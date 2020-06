IRW-News: Avalon Advanced Materials Inc. : Avalon stellt Update für das Separation Rapids Lithiumprojekt bereit

IRW-PRESS: Avalon Advanced Materials Inc.



: Avalon stellt Update für das Separation Rapids Lithiumprojekt bereit

Toronto, Ontario, Kanada - Avalon Advanced Materials Inc. (TSX: AVL und OTCQB: AVLNF) (Avalon oder das Unternehmen) stellt ein Update zu seinen 2020 Projektentwicklungsplänen für das zu 100 % im Unternehmensbesitz befindliche Separation Rapids Lithiumprojekt bei Kenora, Ontario (das Projekt) bereit. Das Interesse an den Lithiummineralprodukten des Unternehmens nimmt weiter zu. Avalon hat jetzt die notwendigen Genehmigungen erhalten, um mit dem ursprünglich für 2019 geplanten 2.500 Tonnen umfassenden Großprobenahmeprogramm zu beginnen. Dies schließt die Annahme des auf den 22. Januar 2020 datierten überarbeiteten Abschlussbetriebsplans für fortgeschrittene Explorationsarbeiten des Unternehmens beim Ministry of Energy, Mines and Northern Development (Ministerium für Energie, Bergbau und Entwicklung des Nordens) ein.

Avalon kann jetzt in diesem Sommer mit dem Großprobenahmeprogramm für die Aufbereitung in einer Pilotanlage beginnen, um Proben des Petalitprodukts für Tests und die Qualifizierung durch Glas- und Keramikunternehmen herzustellen, die Interesse an dem hochreinen Petalitmineralprodukt bekundet haben. Aufgrund des neuen Interesses an der Einrichtung von Lieferketten für kritische Mineralien in Ontario, insbesondere für Lithiumbatteriematerialien, prüft das Unternehmen erneut das Potenzial zur Herstellung eines Lithiumhydroxid-Batterieprodukts, wie in Avalons vorläufiger wirtschaftlicher Bewertung aus dem Jahr 2016 (2016 Preliminary Economic Assessment) beschrieben. Das Unternehmen prüft zurzeit potenzielle Standorte für eine solche Einrichtung im Nordwesten von Ontario.

Aktuelle Arbeiten

Obwohl am Standort des Separation Rapids Projekts in jüngster Zeit keine Arbeiten stattfanden, wurden die Labortestarbeiten an archiviertem Probenmaterial fortgesetzt. Diese Tests konzentrierten sich auf die Optimierung des Extraktionsverfahrens, um eine effizientere Produktion der spezifischen Arten von Petalitprodukten zu ermöglichen, die von verschiedenen Glas- und Keramikherstellern verlangt wurden.

Das ursprüngliche Verfahrensfließbild verwendete Flotation, um sowohl die grobkörnigen als auch die feinkörnigen Petaliterzarten aufzubereiten. Das grobkörnige Petaliterz eignet sich jedoch auch für eine kostengünstigere Aufbereitung mittels Erzsortierung und Schwimm-Sink-Scheiden (Dense Media Separation, DMS), um ein reines Konzentrat herzustellen, das keinen Flotationsreagenzien ausgesetzt wurde. Jüngste Testarbeiten haben bestätigt, dass dieses Petalitprodukt für bestimmte Glaskeramikanwendungen gut geeignet ist.

Das feinkörnige Erz würde unter Verwendung eines Flotationsverfahrens aufbereitet, um ein Petalitkonzentrat herzustellen, das für andere Glas- und Keramikanwendungen und zur weiteren hydrometallurgischen Aufbereitung geeignet ist, um daraus ein hochreines Lithiumhydroxid-Batteriematerialprodukt herzustellen. Das Projekt kann jetzt mit der Flexibilität zur Herstellung separater Lithiummineralprodukte und chemischer Produkte entwickelt werden, um gleichzeitig eine Reihe bestehender und neu entstehender Marktchancen zu bedienen.

Donald Bubar, President und CEO von Avalon, kommentierte: Angesichts der zahlreichen neuen und vielfältigen Marktchancen, die sich für unsere Lithiumprodukte ergeben, freuen wir uns, dass der Abschlussbetriebsplan für fortgeschrittene Explorationsarbeiten endlich angenommen wurde, damit wir in diesem Sommer mit dem umfangreicheren Großprobenahmeprogramm beginnen können. Auf diese Weise kann Avalon den Kunden, die Interesse bekundet haben, größere Produktproben liefern, nach deren Akzeptanz wir dann 2021 unsere Pläne für eine erste Produktion in kleinem Maßstab vorantreiben können.

Neben dem Großprobenahmeprogramm sind für diesen Sommer weitere Feldarbeiten geplant, einschließlich weiterer Explorationsarbeiten am Snowbank Petalit-Pegmatit (Snowbank petalite pegmatite), der 2018 auf den im Jahr 2017 erworbenen Paterson Lake Claims entdeckt wurde. Dieser Pegmatit liegt ungefähr vier Kilometer nordwestlich der Separation Rapids Hauptlagerstätte.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn David Marsh, FAusIMM (CP), Senior Vice President, Metallurgy and Technology Development des Unternehmens, in seiner Funktion als ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Das Unternehmen hat sein Büro aufgrund der COVID-19-Pandemie vorübergehend geschlossen. Die Belegschaft arbeitet derzeit in eingeschränktem Umfang aus dem Homeoffice und wird die Projektarbeiten im Feld wieder aufnehmen, sobald dies aus Sicherheitsgründen möglich ist. Wo möglich, wurden Feldarbeiten in sehr kleinem Umfang, wie z. B. Probenahmen, unter akzeptablen Bedingungen fortgesetzt.

Über Avalon Advanced Materials Inc.

Avalon Advanced Materials Inc. ist ein kanadisches Rohstofferschließungsunternehmen mit einem besonderen Schwerpunkt auf nachhaltig produzierten Materialien für saubere Technologien. Das Unternehmen verfügt nun über vier fortgeschrittene Projekte, über die Investoren Zugang zu Lithium, Zinn und Indium sowie Seltenerdmetallen, Tantal, Cäsium und Zirkon erhalten. Avalon legt seinen Tätigkeitsschwerpunkt derzeit auf die Erschließung seines Lithiumprojekts Separation Rapids unweit von Kenora (Ontario). Daneben sondiert das Unternehmen eine Reihe von neuen Projektchancen, wie etwa die Reaktivierung des Tantal-Cäsium-Projekts Lilypad in Nordwest-Ontario, an dem das Unternehmen sämtliche Schürfrechte besitzt. Soziale und ökologische Verantwortung sind die Eckpfeiler des Unternehmens.

