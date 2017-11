IRW-News: Aurvista Gold Corp. : Aurvista Gold Corporation erhält Bewilligung der Namensänderung in Maple Gold Mines Ltd. und gibt Ergebnisse der außerordentlichen Versammlung bekannt

IRW-PRESS: Aurvista Gold Corp.



: Aurvista Gold Corporation erhält Bewilligung der Namensänderung in Maple Gold Mines Ltd. und gibt Ergebnisse der außerordentlichen Versammlung bekannt

Aurvista Gold Corporation erhält Bewilligung der Namensänderung in Maple Gold Mines Ltd. und gibt Ergebnisse der außerordentlichen Versammlung bekannt

8. November 2017 - Montreal (Quebec): Aurvista Gold Corporation (Aurvista oder das Unternehmen) (TSX-V: AVA, OTC: ARVSF; Frankfurt: AV2 - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297950 ) freut sich bekannt zu geben, dass die geplante Namensänderung des Unternehmens in Maple Gold Mines Ltd. (Maple Gold), die Änderungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens und die bereits erfolgten Gewährungen von Optionen von den Aktionären im Rahmen einer außerordentlichen Versammlung am 7. November 2017 bewilligt wurden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Rundschreiben des Unternehmens, das auf der SEDAR-Webseite am 11. Oktober 2017 veröffentlicht wurde.

Die Aktien des Unternehmens werden ab morgen, Donnerstag, 9. November 2017, im OTCQB-Markt unter dem Börsenkürzel MGMLF gehandelt. Der offizielle Übergang des Unternehmens von Aurvista zu Maple Gold wird voraussichtlich am 20. November 2017 stattfinden. Zu diesem Termin werden auch die Stammaktien an der TSX-Venture Exchange unter dem Börsenkürzel MGM in den Handel starten.

Eine Übergabe der bestehenden Aurvista-Aktienzertifikate seitens der Aktionäre ist nicht erforderlich. Sollten Aktionäre jedoch die Ausstellung eines neuen Aktienzertifikats unter dem neuen Firmennamen wünschen, dann können Sie ihr bestehendes Aurvista-Aktienzertifikat an Computershare Investor Services Inc. (Adresse: 100 University Avenue, 8. Stock, Toronto, Ontario M5J 2Y1) senden.

Darüber hinaus hat das Unternehmen von der Börsenaufsicht der TSX-Venture Exchange eine bedingte Genehmigung für das Börsenlisting seiner Warrants zum Stückpreis von 0,40 $ erhalten (siehe Pressemeldung vom 4. Juli 2017). Vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch die Regulierungsbehörde, werden die Warrants voraussichtlich im Laufe des Monats in den Handel aufgenommen.

Goldprojekt Douay und Unternehmensprofil

Aurvista Gold Corporation ist ein gut finanziertes Goldexplorationsunternehmen, das sich auf den Ausbau eines der größten noch unerschlossenen Goldprojekte in Quebec konzentriert. Das unternehmenseigene Goldprojekt Douay umfasst eine Gesamtfläche von 370 km² und erstreckt sich auf 55 km Streichlänge entlang der Deformationszone Casa Berardi, die im ertragreichen Grünsteingürtel Abitibi im Norden der Provinz Quebec liegt. Für dieses Projekt wurde bereits eine Goldressource ermittelt und die Mineralisierung ist in mehreren Richtungen nach wie vor offen. Im Umkreis von 150 km gibt es hervorragende Infrastruktureinrichtungen und mehrere aktive Bergbaugroßbetriebe. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.aurvistagold.com.

FÜR AURVISTA GOLD CORPORATION

Matthew Hornor

B. Matthew Hornor, President & CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über: Joness Lang VP, Corporate Development Büro: +1 416.682.2674 E-Mail: jlang@aurvistagold.com

Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMELDUNG.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Vermutungen, Unsicherheiten und der nach bestem Wissen der Unternehmensführung erfolgten Einschätzung der zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse könnten sich erheblich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens unterscheiden. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass sie sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, beschränken sich jedoch nicht auf, Aussagen im Hinblick auf die Meinungen und Ansichten des Unternehmens; die finanzielle Lage; die Geschäftsstrategie; die Pläne für Bohrungen und Datenneuerhebungen; die Charakterisierung einer Goldmineralisierung; Geomodelle; die Einbindung von Datenmaterial; die Bestimmung hochwertiger Ziele für die Erweiterung abgeleiteter Ressourcen; die Untersuchung von Zielzonen; die Wertschöpfungsziele des Unternehmens; Bohrprogramme; sowie Pläne und Ziele der Unternehmensführung im Hinblick auf zukünftige Konzessionsgebiete und Betriebsstätten. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Begriffe wie erwarten, werden, beabsichtigen und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen, die das Management zum Zeitpunkt der Äußerung solcher Aussagen für angemessen hält, oder die in bestimmten Fällen auch auf der fachlichen Meinung von Dritten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den zukünftigen Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Eine genauere Beschreibung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnten Ergebnissen unterscheiden, finden Sie in den von Aurvista Gold Corporation bei der kanadischen Wertpapierregulierungsbehörde eingereichten Unterlagen, die auf der Webseite www.sedar.com bzw. auf der Webseite des Unternehmens (www.aurvistagold.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird gesetzlich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41391 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41391&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA05208U1021

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.