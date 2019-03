IRW-News: Auryn Resources Inc. : Auryn findet 184 Meter mit 0,57% Kupfer-Gold Äquivalent in Schürfgraben auf Sombrero

IRW-PRESS: Auryn Resources Inc.



: Auryn findet 184 Meter mit 0,57% Kupfer-Gold Äquivalent in Schürfgraben auf Sombrero

Auryn findet 184 Meter mit 0,57% Kupfer-Gold Äquivalent in Schürfgraben auf Sombrero

Vancouver, British Columbia - 12. März 2019 - Auryn Resources Inc. (TSX: AUG, NYSE AMERICAN: AUG, "Auryn" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298815) freut sich, die Ergebnisse des ersten Schürfgrabens im Gebiet Fierrazo auf dem Kupfer-Gold-Projekt Sombrero im Süden Perus bekannt zu geben. Der Graben 20 zeichnet sich durch ein kontinuierliches breites Intervall sowohl der Endoskarn als auch der Exoskarn-Mineralisierung aus, die 184 Meter mit 0,57% Kupferäquivalent abgetastet haben, darunter drei höherwertige interne Intervalle von 20 Metern 1,53% Kupferäquivalent (1,50% Kupfer und 0,04 g/t Gold), 24 Meter 0,76% Kupferäquivalent (0,70% Kupfer und 0,09 g/t Gold) und 20 Meter 0,95% Kupferäquivalent (0,32% Kupfer und 0,99 g/t Gold) (Abbildung 1 & Tabelle 1).

Kommentar von Ivan Bebek, Executive Chairman & Director:

"Dieser Graben erhöht unsere Zuversicht, dass sich Sombrero zu einem großen Kupfer-Gold-Fund entwickeln könnte, erheblich. Der Graben 20 ist der breiteste Graben, den wir aufgrund des Zugangs ins Basisgestein fertiggestellt haben, und der Gehalt ist vergleichbar mit den Hauptminen entlang des nahegelegenen Las Bambas-Gürtels.

Wir freuen uns sehr über weitere Gräben in Fierazzo, die sich im Bau befinden, und über den Beginn der Oberflächenarbeiten an den Zielen Nioc, Good Lucky und Totora. Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Monaten vor Erhalt unserer ersten Bohrgenehmigung am Sombrero Main ein kontinuierlicher Fluss von Grabungs- und Probenahmeergebnissen stattfinden wird.

Bedeutung der Trench-Ergebnisse für das Sombrero-Projekt:

Die Ergebnisse von Trench 20, aus der kürzlich eröffneten Fierrazo-Konzession (siehe Pressemitteilung vom 19. Dezember 2018 - https://aurynresources.com/news/2018/auryn-options-key-concessions-at-sombrero/ ), erweitern die bekannte Kupfer-Gold-Skarn-Mineralisierung eine Streichenlänge von über 3,5 Kilometern entlang der Ränder der Kontaktzone zwischen dem Ferrobamba-Kalkstein und der mineralisierenden Intrusion. Die Ergebnisse der bisherigen Grabenbauprogramme stellen ein groß angelegtes Ziel dar, bei dem sowohl hochgradige Exoskarn (109 Meter von 0,70% Kupferäquivalent im Graben 18 [3,5 km von Graben 20 entfernt]) als auch eine Endoskarn-Mineralisierung mit großer Tonnage (105 Meter von 0,30% Kupferäquivalent im Graben 09 [1,5 km von Graben 20 entfernt]) gefunden wurden (Abbildung 2).

Der Graben 20 erstreckt die Kupfer-Gold-Mineralisierung 1,5 Kilometer nordöstlich der bisherigen Ergebnisse aus dem Graben 09. Der Bereich zwischen den mineralisierten Gräben ist mit einer vulkanischen Abdeckung nach der Mineralisierung bedeckt, aber basierend auf der Kontinuität der Mineralisierung, die an der Oberfläche beobachtet wird, und robusten geophysikalischen Anomalien der Aufladbarkeit glaubt Auryn, dass das mineralisierte System unter der Abdeckung weitergeht.

Geologische Details unter der Fierrazo-Lizenz:

Wichtig ist, dass im Grabenbauprogramm von Fierrazo ein bisher unbekannter Block von Ferrobamba-Kalkstein gefunden wurde. Er sinkt steil nach Westen ab, was auf ein ausgezeichnetes Tiefenpotenzial aus der Mineralisierung an der Oberfläche von Graben 20 hinweist. Darüber hinaus wurden entwickelte Monzonit-Porphyr-Deiche erkannt, die das Potenzial für eine signifikante Porphyr-Mineralisierung zeigen. Insgesamt vier weitere Gräben sind derzeit in der Lizenz von Fierrazo in Bearbeitung, um die Oberflächenmineralisierung und die Geometrie des Ferrobamba-Kalksteins besser zu definieren, der mit einer 750 Meter x 250 Meter großen geochemischen Anomalie von Kupfer in Böden übereinstimmt (Abbildung 3).

Kommentar von Michael Henrichsen, COO & Chief Geologist:

"Wir sind sehr beeindruckt von unserem ersten Graben im Konzessionsgebiet Fierrazo. Die langen, kontinuierlichen Kupfer-Gold-Ergebnisse bestätigen unser Erkundungsmodell und haben unserem technischen Team viel Vertrauen in das Potenzial des Projekts gegeben, ein Erkundungsbohrloch im ersten Bohrprogramm des Projekts zu liefern.

Sombrero Explorationspläne:

Auryn plant, sein oberflächliches Erkundungsprogramm auszuweiten, das Bodenproben, Gesteinsproben, Gräben und geophysikalische Untersuchungen in den Zielgebieten Nioc, Good Lucky und Totora umfasst. Diese Targets zeichnen sich durch starke Skarn und Porphyrstile der Mineralisierung an der Oberfläche aus (Abbildung 4). In jedem dieser mineralisierten Intrusionszentren werden Bohrziele entwickelt, wobei die Anträge auf Bohrgenehmigungen bis Ende 2019 abgeschlossen sein sollen.

Tabelle 1: Grabenergebnisse

Sombrero Fierrazo Lizenz - Kupfer & Gold Signifikante

Abschnitte*

Graben Von (m)Bis IntervalCu (%) Au CuEQ AuEQ

(m) l (g/t) (%) (g/t)

(m)

19SRT-20178 362 184 0.47 0.16 0.57 0.90

Inklusiv178 198 20 1.50 0.04 1.53 2.41

e

Inklusiv222 246 24 0.70 0.09 0.76 1.20

e

Inklusiv274 294 20 0.32 0.99 0.95 1.50

e

464 474 10 0.22 0.02 0.23 0.37

*Nicht weniger als 5 m von >= 0,1 g/t Cu, maximale Verdünnung

6

m

Metallpreis, der für die Berechnung des Äquivalents verwendet

wird: Au $1300/oz und Cu $3.00/lb, wurden keine Anpassungen

für metallurgische Ausbeuten

vorgenommen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46147/12032019_DE_AUG_AurynTrenches184Metres DE.001.jpeg

Abbildung 1: Veranschaulicht die Ergebnisse von Trench 20, wo 184 Meter 0,57% Kupferäquivalent sowohl im Endoskarn als auch im Exoskarn-Stil der Mineralisierung gefunden wurden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46147/12032019_DE_AUG_AurynTrenches184Metres DE.002.jpeg

Abbildung 2: Veranschaulicht die Position des Grabens 20 im Vergleich zu den zuvor angekündigten Grabenergebnissen von Auryn. Insgesamt hat Auryn nun eine signifikante Kupfer-Gold-Mineralisierung über 3,5 Kilometer Streichenlänge abgetragen und die Mineralisierung um 1,5 Kilometer nach Nordosten erweitert, mit den Ergebnissen von Graben 20.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46147/12032019_DE_AUG_AurynTrenches184Metres DE.003.jpeg

Abbildung 3: Veranschaulicht die geplanten Gräben bei Fierrazo auf der Copper-in-soil geochemischen Anomalie.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46147/12032019_DE_AUG_AurynTrenches184Metres DE.004.jpeg

Abbildung 4: Veranschaulicht die mineralisierten Zentren in Sombrero, Nioc, Good Lucky und Totora, in denen zukünftige Oberflächenarbeitsprogramme geplant sind.

Michael Henrichsen, P.Geo, COO von Auryn, ist die qualifizierte Person, die die Verantwortung für die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung übernimmt.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATES VON AURYN RESOURCES INC.

Ivan Bebek

Executive Chairman

Für weitere Informationen über Auryn Resources Inc. kontaktieren Sie bitte Natasha Frakes, Manager of Corporate Communications unter +1(778) 729-0600 oder info@aurynresources.com , oder besuchen Sie www.aurynresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Auryn

Auryn Resources ist ein technisch orientiertes, gut finanziertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Suche und Förderung von weltweit bedeutenden Edel- und Basismetall-Lagerstätten konzentriert. Das Unternehmen verfolgt einen Portfolioansatz für den Erwerb von Vermögenswerten und verfügt über sieben Projekte, darunter zwei Flaggschiffe: das hochwertige Goldprojekt Committee Bay in Nunavut und das Kupfer-Gold-Projekt Sombrero im Süden Perus. Die technischen und Management-Teams von Auryn verfügen über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Monetarisierung von Vermögenswerten für alle Beteiligten und die lokalen Gemeinschaften, in denen sie tätig sind. Auryn verpflichtet sich zu höchsten Standards in Bezug auf Corporate Governance und Nachhaltigkeit.

Über Sombrero

Dieses Projekt besteht aus den Grundstücken North Sombrero und South Sombrero, die über 120.000 Hektar Mineralienansprüche umfassen, die Auryn Resources gehören oder von Auryn Resources erworben wurden. Die Kupfer-Gold-Sombrero-Minenkonzessionen liegen 340 Kilometer südlich von Lima im Süden Perus und befinden sich im Andahuaylas-Yauri-Gürtel. Dieser Gürtel wird als am nordwestlichen Rand dieses im Eozän-Oligozän gealterten Kupfer-Gold-Porphyr- und Skarn-Gürtels interpretiert, in dem sich die Lagerstätten Las Bambas, Haquira, Los Chancas, Cotambambas, Constancia, Antapaccay und Tintaya befinden. Das Projekt zeichnet sich durch eine starke strukturelle Kontrolle und signifikante Kupfer- und Goldwerte aus historischen Oberflächenproben aus. Die Hauptziele bei Sombrero sind Kupfer-Gold-Skarn und Porphyr-Systeme sowie epithermale Edelmetallablagerungen.

Gräben 2019 (Sombrero, Peru)

Aus jedem 2-Meter-Intervall des Grabenbodens wurden analytische Proben entnommen, was zu ca. 2-3 kg Gesteinssplittermaterial pro Probe führte. Die entnommenen Proben wurden zur Vorbereitung und Analyse an ALS Lab in Lima, Peru, geschickt. Alle Proben werden mit einem 30g Nenngewicht Feuerprobe mit Atomabsorptionsfinish (Au-AA25) und einem Multielement Vier-Säure-Aufschluss ICP-AES/ICP-MS-Verfahren (ME-MS61) untersucht. Wo die MS61-Ergebnisse größer oder nahe 10.000 ppm Cu, Zn oder Pb waren, wurde der Assay mit der Erz-Vier-Säure-Aufschlussmethode (OG62) wiederholt. QA/QC-Programme für 2019 Grabengreiferproben mit internen Standard- und Blindproben; Feld- und Laborduplikate zeigen eine gute Gesamtgenauigkeit und Präzision.

Die Intervalle wurden mit einem Minimum von 0,1% Cu-Grenze zu Beginn und am Ende des Intervalls berechnet und ermöglichten nicht mehr als fünf aufeinanderfolgende Meter von weniger als 0,1% Cu mit einer Mindestlänge des resultierenden Verbundwerkstoffs von 5m.

Die Kupfer- und Goldäquivalenzgrade (CuEq und AuEq) wurden mit einem Goldpreis von 1300 $/oz und einem Kupferpreis von 3,00 $/lb berechnet.

Zukunftsorientierte Informationen und zusätzliche Sicherheitshinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden können. Zukunftsgerichtete Informationen sind Informationen, die implizite zukünftige Performance- und/oder Prognoseinformationen beinhalten, einschließlich Informationen im Zusammenhang mit dem Erwerb und dem Eigentum an Mineralkonzessionen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich (positiv oder negativ) von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsblatt des Unternehmens und in den MD&A für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsanträgen bei den kanadischen Wertpapierverwaltungen unter www.sedar.com und in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf dem bei der United States Securities and Exchange Commission eingereichten und unter www.sec.gov. abrufbaren Formular 40-F beschrieben sind.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46147

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46147&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA05208W1086

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.