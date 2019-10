IRW-News: Aurania Resources: Bohrgerät für Yawi Ziel auf Auranias Lost Cities Projekt mobilisiert

IRW-PRESS: Aurania Resources: Bohrgerät für Yawi Ziel auf Auranias Lost Cities Projekt mobilisiert

Toronto, Ontario, 03. Oktober 2019 - Aurania Resources Ltd.



(TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.youtube.com/watch?v=nu4iQ3Fm3iU ) freut sich, berichten zu können, dass Diamantbohrgeräte für die Erkundungsbohrung auf dem ersten der epithermalen Ziele bei Yawi in seinem Projekt Lost Cities - Cutucu ("Projekt") in Ecuador mobilisiert wurden. Die Bohrungen werden voraussichtlich Anfang nächster Woche beginnen. Es wird erwartet, dass sich die Anlage drei bis vier Wochen lang auf jedem der vier Ziele befindet.

Auranias Präsident Dr. Richard Spencer kommentierte: "Trotz der Verzögerung bei der Mobilisierung der Plattform sind wir erfreut, die Möglichkeit zu haben, das Ziel Yawi zu bohren. Yawi verfügt über spektakulär gut erhaltene Sintertexturen, die die Position der Landoberfläche zum Zeitpunkt der Entwicklung des epithermalen Systems zeigen, und die goldhaltige Zone befindet sich in der Regel ein paar hundert Meter darunter. Tatsächlich haben wir aus unseren Scout-Bohrungen in Crunchy Hill gelernt, dass die Goldzone in diesem Bereich des Projekts etwas tiefer sein könnte als ursprünglich erwartet, und unser Bohrplan berücksichtigt diese Möglichkeit. Wir gehen davon aus, dass wir die Assayergebnisse etwa einen Monat nach der Bohrung jedes einzelnen Ziels auf Zielbasis veröffentlichen können.

Bohrplan

Der aktuelle Plan sieht vor, auf jedem der Ziele drei bis vier Löcher mit einer Länge zwischen 350 und 500 Metern zu bohren. Module des fahrbaren Geräts werden von der asphaltierten Zufahrtsstraße zum Standort der ersten Plattform transportiert. Der Bohrer wird rund um die Uhr bis zu jedem Ziel in Betrieb sein, und dann wird der Wechsel von einem Ziel zum nächsten voraussichtlich ein bis drei Tage dauern. Die Untersuchungsergebnisse des ersten Ziels werden später im vierten Quartal erwartet.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Jean-Paul Pallier, MSc, überprüft und genehmigt. Herr Pallier ist von der European Federation of Geologists als EurGeol bezeichnet und eine qualifizierte Person im Sinne der National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects of the Canadian Securities Administrators.

Korrektur der Meldung von Vermittlungsgebühren im Zusammenhang mit der jüngsten Platzierung

Die Gesellschaft möchte einen versehentlichen Fehler in der Meldung der Höhe der im Zusammenhang mit dem privaten Ort der am 20. September 2019 geschlossenen Anteile der Gesellschaft gezahlten Vermittlungsgebühren korrigieren, wie in den Pressemitteilungen vom 27. August 2019 und 20. September 2019 (die "Privatplatzierung") berichtet. Diese Pressemitteilungen berichteten fälschlicherweise über die Gesamtvermittlungsgebühren von $45.884,27 und 16.994 Kompensationsgarantien ($18.128 und 6.714 Kompensationsgarantien für die erste Tranche und $27.756,27 und 10.280 Kompensationsgarantien für die zweite Tranche). Die im Zusammenhang mit der Privatplatzierung tatsächlich an die Finder gezahlte Vergütung bestand aus den gesamten Vermittlungsgebühren von 42.969,20 USD und 15.914 Kompensationsscheinen (12.782,93 USD und 4.734 Kompensationsscheinen in der ersten Tranche und 30.186,27 USD und 11.180 Kompensationsscheinen in der zweiten Tranche). Jeder Vergütungsoptionsschein ist für 24 Monate ab Ausgabe in eine Stammaktie zu einem Preis von 4,00 C$ je Stammaktie ausübbar.

Über Aurania

Aurania ist ein junges Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken befasst, mit Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer. Das Flaggschiff, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte sind verfügbar unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Carolyn Muir

Manager - Investor Services

Aurania Resources Ltd.

+1(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

Dr. Richard Spencer

Präsident

Aurania Resources Ltd.

+1(416) 367-3200

richard.spencer@aurania.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von Aurania liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Ziele oder Vorgaben von Aurania beschreiben, einschließlich der Aussage, dass Aurania oder sein Management eine bestimmte Bedingung oder ein bestimmtes Ergebnis erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "erwartet", "schätzt", "kann", "könnte", "würde", "wird" oder "plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, gibt Aurania keine Garantie dafür, dass die tatsächlichen Ergebnisse die Erwartungen des Managements erfüllen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf die Ziele, Ziele oder Zukunftspläne von Aurania, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierung, das Portfolio des Unternehmens, das Treasury, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung von Mineralressourcen, Explorations- und Erschließungspläne, den Zeitpunkt der Betriebsaufnahme und Schätzungen der Marktbedingungen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, sind unter anderem: fehlende Identifizierung von Mineralressourcen, fehlende Umwandlung geschätzter Mineralressourcen in Reserven, die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt, die vorläufige Natur der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen bei der Beschaffung oder Nicht-Erteilung erforderlicher behördlicher, behördlicher, ökologischer oder anderer Projektgenehmigungen, politische Risiken, Unfähigkeit, die Verpflichtung zur Aufnahme indigener Völker zu erfüllen, Unsicherheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft erforderlichen Finanzierung, Veränderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Wechselkursänderungen, Rohstoffpreisschwankungen, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen und den anderen Risiken der Mineralexplorations- und -entwicklungsindustrie abweichen, sowie die in den öffentlichen Dokumenten Auraniens auf SEDAR dargelegten Risiken. Obwohl Aurania der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet werden, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Aurania lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

