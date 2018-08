IRW-News: Auryn Resources Inc. : Auryn beginnt mit Bohrungen auf Goldprojekt Homestrake Ridge und gibt ein Update des Bohrfortschritts in Committee Bay

IRW-PRESS: Auryn Resources Inc.



: Auryn beginnt mit Bohrungen auf Goldprojekt Homestrake Ridge und gibt ein Update des Bohrfortschritts in Committee Bay

VANCOUVER, British Columbia. 17. August 2018. - Auryn Resources Inc. (TSX: AUG) (NYSE American: AUG) (Auryn oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298204) meldet den Bohrbeginn auf dem sich zu 100% in Unternehmensbesitz befindlichen Projekt Homestake Ridge im Nordwesten der Provinz British Columbia. Das Programm, das am 7. August 2018 begann, umfasst Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von ungefähr 3.000m, die auf die Goldvererzung entlang der hochgradigen Lagerstätte South Reef zielen.

Im Rahmen des Bohrprogramms 2017 durchteufte Auryn in South Reefs Fallrichtung Zonen mit hochgradiger Goldvererzung. Bohrabschnitte aus diesen Zonen umfassten 30m mit 2,00 g/t Au (einschließlich 4m mit 6,03 g/t Au und 2m mit 11,80 g/t Au) sowie 10m mit 4,12 g/t Au (einschließlich 2m mit 18,01 g/t Au) (siehe Auryns Pressemitteilung vom 12. Dezember 2017 für vollständige Ergebnisse).

Das diesjährige Programm zielt auf die Erweiterung der bekannten Ressource auf South Reef, indem es die bekannte Ausdehnung in Fallrichtung entlang der Sohle des Grabenbruchs anvisiert, der den vererzten Korridor definiert (Abbildung 1). Das Bohrprogramm wird die Ausdehnung über eine Streichlänge von 500m entlang einer 1km langen Goldanomalie im Boden überprüfen. Dabei werden mehrere vererzte Strukturen innerhalb des Grabenbruchs anvisiert (Abbildung 2).

Stellungnahme des COO und Chef-Geologen, Michael Henrichsen:

Die hochgradige Ressource auf dem Projekt Homestake Ridge besitzt eine bemerkenswerte Gelegenheit für eine Ausdehnung entlang des vererzten Korridors South Reef. Eine geologische Modellierung, die auf der Bohrkampagne 2017 beruht, hat ein gut definiertes Grabenbruchsystem identifiziert, das nach Nordwesten offen ist und das mit 6 bis 8 Bohrungen anvisiert wird.

Update Committee Bay:

- Auryn hat bis dato 7.200m des 10.000m umfassenden Programms gebohrt.

- Es wurden Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.700m niedergebracht, um die Entdeckung Aiviq über eine Streichlänge von 1,2km zu verfolgen.

- Auf hochauflösenden Goldzielen im Geschiebemergel in Kalulik, Aarluk, Ridge und Castle wurden RAB-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.500m niedergebracht.

- Der Abschluss des Programms wird am 25. August erwartet.

- Die Ergebnisse werden zwischen Mitte September und Ende Oktober erwartet.

Stellungnahme von Ivan Bebek, Executive Chairman und Director von Auryn:

Das vierte Quartal 2018 wird für Auryns Aktionäre aufregend sein, da wir auf zwei vollständig finanzierten Gelegenheiten für signifikante Goldentdeckungen in Kanada bohren. Wir haben während des Sommers ebenfalls große Fortschritte auf unserem Projekt Sombrero in Peru erzielt, wo wir vor Kurzem mehrere Bohrziele identifizierten. Updates sind in den kommenden Wochen zu erwarten.

Hinsichtlich unserer vor Kurzem bekannt gegebenen Finanzierung schätzen wir die Unterstützung durch die bestehenden Aktionäre und begrüßen neue Aktionäre. Wir planen, mit unserem Kassenbestand in diesem nicht sehr optimalen Marktumfeld vernünftig umzugehen.

Michael Henrichsen, P.Geo, COO von Auryn, zeichnet als qualifizierter Sachverständiger für den technischen Inhalt dieser Pressemeldung verantwortlich.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON AURYN RESOURCES INC.

Ivan Bebek

Executive Chairman

Weitere Informationen zu Auryn Resources Inc. erhalten Sie über Natasha Frakes, Manager of Corporate Communications unter +1 (778) 729-0600 oder info@aurynresources.com.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Auryn

Auryn Resources ist ein technisch angetriebenes Junior-Bergbauunternehmen mit Fokus Steigerung des Unternehmenswerts mittels Projektakquisition und Entwicklung. Das Managementteam ist sehr erfahren und hat eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Es hat ein umfangreiches Team sowie ein ausgezeichnetes Goldexplorationsportfolio zusammengestellt. Auryn konzentriert sich auf skalierbare hochgradige Goldlagerstätten in bestehenden Bergbau-Rechtsprechungen einschließlich der Goldprojekte Committee Bay und Gibson MacQuoid in Nunavut, des Goldprojekts Homestake Ridge in British Columbia und eines Portfolios mit Goldprojekten im südlichen Peru durch Corisur Peru SAC.

Zukunftsgerichtete Information

Diese Pressemitteilung schließt bestimmte Aussagen ein, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Information ist Information, die eine implizierte zukünftige Leistung und/oder Informationsprognose einschließt einschließlich Informationen hinsichtlich oder in Zusammenhang mit der Akquisition und dem Besitzanspruch auf Mineralkonzessionen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich (entweder positiv oder negativ) von irgendwelchen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen wesentlich unterscheiden, die von solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresbericht des Unternehmens und MD&A für das Jahr mit Ende 31. Dezember 2017 und in nachfolgenden bei den kanadischen Wertpapieraufsichtbehörden eingereichten Offenlegungsdokumenten, erhältlich bei www.sedar.com, und dem Registrierungsstatement des Unternehmens auf Formblatt 40-F, eingereicht bei der United States Securities and Exchange Commission und verfügbar unter www.sec.gov, besprochen werden.

Haftungsausschluss

Die Toronto Stock Exchange hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Abbildung 1: Grabenbruchstruktur, die eine hochgradige Goldvererzung innerhalb der Lagerstätte South Reef beherbergt. Diese Bilder zeigen ebenfalls, wie sich die Grabenbruchstrukturen mit einer nicht überprüften 1km langen Goldanomalie im Boden decken, die Auryn zurzeit anvisiert.

Abbildung 2: Bohrplan 2018, der die nach NW einfallende hochgradige Vererzung entlang der Sohle am Rand des Grabenbruchs anvisiert.

