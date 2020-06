IRW-News: Auryn Resources Inc. : Auryn erhält Genehmigung zur Wiederaufnahme der Arbeiten in Peru und gibt Update zur Lage

IRW-PRESS: Auryn Resources Inc.



: Auryn erhält Genehmigung zur Wiederaufnahme der Arbeiten in Peru und gibt Update zur Lage

Vancouver, Kanada - 17. Juni 2020 - Auryn Resources Inc. (TSX: AUG, NYSE American: AUG) ("Auryn" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/auryn-resources-inc/) freut sich bekannt zu geben, dass es die Explorationsaktivitäten auf seinen Projekten Sombrero und Curibaya im Süden Perus wieder aufnimmt. Das Unternehmen hat von der peruanischen Regierung die Genehmigung zur Wiederaufnahme der Arbeiten erhalten, nachdem Beschränkungen aufgrund von COVID-19 eingeführt worden waren.

Ivan Bebek, Geschäftsführender Chairman und Direktor sagte:

"Es ist sehr aufregend, wieder in Peru zu arbeiten. Unsere Explorationsmöglichkeiten sind beträchtlich, und obwohl COVID den Prozess zur Erlangung von Genehmigungen verlängert hat, konnten wir uns diesmal stärker in die umliegenden Gemeinden einbringen und wir können nun mit einer viel umfassenderen Grundlage vorankommen.

"Wir sind zuversichtlich, dass unsere Bohrgenehmigung für Sombrero voranschreitet, da die Restriktionen in Peru weiterhin nachlassen und wir schätzen die Geduld und Unterstützung unserer Aktionäre während des letzten Quartals der Ungewissheit.

"Wir freuen uns auf die zweite Hälfte des Jahres 2020, in der wir mit der Wiederaufnahme der Explorations- und Genehmigungsbemühungen bei unseren Projekten Curibaya und Sombrero mehr zu tun haben werden.

Zusammenfassung des peruanischen Arbeitsplans:

Curibaya-Projekt: Der bevorstehende Arbeitsplan für das Curibaya-Projekt besteht aus Vorbohrungen mit der Absicht, eine Bohrgenehmigung zu beantragen, sobald die Zielerfassung abgeschlossen ist. Das Programm wird wie folgt skizziert (Abbildung 1):

- Verbesserung des Straßenzugangs aufgrund früherer Flutschäden und Einrichtung eines Erkundungscamps vor Ort.

- 450 Linienkilometer luftgestützte magnetische und radiometrische Untersuchungen über das vier mal fünf Kilometer große Alterationszentrum, das die hochgradigen Edelmetalladern beherbergt.

- 2000 Meter Kanalproben entlang sowohl der definierten Adernkorridore als auch der Ränder der Kuppelkomplexe, von denen Auryn's technisches Team glaubt, dass sie die Quelle der auf dem Projekt beobachteten hochgradigen Adern sind.

- 30 Linienkilometer bodengestützte geophysikalisch induzierte Polarisationsmessungen über die Adernkorridore und die Ränder der Kuppelkomplexe.

Sombrero-Projekt: Der Arbeitsplan des Sombrero-Projekts besteht in der Fortsetzung des Bohrgenehmigungsverfahrens, das aufgrund der von den peruanischen Behörden erlassenen COVID-19-Beschränkungen ausgesetzt wurde. Unsere Teams aus der peruanischen Gemeinde arbeiten mit der Gemeinde Huanca Sancos zusammen, um ein positives Ergebnis für den Consulta-Previa-Prozess zu erzielen, zu dem wir mit der Regierung und der Gemeinde in Verbindung stehen, um die Unterstützung des Bohrprogramms von Auryn im Hauptzielgebiet Sombrero sicherzustellen. Darüber hinaus arbeitet Auryn auf traditionelle Abkommen mit den Gemeinden Lucanamarca und San José de Huarcaya hin, so dass die Ziele Nioc und Good Lucky bis zum Vorliegen von Bohrgenehmigungen vorangetrieben werden können.

Darüber hinaus plant Auryn, das Edelmetallziel Ccello mit hoher Sulfidierung in der südlichen Region des Bezirks Sombrero mit einer geophysikalisch induzierten Polarisierungsuntersuchung am Boden über das zwei mal zwei Kilometer große Alterationssystem voranzutreiben, das durch eine Silbermineralisierung und damit verbundene Pfadfinderelemente von Arsen und Antimon gekennzeichnet ist (Abbildung 2). Die Untersuchung wird etwa 8 Linienkilometer umfassen, was es dem technischen Team von Auryn ermöglicht, zur nächsten Phase der Zielerfassung in diesem neu entdeckten System überzugehen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52305/AUG_NewsRelease_AurynReceivesApprovaltoResumeWork1 DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Veranschaulicht den Arbeitsplan des Curibaya-Projekts, der sowohl luft- als auch bodengestützte geophysikalische Untersuchungen sowie Schürfbeprobungen entlang hochgradiger Aderkorridore umfasst. Dieses Programm wird es Auryn ermöglichen, das Projekt bis zur Bohrphase voranzutreiben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52305/AUG_NewsRelease_AurynReceivesApprovaltoResumeWork1 DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Veranschaulicht die Position der induzierten Polarisationslinien, die für das Edelmetallprojekt Ccello mit hoher Sulfidierung in der südlichen Region des Sombrero-Distrikts geplant sind.

Michael Henrichsen, P.Geo, COO von Auryn, ist die qualifizierte Person, die die Verantwortung für die technischen Enthüllungen in dieser Pressemitteilung übernimmt.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS VON AURYN RESOURCES INC.

Ivan Bebek

Geschäftsführender Chairman und Direktor

Für weitere Informationen über Auryn Resources wenden Sie sich bitte an Natasha Frakes, Managerin der Unternehmenskommunikation, unter (778) 729-0600 oder info@aurynresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Auryn

Auryn Resources ist ein technologieorientiertes, gut finanziertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, weltweit bedeutende Edel- und Grundmetallvorkommen zu finden und voranzubringen. Das Unternehmen verfolgt beim Erwerb von Vermögenswerten einen Portfolio-Ansatz und verfügt über sechs Projekte, darunter zwei Vorzeigeprojekte: das hochgradige Goldprojekt Committee Bay in Nunavut und das Kupfer-Gold-Projekt Sombrero im Süden Perus. Die technischen und Management-Teams von Auryn verfügen über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Monetarisierung von Vermögenswerten für alle Interessengruppen und lokalen Gemeinschaften, in denen das Unternehmen tätig ist. Auryn führt sich selbst nach den höchsten Standards der Unternehmensführung und Nachhaltigkeit.

Über Sombrero

Dieses Projekt besteht aus den Besitztümern Nord-Sombrero und Süd-Sombrero, die über 130.000 Hektar umfassen, die sich im Besitz von Auryn Resources befinden oder von Auryn Resources optioniert wurden. Die Kupfer-Gold-Sombrero-Bergbaukonzessionen befinden sich 340 Kilometer südöstlich von Lima im Süden Perus und befinden sich im Andahuaylas-Yauri-Gürtel. Dieser Gürtel befindet sich Interpretationen zufolge an den nordwestlichen Rändern dieses Kupfer-Gold-Porphyr- und Skarngürtels aus dem Eozän-Oligozän, der die Lagerstätten Las Bambas, Haquira, Los Chancas, Cotambambas, Constancia, Antapaccay und Tintaya beherbergt. Das Projekt zeichnet sich durch eine starke strukturelle Kontrolle und signifikante Kupfer- und Goldwerte aus historischen Oberflächenproben aus. Die Hauptziele bei Sombrero sind Kupfer-Gold-Skarn und Porphyrsysteme sowie epithermale Edelmetall-Lagerstätten.

Über Curibaya

Auryn erwarb 2015 100 % des Eigentums am Grundstück Curibaya und 2019 die angrenzenden Konzessionen Sambalay und Salvador, die zusammen etwa 11.000 Hektar umfassen. Das Projekt Curibaya umfasst die regionale Incapuquio-Verwerfungszone und Nebenstrukturen, die als eine der grundlegenden Kontrollen sowohl für epithermale als auch für porphyrische Mineralisierungsstile innerhalb der Region interpretiert werden.

Vorausschauende Informationen und zusätzliche warnende Sprache

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Vorausblickende Informationen sind Informationen, die implizierte zukünftige Leistungen und/oder Prognoseinformationen einschließen, einschließlich Informationen, die sich auf den Erwerb und die Eigentumsrechte an Mineralkonzessionen beziehen oder damit in Zusammenhang stehen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich (entweder positiv oder negativ) von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Annual Information Form und MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr und in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsmeldungen des Unternehmens bei den Canadian Securities Administrators, die unter www.sedar.com verfügbar sind, sowie in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular 40-F, die bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde und unter www.sec.gov verfügbar ist, diskutiert werden.

Haftungsausschluss

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52305

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52305&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA05208W1086

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.