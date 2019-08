IRW-News: Auryn Resources Inc. : Auryn erwirbt wichtige Konzessionen neben Porphyrprojekt Curibaya im Süden Perus

IRW-PRESS: Auryn Resources Inc.



: Auryn erwirbt wichtige Konzessionen neben Porphyrprojekt Curibaya im Süden Perus

Vancouver, Kanada - 7. August 2019 - Auryn Resources Inc. (TSX: AUG, NYSE American: AUG) ("Auryn" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298815) freut sich bekannt zu geben, dass sie eine 100%ige Beteiligung an den Sambalay- und Salvador-Konzessionen erworben hat, die an das hundertprozentige Eigentum von Auryn an Curibaya (zusammen das "Curibaya-Projekt") in Südperu für 250.000 US-Dollar angrenzen.

Eine Botschaft von Ivan Bebek, Executive Chairman & Director:

"Curibaya liegt innerhalb eines Mineralientrends, der einige der größten Porphyrvorkommen Perus beherbergt, darunter die Lagerstätte Cerro Verde von Freeport McMoRan, die Lagerstätten Cuajone und Toquepala von Southern Copper sowie die Lagerstätte Quellaveco von Anglo American.

"Wir sind an diesen Claims interessiert, seit wir das Grundstück Curibaya im Jahr 2016 zum ersten Mal erworben haben, da es sich um einen sehr aussichtsreichen Standort und die bisher identifizierte Mineralisierung handelt.

Die Konzessionen Sambalay und Salvador umfassen insgesamt 4.700 Hektar und stellen zusammen ein 2 Kilometer mal 3,3 Kilometer großes mineralisiertes Alterationssystem dar, das sowohl Ähnlichkeiten mit hochwertigem Kupferporphyr als auch mit Edelmetallzwischensulfidierungssystemen aufweist (Abbildung 1). Historische hochwertige Probenahmen umfassen bis zu 13,50% Kupfer, 23,6 g/t Gold und 14.180 g/t Silber (Tabelle 1). Trotz dieser Ergebnisse ist Auryn keine historische systematische Erkundung oder Bohrung auf den Grundstücken bekannt.

Das Curibaya-Projekt liegt 53 km nordöstlich der Provinzhauptstadt Tacna und ist per Straße in 2,5 Stunden erreichbar. Sie liegt ebenfalls 11 km südlich der regionalen Falte Incapuquio, die als eine der wichtigsten Kontrollen für die Einlagerung von mineralisierten Porphyren in der Region angesehen wird und durch eine Aster-Alterationsanomalie (2 km x 3,3 km) gekennzeichnet ist, die der Größe der Lagerstätte Southern Copper's Toquepala sowie der Lagerstätte Chisispaya im angloamerikanischen Raum ähnlich ist (Abbildung 2).

Mineralisierung & Historische Probenahme Highlights von Sambalay & Salvador:

Die Mineralisierung innerhalb der Konzessionen Sambalay und Salvador wird in der vulkanischen Sequenz Toquepala und im gramadischen Kalkstein durchgeführt. Insbesondere gibt es drei definierte Mineralisierungszonen auf den erworbenen Konzessionen: Aqua del Milagro, Mina Tapial und Sambalay Chico (Abbildung 3). Die Zonen Aqua del Milagro und Mina Tapial umfassen eine Fläche von 2 km x 1 km bzw. 900 m x 100 m. Beide werden interpretiert, um ein potenzielles Zwischensulfidierungssystem darzustellen, da hochwertige Gold- und Silberproben, starke Kieseltonumwandlung und damit verbundene Kieselsäureaderarbeiten vorhanden sind. Das technische Team von Auryn ist der Ansicht, dass der beobachtete Zwischensulfidierungsstil der Mineralisierung ein Explorationsziel analog zur San Gabriel-Lagerstätte in Buenaventura bietet (1,4 Millionen Unzen Gold bei 5,7 g/t gemessen und angezeigt und 0,8 Millionen Unzen Gold bei 4,6 g/t abgeleitet) Quelle: Buenaventura, http://www.buenaventura.com/es/

.

Proben aus der Zone Aqua del Milagro enthalten einen hohen Gold-Silber-Gehalt mit Werten von bis zu 14.180 g/t Silber und 23,6 g/t Gold. Proben aus den epithermalen Minas Tapial Venen enthalten sowohl hochwertiges Gold-Silber als auch Kupfer mit Werten von bis zu 15,1 g/t Gold, 2.780 g/t Silber und 13,5% Kupfer (Abbildung 4).

Die dritte definierte Mineralisierungszone, Sambalay Chico, befindet sich entlang eines von Osten nach Westen verlaufenden strukturellen Korridors parallel zur regionalen Störung Incapuiqo. Die hochgradige Kupfermineralisierung erstreckt sich über eine Streichlänge von 800 Metern und ist in drei parallelen Brekzienkörpern untergebracht, die zwischen 1,5 Metern und 8 Metern dick sind. Proben aus den Brekzienkörpern weisen einen Kupferwert von bis zu 10,85% auf und zeigen eindrucksvoll das Potenzial für eine Kupferporphyr-Mineralisierung in der Tiefe.

Tabelle 1 fasst die Highlights der historischen Greifproben von Aqua del Milagro, Mina Tapial und Sambalay Chico zusammen.

Michael Henrichsen, COO & Chief Geologist sagt dazu:

"Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, die Landposition auf Curibaya mit dem Erwerb dieser Konzessionen zu konsolidieren. Der Reichtum an hochwertigem Kupfer, Gold und Silber in einem der am besten ausgestatteten mineralisierten Gürtel Perus stellt eine weitere ausgezeichnete Gelegenheit für uns dar, eine große Entdeckung in Peru zu machen.

"Wir freuen uns darauf, das Projekt zur Bohrphase durch systematische Oberflächenerkundung und eine geophysikalische VTEM-Untersuchung in den verschiedenen mineralisierten Zentren zügig voranzutreiben.

Handelsbedingungen:

Im Rahmen des mit Wild Acre Metals (Peru) S.A.C. vom 2. August 2019 abgeschlossenen Transferabkommens für Bergbaukonzessionen ("Transferabkommen") wird die Gesellschaft nach Abschluss des Transferabkommens mit dem peruanischen öffentlichen Register 250.000 USD für die Übertragung der Konzessionen an die Gesellschaft zahlen. Die Sambalay-Konzessionen unterliegen einer Lizenzgebühr von 1,5% NSR zugunsten von Teck Peru S.A.C. ("Teck") und Compania de Exploraciones Orion S.A. ("Orion"). Ein Drittel oder 0,5% der Teck NSR Lizenzgebühren sind für 1,0 Millionen US-Dollar rückkaufbar. Die Salvador-Konzessionen unterliegen einer 2%-igen NSR-Lizenz und einer Produktionszahlung von 2,0 Mio. USD, die zum Zeitpunkt der Produktionsentscheidung zu zahlen sind und um die Zahlung einer solchen Gegenleistung sicherzustellen, wird eine rechtliche Hypothek zugunsten von Teck in die Registerakten der Salvador-Konzessionen eingetragen (Abbildung 4).

Tabelle 1: Historische Gesteinsproben aus den Konzessionen Sambalay und Salvador

Historische Gesteinsproben

Agua del Milagro Mina Tapial Sambalay Chico

(Agua del

Milagro)

Au Ag Cu (%) Au Ag Cu (%) Au Ag Cu (%)

(g/t) (g/t) (g/t) (g/t) (g/t) (g/t)

23.60 14,180 0.01 15.10 1,610 3.83 0.02 1.4 10.85

2.86 293 0.01 6.10 8 0.003 0.02 2.2 8.63

2.36 73 0.03 4.93 17 0.26 0.01 22.8 7.40

1.67 377 0.01 3.64 2,780 10.55 0.08 8.3 6.57

1.64 347 0.004 2.08 28 0.002 0.06 1.1 4.67

1.62 1,060 0.04 0.36 203 0.11 0.01 4.3 2.99

1.60 300 0.01 0.18 126 7.07 0.01 2.5 2.99

1.46 248 0.003 0.15 344 13.50 0.02 3.2 2.68

1.16 2,600 0.01 0.06 33 4.97 0.003 3.7 2.32

0.73 203 0.01 0.04 27 2.02 0.03 2.7 1.87

0.55 620 0.004 0.03 20 2.36 0.01 1.8 1.37

0.40 200 0.05 0.03 41 1.80 0.004 8.2 1.30

0.38 2,070 0.01 0.02 9 1.24

0.23 1,410 0.02

0.13 1,340 0.01

0.12 3,260 0.02

0.09 523 0.01

0.07 618 0.01

0.07 259 0.04

0.05 1,660 0.02

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48514/08072019_DE_AUG_NewsRelease_AurynAcquiresKeyConcessions1DE.001.jpeg

Abbildung 1: Veranschaulicht die Position des Curibaya-Projekts in Bezug auf die großen Kupferporphyr-Minen im Süden Perus.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48514/08072019_DE_AUG_NewsRelease_AurynAcquiresKeyConcessions1DE.002.jpeg

Abbildung 2: Veranschaulicht die Tonveränderung aus Aster-Bildern, die durch die unregelmäßigen grünen Polygone hervorgehoben wird. Es ist zu beachten, dass der Oberflächenausdruck des Alterationszentrums innerhalb der Konzessionen Sambalay und Salvador in etwa gleich groß ist wie die Toquepala-Lagerstätte von Southern Copper und die Chisispaya-Lagerstätte von Anglo American.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48514/08072019_DE_AUG_NewsRelease_AurynAcquiresKeyConcessions1DE.003.jpeg

Abbildung 3: Veranschaulicht das Aster-Bildwechselzentrum innerhalb der Konzessionen Sambalay und Salvador sowie die Oberflächengesteinsproben aus den Zonen Aqua del Milagro, Mina Tapial und Sambalay Chico.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48514/08072019_DE_AUG_NewsRelease_AurynAcquiresKeyConcessions1DE.004.jpeg

Abbildung 4: Überblick über die NSR-Lizenzen und Produktionszahlungen im Zusammenhang mit den Konzessionen von Sambalay und Salvador.

Michael Henrichsen (Chief Operating Officer), P.Geo. ist der QP, der die Verantwortung für die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung übernimmt.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATES VON AURYN RESOURCES INC.

Ivan Bebek

Exekutive Chairman und Direktor

Für weitere Informationen über Auryn Resources Inc. kontaktieren Sie bitte Natasha Frakes, Manager of Corporate Communications unter (778) 729-0600 oder info@aurynresources.com

In Europa:

Schweizer Ressource Cpaital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Auryn

Auryn Resources ist ein technisch orientiertes, gut finanziertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Suche und Förderung von weltweit bedeutenden Gold-, Silber- und Basismetall-Lagerstätten konzentriert. Das Unternehmen verfolgt einen Portfolioansatz für den Erwerb von Vermögenswerten und verfügt über sieben Projekte, darunter zwei Flaggschiffe: das hochwertige Goldprojekt Committee Bay in Nunavut und das Kupfer-Gold-Projekt Sombrero im Süden Perus. Die technischen und Management-Teams von Auryn verfügen über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Monetarisierung von Vermögenswerten für alle Beteiligten und die lokalen Gemeinschaften, in denen sie tätig sind. Auryn verpflichtet sich zu höchsten Standards in Bezug auf Corporate Governance und Nachhaltigkeit.

Über Curibaya

Auryn erwarb 2015 100% der Anteile am Grundstück Curibaya und 2019 an den angrenzenden Konzessionen Sambalay und Salvador, die zusammen etwa 11.000 Hektar umfassen. Das Curibaya-Projekt umfasst die regionale Störungszone Incapuquio und Nebenstrukturen, die als eine der grundlegenden Kontrollen für epithermale und porphyrische Mineralisierungsstile in der Region interpretiert werden.

Historische Greifproben - Sambalay und Salvador

Die historischen Greifproben auf Sambalay und Salvador wurden von Teck (2010-2011), Compania de Exploraciones Orion SAC (2010-2011) und Wild Acre Metals (2012-2013) gesammelt. Auryn hat keine Due Diligence-Prüfung durchgeführt, um festzustellen, ob bei der Entnahme dieser Proben geeignete QA/QC-Protokolle eingehalten wurden, und kann auch nicht deren Genauigkeit oder Wiederholbarkeit bestätigen.

Zukunftsorientierte Informationen und zusätzliche Sicherheitshinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden können. Zukunftsgerichtete Informationen sind Informationen, die implizite zukünftige Performance- und/oder Prognoseinformationen beinhalten, einschließlich Informationen im Zusammenhang mit dem Erwerb und dem Eigentum an Mineralkonzessionen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich (positiv oder negativ) von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsblatt des Unternehmens und in den MD&A für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsanträgen bei den kanadischen Wertpapierverwaltungen unter www.sedar.com und in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf dem bei der United States Securities and Exchange Commission eingereichten und unter www.sec.gov. abrufbaren Formular 40-F beschrieben sind.

Haftungsausschluss

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48514

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48514&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA05208W1086

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.