IRW-News: Auryn Resources Inc. : Auryn schürft 30 Meter mit 1,93% Kupfer-Äquivalent auf Sombrero

: Auryn schürft 30 Meter mit 1,93% Kupfer-Äquivalent auf Sombrero

Vancouver, British Columbia - 26. September 2018 - Auryn Resources Inc. (TSX: AUG, NYSE AMERICAN: AUG, "Auryn" oder das "Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298204) freut sich, die Ergebnisse weiterer Grabungsarbeiten an seinem Kupfer-Gold-Skarn-Projekt Sombrero im Süden Perus bekannt zu geben. Insbesondere beinhaltet der Graben Nummer 18 30 Meter mit 1,93% CuEäq, 24 Meter mit 0,73% Cuäq und 54 Meter mit 0,34% Cuäq (Tabelle 1).

Anmerkung von Ivan Bebek, Executive Chairman & Director:

"Dies sind die hochgradigsten Gräbenschürfe, die wir bisher aus Sombrero gesehen haben, einem Projekt, das nach wie vor über eine beeindruckende Oberflächenmineralisierung am Rande eines 3,5 Kilometer langen Großziels verfügt.

"Wir freuen uns sehr, die ersten Bohrlöcher in Sombrero zu bohren, die wir für das erste Quartal des nächsten Jahres erwarten, bis die Genehmigung vorliegt. Was die beiden Projekte betrifft, die wir in diesem Sommer durchgeführt haben, Committee Bay und Homestake Ridge, so freuen wir uns auf die Ergebnisse in den kommenden Wochen."

Tabelle 1: Grabenergebnisse

Sombrero Schürfe 2018 - Kupfer & Gold - Signifikante

Abschnitte*.

Graben Von (m)Bis (m)IntervalCu (%) Au CuEq (%)AuEq (g/

l (g/t) t)

(m)

18SRT-1762 68 6 0.10 0.91 0.63 1.08

136 142 6 0.19 0.04 0.21 0.37

162 178 16 0.14 0.05 0.16 0.29

18SRT-1814 30 16 0.47 0.10 0.53 0.92

49 79 30 1.86 0.12 1.93 3.34

79 104 nicht Grundgestein nicht angetroffen

gesampe

lt

104 158 54 0.32 0.04 0.34 0.60

182 206 24 0.66 0.11 0.73 1.26

230 244 14 0.14 0.02 0.15 0.27

Nicht weniger als 5 m von >= 0,1 g/t Cu, maximale Verdünnung

5

m

Metallpreis, der für die Berechnung des Äquivalents verwendet

wird: Au

$1300/

oz und Cu $3,28/lb, wurden keine Anpassungen für

metallurgische Ausbeuten

vorgenommen.

Auryn glaubt, dass diese Gräben die wahre Breite des

mineralisierten Systems

repräsentieren.

Diese Ergebnisse schließen das erfolgreiche Grabenbauprogramm von Auryn für die südliche Hälfte des Projekts ab und identifizieren eine 1,3 Kilometer lange Zone der Kupfer-Gold-Mineralisierung, die in endoskarnischen Intrusionskörpern untergebracht ist. Die angetroffene Mineralisierung ist peripher zum Zielgebiet, das durch die Kontaktzone zwischen den Intrusionen und dem Ferrobamba-Kalkstein definiert ist. Dieser Bereich ist durch eine 3,5 Kilometer lange Anomalie der Ladbarkeit gekennzeichnet (Abbildung 2). Der Graben 18 ist etwa 100 Meter vom Graben 08 (99 Meter von 0,46% CuEq) und 1,2 Kilometer vom Graben 09 (105 Meter von 0,3% CuEq) entfernt (siehe Pressemitteilung vom 19. Juni 2018).

Wichtig ist, dass die im Graben 18 angetroffenen mineralisierten Abschnitte durch ein Intervall getrennt sind, in dem der Graben das Grundgestein nicht erreichen konnte (Tabelle 1). Wenn wir die Intervalle der Kupfer-Gold-Mineralisierung zusammen mit dem Gebiet, in dem kein Grundgestein angetroffen wurde, mit Werten von Null sowohl für die Kupfer- als auch für die Goldgehalte im unbemusterten Teil des Grabens zusammenfassen, ergibt sich aus dem Graben 18 ein Ergebnis von 109 Metern bei 0,7% CuEq (Abbildung 2).

Abbildung 1:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44707/26092018_DE_AUG_Trenches30Meters1.93CuSombrero DE.001.jpeg

Veranschaulicht die Position des Grabens 18 am westlichen Rand des Intrusionskomplexes, der 30 Meter von 1,93% CuEq durchschnitten hat. Dieser Graben befindet sich am Umfang einer 3,5 Kilometer langen Zielzone zwischen Ferrobamba-Kalkstein und Intrusionskörper.

Dieses Ziel wird durch die Oberflächenmineralisierung in Gräben in den Intrusionskörpern, starke geochemische Signaturen aus Kupfer, Wismut und Tellur an der südlichen Grenze der Intrusionskörper, Bleianomalien innerhalb der Kalksteinsequenz und starke Anomalien der Ladbarkeit definiert.

Abbildung 2:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44707/26092018_DE_AUG_Trenches30Meters1.93CuSombrero DE.002.jpeg

Veranschaulicht die neuesten Grabenergebnisse aus der Endoskarn-Mineralisierung im Graben 18. Wichtig ist, dass es nicht abgetastete Abschnitte gibt, in denen das Grundgestein nicht erreicht werden konnte, und wenn diese Abschnitte Nullwerte für Kupfer und Gold erhalten, ergibt sich aus dem Graben 18 ein Ergebnis von 109 Metern von 0,7% CuEq.

Michael Henrichsen, P.Geo, COO von Auryn, ist die qualifizierte Person, die die Verantwortung für die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung übernimmt.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATES VON AURYN RESOURCES INC.

Ivan Bebek

Geschäftsführender Vorsitzender

Für weitere Informationen über Auryn Resources Inc. kontaktieren Sie bitte Natasha Frakes, Manager of Corporate Communications unter (778) 729-0600 oder info@aurynresources.com.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Auryn

Auryn Resources ist ein technisch orientiertes Junior-Mining-Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch Projektakquisition und -entwicklung Shareholder Value zu schaffen. Das Managementteam des Unternehmens ist sehr erfahren und verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz und hat ein umfangreiches technisches Team sowie ein erstklassiges Goldexplorationsportfolio zusammengestellt. Auryn konzentriert sich auf skalierbare hochgradige Goldlagerstätten in etablierten Bergbaujurisdiktionen, zu denen die Goldprojekte Committee Bay und Gibson MacQuoid in Nunavut, das Goldprojekt Homestake Ridge in British Columbia und ein Portfolio von Goldprojekten im Süden Perus über Corisur Peru SAC gehören.

Über Sombrero

Dieses Projekt besteht aus den Grundstücken North Sombrero und South Sombrero, die etwa 100.000 Mineralienansprüche umfassen, die sich im Besitz von Auryn Resources befinden oder von Auryn Resources erworben wurden. Die Kupfer-Gold-Sombrero-Minenkonzessionen liegen 340 Kilometer südlich von Lima im Süden Perus und befinden sich im Andahuaylas-Yauri-Gürtel. Dieser Gürtel wird als am nordwestlichen Rand dieses im Eozän-Oligozän gealterten Kupfer-Gold-Porphyr- und Skarn-Gürtels interpretiert, in dem sich die Lagerstätten Las Bambas, Haquira, Los Chancas, Cotambambas, Constancia, Antapaccay und Tintaya befinden. Das Projekt zeichnet sich durch eine starke strukturelle Kontrolle und signifikante Kupfer- und Goldwerte aus historischen Oberflächenproben aus. Die Hauptziele bei Sombrero sind Kupfer-Gold-Skarn und Porphyr-Systeme sowie epithermale Edelmetallablagerungen.

Gräben 2018 (Sombrero, Peru)

Aus jedem 2-Meter-Intervall des Grabenbodens wurden analytische Proben entnommen, was zu ca. 2-3 kg Gesteinssplittermaterial pro Probe führte. Die entnommenen Proben wurden zur Vorbereitung und Analyse an ALS Lab in Lima, Peru, geschickt. Alle Proben werden mit einem 30g Nenngewicht Feuerprobe mit Atomabsorptionsfinish (Au-AA25) und einem Multielement Vier-Säure-Aufschluss ICP-AES/ICP-MS-Verfahren (ME-MS61) untersucht. Wo die MS61-Ergebnisse größer oder nahe 10.000 ppm Cu, Zn oder Pb waren, wurde der Assay mit der Erz-Vier-Säure-Aufschlussmethode (OG62) wiederholt. QA/QC-Programme für 2018 Grabengreiferproben mit internen Standard- und Blindproben; Feld- und Laborduplikate zeigen eine gute Gesamtgenauigkeit und Präzision.

Die Intervalle wurden mit einem Minimum von 0,1% Cu-Grenze zu Beginn und am Ende des Intervalls berechnet und ermöglichten nicht mehr als fünf aufeinanderfolgende Meter von weniger als 0,1% Cu mit einer Mindestlänge des resultierenden Verbundwerkstoffs von 5m.

Die Kupfer- und Goldäquivalenzgrade (CuEq und AuEq) wurden mit einem Goldpreis von 1300 $/oz und einem Kupferpreis von 3,28 $/lb berechnet.

Zukunftsorientierte Informationen und zusätzliche Sicherheitshinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden können. Zukunftsgerichtete Informationen sind Informationen, die implizite zukünftige Performance- und/oder Prognoseinformationen beinhalten, einschließlich Informationen im Zusammenhang mit dem Erwerb und dem Eigentum an Mineralkonzessionen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich (positiv oder negativ) von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsblatt des Unternehmens und in den MD&A für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsanträgen bei den kanadischen Wertpapierverwaltungen unter www.sedar.com und in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf dem bei der United States Securities and Exchange Commission eingereichten und unter www.sec.gov. abrufbaren Formular 40-F beschrieben sind.

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44707

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44707&tr=1

