 4,07 223 0,30 206 ,25 206,25 - 0,35 2,31 502 3,90 206 ,60 206,60 - 0,90 1,13 109 0,14 207 ,50 207,50 - 0,90 1,64 80 0,38 208 ,40 208,40- 0,60 11,191,0820,58 209 ,00 209,0 - 0,90 4,96 1,0230,93 209 ,90 209,90 - 1,10 1,54 447 0,51 211 ,0 211,00 - 0,90 1,71 270 0,58 211 ,90 211,90 - 0,65 0,50 360 1,34 212 ,55 ET-17-20Brezienzone im 67,2 - 758,2 0,59 18 0,07 Infill Hangenden , 4 einschließlich 67,2 - 702,85 0,90 14 0,04 , 05 67,55 - 0,65 1,87 15 0,08 68 ,20 Die wahren Mächtigkeiten können anhand der vorliegenden Informationen nicht bestimmt werden.

BohrlochZone AbschnittLänge Au Ag Cu (m) (m) (g/t (g/t (%) Nr. ) )

Erzgang Avino 174,2 - 40,45 0,56 42 0,19 214 ,65 Erzgang Avino im 175,2 - 15,1 0,98 53 0,15 Hangenden 184 ,95 einschließlich 183,2 - 0,95 2,43 98 0,16 184 ,15 184,15 - 0,8 2,26 89 0,13 184 ,95 Erzgang Avino im 200,8 - 5,95 0,77 85 0,22 Liegenden 206 ,75

einschließlich 203,3 - 0,6 0,49 184 0,66 203 ,9 205,1 - 0,55 1,33 284 1,00 205 ,65 ET-17-21Brekzie im Hangen64,75 - 12,05 0,64 28 0,18 Infill den 76 ,8 einschließlich 68,4 -68,0,35 0,22 86 1,84 75

74,1 - 751,15 0,18 80 0,06 , 25 75,25 - 0,5 3,01 32 0,04 75 ,75 75,75 - 1,05 2,54 22 0,07 76 ,8 Erzgang Avino im 148,45 - 0,2 0,05 118 3,89 Hangenden 148 ,65 Erzgang Avino 198,9 - 42,05 0,49 103 0,18 240 ,95 einschließlich 200,3 - 0,60 0,68 152 0,48 200 ,9 207,55 - 1,05 4,71 166 0,12 208 ,6 208,6 - 1,85 1,44 150 0,13 210 ,45 210,45 - 1,45 2,69 95 0,13 211 ,9 221,6 - 1,30 0,19 418 0,01 222 ,9 229,0 - 1,30 0,16 491 0,41 230 ,3 ET-17-22Erzgang Avino im 177,15 - 3,15 1,71 10 0,06 Infill Hangenden 180 ,30 intermediäre 202,70 - 19,75 1,41 29 0,08 Zone des 222 Erzgangs ,45

Avino einschließlich 216,05 - 1,60 4,77 17 0,07 217 ,65

Die wahren Mächtigkeiten können anhand der vorliegenden Informationen nicht bestimmt werden.

Neue Bohrprogramme in drei Gebieten mit potenzieller Mineralisierung

Das Unternehmen hat neue Bohrprogramme in drei Gebieten mit Mineralisierung im Konzessionsgebiet Avino aufgenommen.

Das erste Bohrgebiet befindet sich an der Oberfläche am westlichen Ende der Mine San Gonzalo und ist Standort von sechs (6) NQ-Bohrlöchern über insgesamt 1.200 Meter. Das zweite Gebiet befindet sich an der Kreuzung von Avino-San Juventino und der Brekzie im Liegenden und ist Standort von fünf (5) Bohrlöchern über insgesamt 1.300 Meter.

Das dritte Gebiet liegt im historischen Abbaubereich El Chirumbo am östlichen Ende des Erzgangs Avino. Hier werden 10 NQ-Bohrlöcher über insgesamt 2.000 Meter absolviert. In diesem Bereich fanden in den 1930er und 1940er Jahren bereits Abbauarbeiten statt. Das Gebiet weist Mineralisierung in einem engen Erzgang (1 Meter Mächtigkeit) mit Goldanreicherung auf und das Unternehmen vertritt die Ansicht, dass die Mineralisierung möglicherweise erweitert werden kann.

Diese drei Gebiete befinden sich allesamt außerhalb der aktuell aktiven Abbaustätten und könnten möglicherweise die Ressourcen erweitern.

Untersuchungsmethoden

Nach detaillierter geologischer und geotechnischer Protokollierung werden die Bohrkernproben in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des Kerns wird zur Analyse eingereicht, die andere Hälfte wird zu Überprüfungs- und Referenzzwecken vor Ort verwahrt. Die Proben aus den Diamantbohrlöchern des Programms wurden an die Einrichtung des SGS Laboratory in Durango, Mexiko, gesandt. Auf Gold wird mittels Brandprobe mit AA-Abschluss untersucht. Alle Proben mit mehr als 3,0 Gramm Gold/Tonne werden erneut analysiert, gefolgt von einer gravimetrischen Analyse. Für jede Probe werden auch Multi-Element-Analysen durch die ICP14B-Methoden von SGS durchgeführt. Alle Kupferwerte über 10.000 ppm (1 %) werden mittels ICP 90Q erneut analysiert. Auf Silber wird mittels Brandprobe mit AA-Abschluss untersucht, wenn die Proben einen Gehalt von mehr als 100 Gramm/Tonne aufweisen.

Avino setzt im Rahmen seines Qualitätskontroll- und -sicherungsprogramms bei der Analyse der Proben eine Reihe von Standard-, Leer- und Doppelproben ein.

Qualifizierte(r) Sachverständige(r)

Die Projekte von Avino werden unter der Aufsicht von Michael OBrien P.Geo., Pr.Sci.Nat., einem Angestellten von ARANZ Geo Canada, der gemäß Abschnitt 1.5 der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 in keinem Abhängigkeitsverhältnis mit Avino steht, und Jasman Yee, P.Eng, Director von Avino, durchgeführt. Beide sind qualifizierte Sachverständige im Sinne von National Instrument 43-101 und haben die technischen Daten in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Avino

Avino ist ein Silber- und Goldproduzent mit einer diversifizierten Pipeline an Gold-, Silber- und Grundmetallkonzessionsgebieten in Mexiko und Kanada, wo es etwa 500 Mitarbeiter beschäftigt. Avino produziert bei den zu 100 Prozent unternehmenseigenen Minen Avino und San Gonzalo in der Nähe von Durango (Mexiko) und bereitet zurzeit die Goldmine Bralorne in British Columbia (Kanada) für eine zukünftige Produktion vor. Die Gold- und Silberproduktion des Unternehmens ist weiterhin ungesichert (Anm. Finanzmarktinstrumente). Die Mission und Strategie von Avino besteht darin, durch organisches Wachstum im historischen Konzessionsgebiet Avino sowie durch den strategischen Erwerb und die Weiterentwicklung von Mineralexplorations- und Bergbaukonzessionen einen Aktionärswert zu schaffen. Wir sind bestrebt, unsere Betriebe zu erweitern und alle geschäftlichen Aktivitäten auf umweltfreundliche und kosteneffiziente Weise durchzuführen, um zum Wohlstand der Gemeinden beizutragen, in denen wir tätig sind.

FÜR DAS BOARD

David Wolfin David Wolfin President & Chief Executive Officer

AVINO SILVER &GOLD MINES LTD. Suite 900, 570 Granville Street Vancouver, BC V6C 3P1 T 604.682.3701 F 604.682.3600 ir@avino.com www.avino.com

NYSE-MKT: ASM TSX-V: ASM FWB: GV6

Safe-Harbour-Erklärung - Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen die zukunftsgerichteten Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich unserer Auffassung hinsichtlich der Verwendung des Erlöses aus dem Angebot und der Pläne des Unternehmens für die Produktion in seinen Konzessionsgebieten Avino und Bralorne. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Pressemeldung bzw. der Daten von technischen Berichten getroffen, je nachdem was zutreffend ist. Die Leser werden davor gewarnt, sich unverhältnismäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die künftigen Umstände, Entwicklungen oder Ergebnisse, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen implizit oder explizit zum Ausdruck gebracht werden, auch eintreten werden, oder dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen basieren, eintreten. Obwohl diese zukunftsgerichteten Aussagen auf unsere Erwartungen bezüglich künftiger Ereignisse zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen basieren, sind diese Aussagen keine Garantie, dass solche künftigen Ereignisse eintreten werden. Sie unterliegen Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Ereignisse oder Ergebnisse deutlich von denen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen implizit oder explizit ausgedrückt werden.

Solche Faktoren und Annahmen umfassen unter anderem unser Vermögen, den Erlös aus dem Angebot wie erwartet zu verwenden, die Auswirkungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, den Preis von Gold, Silber und Kupfer, schwankende Wechselkurse und Maßnahmen staatlicher Behörden, Unsicherheiten in Verbindung mit juristischen Prozessen und Verhandlungen sowie Fehlbeurteilungen bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften deutlich von allen künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften, die in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit ausgedrückt werden, abweichen. Bekannte Risikofaktoren umfassen die Risiken in Verbindung mit der Projekterschließung, den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln, operative Risiken in Verbindung mit dem Abbau und der Verarbeitung von Mineralien, Schwankungen der Metallpreise, Lizenzprobleme, Unsicherheiten und Risiken bei der Geschäftsausübung in fremden Ländern, Umwelthaftungsansprüche und -versicherungen, Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Möglichkeit für Interessenskonflikte unter bestimmten Führungskräften, Direktoren oder Promotern mit bestimmten anderen Projekten, ausbleibende Dividenden, Währungsschwankungen, Wettbewerb, Verwässerung, Schwankungen im Preis unserer Aktien und im Handelsvolumen, steuerliche Auswirkungen für US-Investoren, und andere Risiken und Unsicherheiten, die in unseren bei den Behörden in Kanada und den USA eingereichten Unterlagen im Detail aufgeführt sind. Obwohl wir versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse deutlich von denen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben sind, könnte es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie angenommen, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Sicherheit geben, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als genau erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und künftige Ereignisse deutlich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen zum Ausdruck kommen werden. Entsprechend sollten die Leser sich nicht unverhältnismäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu berichtigen, außer es ist gemäß entsprechend anwendbarer Wertpapiergesetze erforderlich.

Vorsorglicher Hinweis für US-Investoren - Die Informationen, die hierin enthalten sind und auf die hierin Bezug genommen wird, wurden in Einklang mit den Anforderungen der kanadischen Wertpapiergesetze angefertigt. Diese unterscheiden sich von den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Insbesondere der Begriff Ressource ist nicht mit dem Begriff Reserve gleichzusetzen. Den Vorschriften der Securities Exchange Commission (die SEC) zufolge dürfen Informationen zu gemessenen Mineralressourcen, angezeigten Mineralressourcen oder abgeleiteten Mineralressourcen oder andere Beschreibungen der in Minerallagerstätten enthaltenen Mineralisierungsmenge, die den US-Vorschriften zufolge keine Reserven darstellen, für gewöhnlich in Berichten und Registrierungsunterlagen, die bei der SEC eingereicht werden, nicht verwendet werden, es sei denn, solche Informationen müssen gemäß der Rechtsprechung jenes Landes, in dem das Unternehmen firmiert oder in dem die Wertpapiere dieses Unternehmens gehandelt werden, bekannt gegeben werden. US-Investoren sollten sich klarmachen, dass abgeleitete Ressourcen in Bezug auf ihre Existenz und ihre Förderung aus wirtschaftlicher und rechtlicher Sicht mit großen Unsicherheiten behaftet sind. Die Angabe von enthaltenen Unzen ist gemäß den kanadischen Vorschriften gestattet; die SEC erlaubt Emittenten hingegen für gewöhnlich nur, über Mineralisierungen, bei denen es sich nicht um Reserven handelt, in Form von Pro-Forma-Mengen und Erzgehalten und ohne Bezugnahme auf Maßeinheiten zu berichten.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40627 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40627&tr=1

