IRW-News: Auryn Resources Inc. : Auryns Executive Chairman, Ivan Bebek, bespricht das unterbewertete und unterschätzte Projekt Sombrero in Uptik Newswires Stockday Podcast

IRW-PRESS: Auryn Resources Inc.



: Auryns Executive Chairman, Ivan Bebek, bespricht das unterbewertete und unterschätzte Projekt Sombrero in Uptik Newswires Stockday Podcast

Auryns Executive Chairman, Ivan Bebek, bespricht das unterbewertete und unterschätzte Projekt Sombrero in Uptik Newswires Stockday Podcast

Phoenix, 8. April 2019. Uptik Newswires Stockday Podcast begrüßt Auryn Resources Inc. (TSX: AUG; das "Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298204), ein technisch orientiertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Suche von weltweit bedeutenden Kupfer- und Goldlagerstätten konzentriert. Der Executive Chairman und Director, Ivan Bebek, sprach mit dem Stock Day Moderator, Everett Jolly, über das Projekt Sombrero des Unternehmens, das das aufregendste in seiner Karriere ist.

Dieses Projekt sagt uns laufend, dass wir das, was dort sein könnte, unterschätzen, sagte Bebek. Das potenzielle Ausmaß und der Gehalt auf Sombrero haben Bebek begeistert. Das Unternehmen hat vor Kurzem die Ergebnisse der übertägig entnommenen Proben veröffentlicht einschließlich 232 m mit 0,55 % Kupferäquivalent mit einem hochgradigen Abschnitt von 40 m mit 1,26 % Kupferäquivalent. Bebek sagt, dass dies eine beachtliche Breite der übertägig anstehenden Vererzung mit Gehalten sei, die den Gehalten in den nahen gelegenen produzierenden Minen ebenbürtig sind. Bebek verglich das mit der nahe gelegenen Lagerstätte Las Bambas, die im Jahr 2014 für 8 Milliarden Dollar verkauft wurde.

Jedes Mal wenn wir zu Sombrero gehen und mehr Daten von der Oberfläche erhalten, finden wir mehr und haben größeres Vertrauen, dass wir eine Kupfer-Gold-Entdeckung in Peru haben könnten, sagte Bebek. Als Jolly nach den nächsten Schritten des Unternehmens auf dem Projekt fragte, teilte Bebek mit, dass Auryn mitten im Genehmigungsverfahren für einen Bohrbeginn auf dem Projekt im August sei.

Das Unternehmen hat ebenfalls vor Kurzem eine Privatplatzierung geschlossen und Jolly fragte, wofür man die Geldmittel verwenden werde. Bebek erklärte, dass das Unternehmen diese Finanzierung absichtlich niedrig gehalten habe, um nicht den Shareholder-Value zu verwässern und es gab keinen Preisnachlass und es wurden keine Warrants ausgegeben. Die Finanzierung war jedoch intern überzeichnet. Bebek sagt, dass Insider Aktien für 1 Million CAD erworben haben, was bis dato der größte Einzelkauf durch Insider war. Diese Privatplatzierung schloss bei ungefähr 5,25 Mio. CAD, was laut Bebek die Fortsetzung der übertägigen Arbeiten des Unternehmens auf Sombrero und das kommende Bohrprogramm auf dem Projekt unterstützen werde.

Jolly fragte dann nach Auryns Flaggschiff-Projekt in Nordkanada, Committee Bay. Bebek sagte, dass das Unternehmen während der vergangenen vier Jahre ein gründliches Explorationsprogramm auf dem Projekt gehabt habe, was aufgrund des nördlichen Klimas nur ungefähr neun Monaten Arbeit vor Ort entspricht. Auryn hat jedoch vor Kurzem künstliche Lerntechnologie eingeführt, was laut Bebeks Ansicht bahnbrechend sein könnte. Er sagt, die Technologie verwendet hochwertige Daten aus dem Projekt, um neue Bohrziele zu generieren, die unter Geschiebemergel (der 95 % des Gürtels überdeckt), seichten Seen liegen sowie sich an jene anreihen, die von Auryns technischem Team generiert wurden.

Zum Abschluss des Interviews sagte Bebek, dass er der Ansicht ist, dass der Preis der Aktien des Unternehmens unterbewertet sei. Er erwarte aber, dass dies nicht zu lange anhalten werde. Innerhalb der nächsten paar Monate erwartet das Unternehmen, mit den Bohrungen auf einem Projekt zu beginnen, was eine der größten Entdeckungen der vergangenen zwei Jahrzehnte sein könnte. Im Augenblick sei es für jene die günstigste Zeit, die daran interessiert seien, um sich als Aktionäre daran zu beteiligen.

Um Ivan Bebeks gesamtes Interview zu hören, folgen Sie dem zum Podcast: https://upticknewswire.com/featured-interview-executive-chairman-ivan-bebek-of-auryn-resources-inc-nyse-aug-3/

Investors Hangout ist ein stolzer Sponsor von Stock Day und Uptick Newswire ermutigt die Zuhörer die Informationstafel des Unternehmens zu besuchen: https://investorshangout.com/.

Über Auryn

Auryn Resources ist ein technisch orientiertes, gut finanziertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Suche und Förderung von weltweit bedeutenden Edel- und Basismetall-Lagerstätten konzentriert. Das Unternehmen verfolgt einen Portfolioansatz für den Erwerb von Vermögenswerten und verfügt über sieben Projekte, darunter zwei Flaggschiff-Projekte: das hochgradige Goldprojekt Committee Bay in Nunavut und das Kupfer-Gold-Projekt Sombrero im Süden Perus.

Die technischen und Management-Teams von Auryn verfügen über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Monetarisierung von Vermögenswerten für alle Beteiligten und die lokalen Gemeinschaften, in denen sie tätig sind. Auryn verpflichtet sich zu höchsten Standards in Bezug auf Corporate Governance und Nachhaltigkeit.

Zukunftsorientierte Informationen und zusätzliche Sicherheitshinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden können. Zukunftsgerichtete Informationen sind Informationen, die implizite zukünftige Performance- und/oder Prognoseinformationen beinhalten, einschließlich Informationen im Zusammenhang mit dem Erwerb und dem Eigentum an Mineralkonzessionen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich (positiv oder negativ) von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsblatt des Unternehmens und in den MD&A für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsanträgen bei den kanadischen Wertpapierverwaltungen unter www.sedar.com und in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf dem bei der United States Securities and Exchange Commission eingereichten und unter www.sec.gov. abrufbaren Formular 40-F beschrieben sind.

Die Toronto Stock Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Für weitere Informationen über Auryn Resources Inc. kontaktieren Sie bitte Natasha Frakes, Manager of Corporate Communications unter (778) 729-0600 oder info@aurynresources.com oder besuchen Sie www.aurynresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Uptick Newswire und den Stock Day Podcast

Die im Jahr 2013 gegründete Uptick Newswire ist der am schnellsten wachsende Medienkanal für Nano-Cap und Micro-Cap Unternehmen. Es schult Investoren, während es gleichzeitig mit Penny Stock- und OTC-Unternehmen arbeitet und Transparenz sowie Erläuterung der unterbewerteten und unterbotenen Micro-Cap-Aktien am Markt bietet. Uptick bietet Unternehmen kundenspezifische Lösungen für ihre Nachrichtenverteilung in nationalen und internationalen Medienkanälen. Uptick ist der einzige Produzent ihres Stock Day Podcast, was die Nummer Eins dieser Art Radioshows in Amerika ist. Der Uptick Netwirk Stock Day Podcast ist eine Erweiterung von Uptick Newswire, die vor Kurzem ihr Video Interview Studio in Phoenix, Arizona, in Betrieb nahmen.

Quelle:

Uptick Newswire

602-441-3474

https://upticknewswire.com/

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46413

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46413&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA05208W1086

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.