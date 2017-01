IRW-News: Avino Silver & Gold Mines Ltd. : AVINO veröffentlicht die Ergebnisse für das 4. Quartal und das Jahr 2016

IRW-PRESS: Avino Silver & Gold Mines Ltd.



: AVINO veröffentlicht die Ergebnisse für das 4. Quartal und das Jahr 2016

Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM: TSX.V, ASM: NYSE - MKT, GV6: FSE, Avino or the Company) freut sich, die Produktionsergebnisse des vierten Quartals 2016 und des gesamten Jahres 2016 der Avino Liegenschaft in der Nähe von Durango, Mexiko bekanntzugeben.

Die Zusammengefassten Produktionshighlights von 2016 (im Vergleich zu 2015)

- Die Produktion von Silberäquivalent (AgÄq) stieg um 11% auf 2.679.334 Uz

- Die Silberproduktion sank um 1% auf 1.612.060 Uz

- Die Goldproduktion stieg um 1% auf 7.119 Uz

- Die Kupferproduktion sank um 11% auf 4.206.585 Pfund

Die Zusammengefassten Highlights des vierten Quartals 2016 (im Vergleich zu Quartal 4 aus 2015)

- Die Produktion von Silberäquivalent sank um 7% auf 707.775 Uz

- Die Silberproduktion stieg um 2% auf 419.355 Uz

- Die Goldproduktion stieg um 63% auf 2.581 Uz

- Die Kupferproduktion sank um 41% auf 755.645 lbs

* 2016 wurden für AgÄq Metallpreise von $17,10 Uz Ag, $1.248 Uz Au und $2,21 lb Cu. In 2015 wurden für AgÄq Metallpreise von $ 16 Uz Ag, $1.150 Uz Au und $3.00 lb Cu.

Ich möchte unseren Teams in Mexiko und Kanada für ein weiteres solides Jahr an durchgehender Produktion danken. Neben all den Herausforderungen, mit denen wir im zweiten Quartal konfrontiert wurden, entsprach die Produktion immer unseren veranschlagten Erwartungen und wir gehen von ähnlichen Ergebnissen in 2017 aus. Höhepunkt des Jahres war die Bekanntgabe des Produktionsbeginns auf der Avino Mine, aber auch die Bekanntgabe neuer Ressourceneinschätzungen unserer Operationen in Mexiko und Kanada. Wir planen weitere Pressemeldungen in den kommenden Tagen, die die Pläne für Mexiko als auch der Wiedereröffnung der Bralorne Mine darlegen. - David Wolfin, Präsident, CEO & Direktor von Avino Silver & Gold Mines Ltd.

Zusammenfassung der Produktionshighlights 2016

Vergleichende Produktionszahlen von 2016 und 2015 weiter unten dargestellt. Avino_011717_DE001



Zusammengefasste Produktionshighlights Quartal 4 2016

Vergleichende Produktionszahlen Quartal 4 2016 und 2015 weiter unten dargestellt. http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/38643/Avino_011717_DE.002.jpeg



Highlights der Produktion der Avino Mine

Vergleichende Zahlen zum Jahresende 2016 und 2015 (31. Dezember), sowie dem vierten Quartal 2016 und 2015 der Avino Mine sehen so aus: http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/38643/Avino_011717_DE.003.jpeg



Avino Mine Highlights des 4.Qurtals

1 .Der Abbau unter Tage sank um 48% wegen des Übergangs zur Produktion der Levels 14 und 14,5 aber auch wegen der Installation besserer Elektro- und Entwässerungssysteme auf den Rampen zu Level 17 von 15,5.

2. Die verarbeiteten Tonnen sanken um 8%, da Mill Circuit 2 um Dezember und November 2016 zur Verarbeitung des Materials auf San Gonzalo anstatt dem von Avino genutzt wurde.

3. Die Goldfütterungsgrade sanken um 137%, aber gleichzeitig stiegen die Kupfer und Silberfütterungsgrade um 39% und 5%. Diese Veränderungen sind in den Minenaktivitäten begründet, die auf der anderen Seite der Verwerfung stattfanden, um neue hochgradige Goldzonen zu entwickeln.

4. Die niedrigen Kupferfütterungsgrade lagen bei 18% weniger produziertem Konzentrat und 27% niedrigerem Konzentrat Kupfer, trotzdem erzielten die hohen Goldgrade in der Fütterung eine Steigerung von 175% des Goldkonzentrates.

5. Die Silber- und Kupferproduktion sank um 13% und 41%, während Gold um 125% anstieg, daher auch die 20% niedrigere Produktion von Silberäquivalent im Vergleich zum letzten vergleichbaren Quartal

Avino Mine Highlights der Jahresendproduktion 2016

6. Die Veränderungen in der abgebauten Menge und der Entwicklung hängt mit dem Übergang zu einer produzierenden Mine zusammen, aber auch der Notwendigkeit, die elektrischen Systeme und Entwässerungssysteme im unteren Teil der Mine zu verbessern.

7. Die verarbeiteten Tonnen stiegen um 8% da Mill Circuit 2 stärker genutzt wurde, um das Avino Material zu verarbeiten (außer im November und Dezember). Da Mill Circuit 3 überholt werden müsste, war das gesamte Wachstumspotential im zweiten Quartal etwas eingeschränkt.

8. Die Werte der Gold- und Silberfütterung stiegen um 44% und 3%, aber die Kupferwerte sanken um 20%, dies liegt an den Bergbauaktivitäten auf der anderen Seite der Verwerfung, um dort neue hochgradige Goldzonen zu erweitern.

9. Die Konzentratproduktion stieg um 4%, die des Kupferkonzentrats sank um 14% aber Gold- und Silberkonzentrate stiegen um 29% und 6%. Dies liegt in den Veränderungen der Verarbeiteten Fütterungsgrade.

10. Die Silber- und Goldproduktion des Jahres stieg um 10% und 34%, während die Kupferproduktion um 11% sank, so dass ein Rückgang der produzierten Unzen Silberäquivalentes um 11% zu verbuchen war. Grund dafür waren die bereits oben genannten Ursachen.

San Gonzalo Mine Produktionshighlights:

Vergleichbare Zahlen zum Jahresende am 31. Dezember 2015 und 2016, sowie der Quartale 4 von 2015 und 2016 der San Gonzalo Mine sind folgende:

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/38643/Avino_011717_DE.004.jpeg



San Gonzalo Mine Highlights der Porduktion 4.Quartal

1.Tonnage stieg um 62%, da im November und Dezember Mill Circuit 2 auf San Gonzalo eingesetzt wurde und so zu einem Anstieg von 26% der verarbeiteten Tonnage führte

2. Untertage Arbeiten stagnierten um 6% da an weniger Blöcken gearbeitet werden konnte.

3. Die höhere Menge des zu verarbeitenden Materials führte zu einer 17% Steigerung der Produktion von Silberäquivalent und einer 10% Steigerung der Konzentrat-Menge.

4. Die Silber- und Goldfütterungsgrade sanken um 8% und 20%, und dementsprechend die erzielten Erträge um 2% und 14%.

5. Die Silber- und Goldproduktion stieg um 18% und 15%. Gründe dafür siehe oben.

San Gonzalo Mine Highlights zum Jahresende 2016:

6. Mill Circuit 2 wurde verstärkt auf San Gonzalo eingesetzt (2015 noch für Avino), daher der Anstieg um 6% auf San Gonzalo

7. Silber- und Goldfütterungsgrade sanken um 4% und 16%, da die Minenaktivität 2016 auf anderen Gebieten lag als noch in 2015

8. Die niedrigere Anzahl an Fütterungsmaterial führte auch zu 9% weniger produziertem Konzentrat.

9. Die Silberproduktion sank um 9% und 21%, was zu einem um 12% geringerem Abbau von Silberäquivalent führte.

Qualitätssicherheit und Qualitätskontrolle

Die Proben werden vor Ort von Avino untersucht. Zur Sicherheits- und Qualitätskontrolle wurden Proben an die SGS Laboratorien in Durango Mexiko zu Kontrolle geschickt. Alle Konzentratproben werden von einem der folgenden unabhängigen Laboratorien untersucht: AHK, LSO, Alex Stewart und Inspectorate in groß Britannien.

Qualifizierte(r) Sachverständige(r) Die Projekte von Avino werden unter der Aufsicht von Chris Sampson, P.Eng, Berater von Avino, und Jasman Yee, P.Eng, Director von Avino, durchgeführt. Beide sind qualifizierte Sachverständige im Sinne des National Instrument 43-101 und haben die technischen Daten in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Avino

Die Mission von Avino besteht darin, durch profitables organisches Wachstum im historischen Konzessionsgebiet Avino in der Nähe von Durango (Mexiko) und im Konzessionsgebiet Bralorne Mine im Südwesten von British Columbia (Kamada) einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Wir sind bestrebt, alle geschäftlichen Aktivitäten auf umweltfreundliche und kosteneffiziente Weise durchzuführen, um zum Wohlstand der Gemeinden beizutragen, in denen wir tätig sind.

FÜR DAS BOARD David Wolfin

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38643 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38643&tr=1

