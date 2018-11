IRW-News: Auryn Resources Inc. : Auryn identifiziert mehrere Kupfer-Gold-Bohrziele bei Sombrero

IRW-PRESS: Auryn Resources Inc.



: Auryn identifiziert mehrere Kupfer-Gold-Bohrziele bei Sombrero

Vancouver, British Columbia - 26. November 2018 - Auryn Resources Inc. (TSX: AUG, NYSE AMERICAN: AUG, "Auryn" oder das "Unternehmen") hat mehrere Kilometer große Ziele unter der Kupfer-Goldoberflächenmineralisierung im Rahmen des Sombrero-Projekts in Südperu identifiziert. Die identifizierten Ziele beginnen tendenziell an der Oberfläche und können bis zu einer Tiefe von 600 Metern reichen, was mehr als eine wesentliche Chance für die Mineralisierung von Skarn und Porphyr darstellt.

Ivan Bebek, Executive Chairman und Direktor sagte:

"Das Projekt Sombrero entwickelt sich aufgrund seines Umfangs und seiner analogen Eigenschaften zu den nahegelegenen Weltklasse-Minen weiterhin zu einer weltweit bedeutenden Erkundungsmöglichkeit. Es ist eine seltene Gelegenheit, ein Projekt mit dieser Größe zu erkunden, das noch nie zuvor gebohrt wurde. Wir kennen immer noch nicht das volle Ausmaß des mineralisierten Systems, ob an der Oberfläche oder in der Tiefe, aber wir erwarten die Bohrgenehmigungen im zweiten Quartal 2019."

Die Ziele:

Die Ziele basieren auf umfangreichen geologischen Kartierungen, geochemischen Probenahmen und geophysikalischen Untersuchungen. Die Ergebnisse des Targeting haben ein großes Kupfer-Gold-System skizziert, das über eine Fläche von 10 x 5 Kilometern freigelegt wird (Abbildung 1). Diese Skala der Veränderung und Mineralisierung ähnelt in ihrer Größenordnung dem Las-Bambas-Komplex und zeigt die potenzielle Größenordnung der Chancen im Projekt Sombrero (Abbildung 1). Auryn hat drei übereinanderliegende separate Zielarten innerhalb des beobachteten Sombrero-Mineralisierungssystems erkannt:

- Exoskarn Hochwertiges Gold: Kupfer - Gold Ziele entlang der Grenze zwischen monzonitischen und dioritären Intrusionen und dem Ferrobamba-Kalkstein.

- Endoskarn Haufentonnage: Kupfer - Gold Ziele, die innerhalb der monzonitischen bis dioritären intrusiven Gesteine liegen.

- Porphyr-Bulk-Tonnage: Kupfer-Gold-Ziele, die räumlich mit monzonitischen intrusiven Deichen und Stopfen verbunden sind.

Das derzeit bohrberechtigte Gebiet (Abbildung 1) bietet 40 Bohrpads, was dem technischen Team von Auryn die Flexibilität gibt, im ersten Programm Anpassungen auf der Grundlage der beim Bohren identifizierten Geologie vorzunehmen. Am Kontakt zwischen dem mehrphasigen Intrusionskomplex und dem Ferrobamba-Kalkstein befinden sich insgesamt 7 hochpriore Exoskarn-Ziele über eine Streichlänge von 4,5 Kilometern (Abbildung 2). Darüber hinaus gibt es insgesamt 6 hochpriore Ziele für die Aufladbarkeit (IP) über eine Streichlänge von 7,25 Kilometern, die das Potenzial für Endoskarn und Porphyrstile von verteilten Kupfer-Gold-Mineralisierungen mit großer Tonnage darstellen. Typischerweise befinden sich diese Aufladbarkeitsanomalien zwischen 100 - 150 Metern unter der Oberfläche, von denen sich mehrere unter mineralisierten Gräben befinden. Das Bohrprogramm 2019 wird auf Exoskarn-Ziele, Endoskarn-Ziele und Porphyr-Ziele (Abbildung 3) mit Bohrungen von 200 - 800 Metern Tiefe testen.

Abbildung 1:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45277/26112018_DE_AUG_Auryn_Identifies_MultipleCopper DE.001.jpeg

Abbildung 1 veranschaulicht einen Größenvergleich des mineralisierten Systems, das beim Sombrero-Projekt identifiziert wurde, mit dem Lagerstättencluster Las Bambas. Das Sombrero-Projekt verfügt über drei separate mineralisierte Cluster, die bisher bei den Vorkommen von Sombrero, Nioc und Good Lucky identifiziert wurden, die sich über eine Fläche von etwa 10 x 5 Kilometern erstrecken, was in etwa dem Umfang der Las Bambas-Lagerstätten entspricht.

Technische Begründung:

Geologische und geochemische Zusammenfassung:

Die definierten Ziele konzentrieren sich auf drei freiliegende Kupfer-Gold-Systeme in den Bereichen Sombrero Main, Nioc und Good Lucky, die sich in einem größeren Halo (15 x 10 Kilometer) der Mineralisierungsänderung Pb-Zn befinden (Abbildung 4), der das bekannte Ausmaß der Mineralisierung und Veränderung innerhalb des Projektgebiets definiert. Es gibt drei anerkannte Stufen der Mineralisierung innerhalb des Bereichs, die unten definiert sind:

- Stufe 1: Prograder Exoskarn und Endoskarn-Entwicklung im Zusammenhang mit der Einlagerung großer Dioritkörper in die Kalkstein-Sequenzen Ferrobamba und Gramadal. Als Teil dieses Ereignisses wird eine Kupfer-Gold-Mineralisierung in den darunter liegenden Sedimenten der Hualhuani und Labra Formationen beobachtet (Abbildung 3).

- Stufe 2: Retrograde Gold - Kupfer Brekzien und Aderentwicklung, die sowohl die Kalksilikatveränderung innerhalb der Endoskarn-Mineralisierung als auch die Marmor/Wollastinitveränderung innerhalb des Ferrobamba-Kalksteins überdecken (Abbildung 3).

- Stufe 3: Porphyr inszenierte Kupfer-Gold-Adern und Brekzien, die mit intensiver Tonveränderung und der Einbringung von entwickelten monzonitischen Intrusionsdeichen und -stopfen verbunden sind. Diese entwickelten Deiche und Stopfen aus Porphyr sind mit einer geochemischen Molybdänsignatur verbunden (Abbildung 4). Diese Porphyr-Targets werden sowohl innerhalb der größeren Diorit-Intrusionskörper als auch in den Sedimenten der Hualhuani und Labra Formationen entwickelt (Abbildung 3).

Abbildung 2:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45277/26112018_DE_AUG_Auryn_Identifies_MultipleCopper DE.002.jpeg

Abbildung 2 veranschaulicht die Ziele, die die Grundlage für das erste Bohrprogramm 2019 auf dem Grundstück Sombrero bilden. Das Bild links definiert die Ziele auf der Grundlage von Aufladbarkeitswerten über 25 Millivolt, die das Potenzial für eine verbreitete Kupfer-Gold-Mineralisierung darstellen und sowohl in Endoskarn als auch in Porphyrstilen der Mineralisierung gehostet werden können. Es werden insgesamt 6 Aufladbarkeitsanomalien gebohrt, die 7,25 Kilometer Streichenlänge entsprechen. Das rechte Bild definiert Ziele auf Basis der magnetischen Intensität, die das Potenzial für hochwertige Exoskarn-Ziele darstellen. Es werden insgesamt 7 magnetische Anomalien gebohrt, die 4,5 Kilometer Streichlänge entsprechen.

Abbildung 3:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45277/26112018_DE_AUG_Auryn_Identifies_MultipleCopper DE.003.jpeg

Abbildung 3 zeigt Bohrspuren, die durch die grünen Linien auf geologischen und geophysikalischen Querschnitten dargestellt sind. Diese Abschnitte zeigen die Konzepte zur Bohrlochausrichtung, die darauf abzielen, eine Entdeckung durch das Bohren von hochwertigem Exoskarn und Bulk-Tonnage-Endoskarn und Porphyr-Stilen der Mineralisierung zu ermöglichen.

- Die Bohrlöcher PDDH1, PDDH5, PDDH6 und PDDH10 zielen auf eine hochgradige Exoskarn-Mineralisierung am Kontakt zwischen dem monzonitischen Intrusionsmaterial und dem Ferrobamba-Kalkstein.

- Bohrloch PDDH2 zielt auf eine endoskarnische Mineralisierung mit großer Tonnage in der monzonitischen Intrusion und dann in eine Mineralisierung im Pophryry-Stil innerhalb der Hualhuani-Sedimente durch eine Aufladbarkeitsanomalie von mehr als 25 Millivolt.

- Bohrlöcher PDDH3, PDDH4, PDDH6, PDDH7, PDDH8 und PDDH9 Ziel-Endoskarn und Porphyrmineralisierung in monzonitischen Intrusionen durch Ladbarkeitsanomalien von mehr als 25 Millivolt.

Geophysik Zusammenfassung:

Die Verwendung geophysikalischer Daten hat sich als integraler Bestandteil der Entwicklung von Zielen im Projekt Sombrero erwiesen. Durch die Integration von geologischer Kartierung und magnetischen und induzierten Polarisationsdaten konnte Auryn alle oben genannten Zielarten identifizieren.

Magnetische Daten:

Magnetische Höhen haben eine direkte räumliche Korrelation mit kartierten Exoskarn-Körpern, was es uns ermöglicht, unter der vulkanischen Abdeckung das Exoskarn zu zielen, das den großen mehrphasigen Intrusionskörper an den Zielen Sombrero und Nioc flankiert (Abbildung 2). Insgesamt 4,5 Kilometer Streichlänge von Exoskarn-Zielen wurden entlang der Flanken des mehrphasigen Intrusionszentrums definiert, wobei das Sombrero-Ziel definiert und die potenzielle Größe des mineralisierten Systems im Projekt erneut demonstriert wurde.

Induzierte Polarisationsdaten (IP):

Eine umfassende geophysikalische IP-Untersuchung wurde durchgeführt, um verteilte Sulfidkörper darzustellen, die durch Ladbarkeitshochs über 25 Millivolt definiert sind. Diese Aufladbarkeitshochs werden so interpretiert, dass sie das Potenzial haben, eine signifikante Kupfer-Gold-Mineralisierung aufzunehmen (Abbildung 2).

Abbildung 3 veranschaulicht zwei Querschnitte durch das Sombrero-Zielgebiet, die die Verteilung der Exoskarn und Endoskarn-Zielarten zeigen, die an der Oberfläche und in der Tiefe durch den Einsatz von Magnetismus und IP-Geophysik beobachtet werden. Diese Querschnitte integrieren geologische Kartierungen, oberflächliche geochemische Daten von Böden, Felsen und Gräben sowie die geophysikalischen Daten. Entscheidend ist, dass alle Datensätze das Potenzial für ein groß angelegtes Kupfer-Gold-Mineralisierungssystem unterstützen, sowohl in Skarn als auch in Porphyr-Stilen der Mineralisierung, die im Ferrobamba-Kalkstein, im mehrphasigen Intrusionskomplex und in den Hualhuani-Sedimenten untergebracht sind.

Chance in Distriktgröße:

Die Zielbohrübung wurde über die Zielgebiete Sombrero und Nioc, einem Gebiet von etwa 5 x 5 Kilometern, abgeschlossen. Bislang konzentrierten sich die Arbeiten im Bezirk Sombrero auf die Lizenzen von Sombrero North, die 62.000 Hektar umfassen. Auryn kontrolliert weitere 58.000 Hektar im Projektgebiet Sombrero Süd, das sich etwa 50-75 Kilometer südöstlich des Projektgebiets Sombrero Nord befindet (Abbildung 5). Erste Folgearbeiten an diesen anomalen Entwässerungsbecken umfassten hochauflösende Flusssedimentuntersuchungen, Erkundungskartierungen und Gesteinsproben. Das Ziel dieser Arbeit ist es, das nächste mineralisierte System zu identifizieren, das in Richtung Bohrziel voranschreitet. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden voraussichtlich in den nächsten Monaten veröffentlicht, da Auryn weiterhin neue Ziele innerhalb des Distrikts entwickelt.

Michael Henrichsen, C.O.O. und Chefgeologe:

"Der Bohrlochzielprozess hat gezeigt, dass das Sombrero-Projekt den Umfang, die Kontinuität der Mineralisierung an der Oberfläche und die erforderlichen geophysikalischen Signaturen aufweist, um eine wichtige Kupfer-Gold-Findung zu ermöglichen. Wir sind sehr beeindruckt von den geologischen Ähnlichkeiten zwischen Sombrero und Las Bambas und freuen uns darauf, die drei Zielarten hochgradiger Exoskarns, Bulk-Tonnage-Endoskarns und Porphyr-Stile der Mineralisierung zu bohren."

Abbildung 4:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45277/26112018_DE_AUG_Auryn_Identifies_MultipleCopper DE.004.jpeg

Abbildung 4 veranschaulicht die geochemischen Zonierungsmuster innerhalb des mineralisierten Sombrero-Systems. Das System wird durch einen Blei-Zink-Halo definiert, der auf einer Fläche von ca. 15 x 10 Kilometern auftritt. Im Inneren dieses Heiligenschein befinden sich drei Kupfer-Gold-Systeme, die bei den Vorkommen von Sombrero, Nioc und Good Lucky freigelegt werden. Molybdän geochemische Signaturen befinden sich typischerweise innerhalb der Kupfer-Gold-Systeme und sind räumlich mit entwickelten monzonitischen intrusiven Gesteinen verbunden, die mit Porphyr-Stilen der Mineralisierung verbunden sind. Das Bild links zeigt das mineralisierte System auf einer geologischen Karte mit der vorhandenen vulkanischen Abdeckung; während das Bild rechts das gleiche mineralisierte System auf einer interpretierten geologischen Karte ohne die vulkanische Abdeckung zeigt.

Abbildung 5:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45277/26112018_DE_AUG_Auryn_Identifies_MultipleCopper DE.005.jpeg

Abbildung 5 veranschaulicht die größere Landposition von 120.000 Hektar innerhalb des Sombrero-Distrikts im Vergleich zu den definierten Bezirken Las Bambas, Tintaya Los Chancas. Wichtig ist, dass die Folgearbeiten für den Lizenzcluster Sombrero South in den kommenden Monaten freigegeben werden, da Auryn ein zweites mineralisiertes System definieren will, das in die Bohrphase überführt werden kann.

Michael Henrichsen, P.Geo, COO von Auryn, ist die qualifizierte Person, die die Verantwortung für die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung übernimmt.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATES VON AURYN RESOURCES INC.

Ivan Bebek

Geschäftsführender Vorsitzender

Für weitere Informationen über Auryn Resources Inc. kontaktieren Sie bitte Natasha Frakes, Manager of Corporate Communications unter (778) 729-0600 oder info@aurynresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Auryn

Auryn Resources ist ein technisch orientiertes Junior-Mining-Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch Projektakquisition und -entwicklung Shareholder Value zu schaffen. Das Managementteam des Unternehmens ist sehr erfahren und verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz und hat ein umfangreiches technisches Team sowie ein erstklassiges Goldexplorationsportfolio zusammengestellt. Auryn konzentriert sich auf skalierbare hochgradige Goldlagerstätten in etablierten Bergbaujurisdiktionen, darunter die Goldprojekte Committee Bay und Gibson MacQuoid in Nunavut, das Goldprojekt Homestake Ridge in British Columbia und ein Portfolio von Goldprojekten im Süden Perus über Corisur Peru SAC und Sombrero SAC.

Über Sombrero

Dieses Projekt besteht aus den Grundstücken North Sombrero und South Sombrero, die etwa 100.000 Mineralienansprüche umfassen, die sich im Besitz von Auryn Resources befinden oder von Auryn Resources erworben wurden. Die Kupfer-Gold-Sombrero-Minenkonzessionen liegen 340 Kilometer südlich von Lima im Süden Perus und befinden sich im Andahuaylas-Yauri-Gürtel. Dieser Gürtel wird als am nordwestlichen Rand dieses im Eozän-Oligozän gealterten Kupfer-Gold-Porphyr- und Skarn-Gürtels interpretiert, in dem sich die Lagerstätten Las Bambas, Haquira, Los Chancas, Cotambambas, Constancia, Antapaccay und Tintaya befinden. Das Projekt zeichnet sich durch eine starke strukturelle Kontrolle und signifikante Kupfer- und Goldwerte aus historischen Oberflächenproben aus. Die Hauptziele bei Sombrero sind Kupfer-Gold-Skarn und Porphyr-Systeme sowie epithermale Edelmetallablagerungen.

Zukunftsorientierte Informationen und zusätzliche Sicherheitshinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden können. Zukunftsgerichtete Informationen sind Informationen, die implizite zukünftige Performance- und/oder Prognoseinformationen beinhalten, einschließlich Informationen im Zusammenhang mit dem Erwerb und dem Eigentum an Mineralkonzessionen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich (positiv oder negativ) von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsblatt des Unternehmens und in den MD&A für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsanträgen bei den kanadischen Wertpapierverwaltungen unter www.sedar.com und in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf dem bei der United States Securities and Exchange Commission eingereichten und unter www.sec.gov. abrufbaren Formular 40-F beschrieben sind.

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45277

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45277&tr=1

