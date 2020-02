IRW-News: Auryn Resources Inc. : Auryn schließt nicht brokergeführte Privatplatzierung und Änderungen im Überbrückungsdarlehen ab

IRW-PRESS: Auryn Resources Inc.



: Auryn schließt nicht brokergeführte Privatplatzierung und Änderungen im Überbrückungsdarlehen ab

Vancouver, Kanada - 6. Februar 2020 - Auryn Resources Inc. (TSX: AUG, NYSE American: AUG) ("Auryn" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/auryn-resources-getting-environmental-permits-to-start-drill-campaign-on-sombrero-soon/) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte nicht brokergeführte Privatplatzierung für einen Bruttoerlös von 10,1 Mio. CAD abgeschlossen hat. Die Privatplatzierung umfasste die Ausgabe von 6.312.500 Stammaktien (die Aktien) zu einem Preis von 1,60 CAD pro Aktie (das Emissionsangebot). Die Privatplatzierung schloss eine Insider-Beteiligung von insgesamt 271.875 Aktien für einen Erlös von 435.000 Dollar ein.

Gleichzeitig mit dem Abschluss des Angebots hat das Unternehmen die Änderung seines Überbrückungsdarlehens vom September 2019 (die Darlehensänderung) abgeschlossen. Die Darlehensänderung ermöglicht es dem Darlehensgeber, den bis dato vorgestreckten Betrag in Höhe von 3 Mio. Dollar und die bis dato aufgelaufenen Zinsen in Höhe von 123.334 Dollar zum Platzierungspreis von 1,60 Dollar in Stammaktien umzuwandeln, was nach Umwandlung die Ausgabe von bis zu 1.952.084 Stammaktien ermöglicht. Die Darlehensänderung gibt dem Unternehmen auch das Recht, eine Umwandlung zu verlangen, falls die Stammaktien des Unternehmens vor dem Fälligkeitsdatum des Darlehens an fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem Preis von 2,50 USD oder mehr an der TSX gehandelt werden. Der Zinssatz für das Überbrückungsdarlehen wurde ab dem Datum der Darlehensänderung auf 5 % pro Jahr gesenkt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung zur Finanzierung der weiteren übertägigen Exploration auf seinen Projekten Sombrero und Curibaya im Süden Perus und als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.

Gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen unterliegen die im Rahmen des Emissionsangebots ausgegebenen Aktien einer viermonatigen Haltefrist. Für das Angebot wurden insgesamt 59.000 Dollar an Provisionen gezahlt.

Im Namen des des Board of Directors

Ivan Bebek

Executive Chairman und Director

Weitere Informationen zu Auryn Resources Inc. erhalten Sie über Natasha Frakes, Manager of Corporate Communications unter +1 (778) 729-0600 oder info@aurynresources.com.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Auryn

Auryn Resources ist ein technisch orientiertes, gut finanziertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Suche und Förderung von weltweit bedeutenden Edel- und Basismetall-Lagerstätten konzentriert. Das Unternehmen verfolgt einen Portfolioansatz für den Erwerb von Vermögenswerten und verfügt über sieben Projekte, darunter zwei Flaggschiffe-Projekte: das hochgradige Goldprojekt Committee Bay in Nunavut und das Kupfer-Gold-Projekt Sombrero im Süden Perus. Die technischen und Management-Teams von Auryn verfügen über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Monetarisierung von Vermögenswerten für alle Beteiligten und die lokalen Gemeinschaften, in denen sie tätig sind. Auryn verpflichtet sich zu höchsten Standards in Bezug auf Corporate Governance und Nachhaltigkeit.

Über Sombrero

Dieses Projekt setzt sich aus den Liegenschaften North Sombrero und South Sombrero zusammen, die über 130.000 Hektar umfassen und im Besitz von Auryn Resources sind oder von Auryn Resources optioniert werden. Die Kupfer-Gold-Bergbaukonzessionen auf Sombrero befinden sich 340 Kilometer südöstlich von Lima im Süden Perus und sind im Andahuaylas-Yauri Belt (Gürtel) beherbergt. Dieser Gürtel befindet sich an den nordwestlichen Rändern des im eozänen bis oligozänen Kupfer-Gold-Porphyr- und Skarngürtels, der die Lagerstätten Las Bambas, Haquira, Los Chancas, Cotambambas, Constancia, Antapaccay und Tintaya beherbergt. Das Projekt zeichnet sich durch eine starke strukturelle Kontrolle und signifikante Kupfer- und Goldgehalte der historischen übertägigen Proben aus. Die Hauptziele bei Sombrero sind Kupfer-Gold-Skarn- und Porphyrsysteme sowie epithermale Edelmetalllagerstätten.

Über Curibaya

Auryn erwarb im Jahr 2015 100% der Liegenschaft Curibaya und im Jahr 2019 die angrenzenden Konzessionen Sambalay und Salvador, die zusammen etwa 11.000 Hektar umfassen. Das Projekt Curibaya umfasst die regionale Incapuquio-Verwerfungszone und die Nebenstrukturen, die als eine der grundlegenden Kontrollen sowohl für epithermale als auch für porphyrische Vererzungstypen innerhalb der Region interpretiert werden.

Vorausschauende Informationen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Vorausblickende Informationen sind Informationen, die eine vorgeschlagene Finanzierung und den Abschluss im Falle einer vorgeschlagenen Darlehensänderung sowie Informationen, die sich auf den Erwerb und die Eigentumsrechte an den Mineralkonzessionen beziehen oder damit in Zusammenhang stehen, beinhalten. Zusätzlich zu den angegebenen Bedingungen für den Abschluss der Transaktionen sind zukunftsgerichtete Aussagen mit weiteren bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich (entweder positiv oder negativ) von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsformular und im MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2018 endende Jahr sowie in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsberichten, die bei den Canadian Securities Administrators eingereicht wurden und unter www.sedar.com verfügbar sind, sowie in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular 40-F, die bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde und unter www.sec.gov verfügbar ist, beschrieben sind.

Für Investoren in den USA

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die hier beschriebenen Wertpapiere dar, und diese Wertpapiere wurden nicht in einer Rechtsordnung angeboten oder verkauft, in der ihr Angebot oder Verkauf ungesetzlich wäre. Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das "Gesetz") oder nach den Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten registriert. Dementsprechend wurden diese Wertpapiere nicht an Personen innerhalb der Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft und werden auch nicht angeboten oder verkauft, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes und der anwendbaren einzelstaatlichen Wertpapiergesetze vor.

Weder die Toronto Stock Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

