IRW-News: Aurania Resources: Aurania schließt Kapitalmarktunterstützungsabkommen mit Noble Capital

IRW-PRESS: Aurania Resources: Aurania schließt Kapitalmarktunterstützungsabkommen mit Noble Capital

Aurania schließt Kapitalmarktunterstützungsabkommen mit Noble Capital

Toronto, Ontario, 9. Oktober 2018 - Aurania Resources Ltd.



(TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) (Aurania" oder das Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298400) berichtet, dass das Unternehmen mit Noble Capital Markets Inc. (Noble), ein in Florida ansässiges Unternehmen, ein Kapitalmarktunterstützungsabkommen (das Abkommen) geschlossen hat.

Noble ist ein bei FINRA und SEC eingetragener Broker-Dealer mit Kenntnis und Erfahrung hinsichtlich des Aufbaus von Unternehmensbewusstsein bei Investoren, Kapitalmarkttransaktionen, langfristigen Planungen und Kapitalmarktstrukturierungen sowie anderen Angelegenheiten, die für zukünftige Geschäfte und Betriebe des Unternehmens von Bedeutung sein könnten.

Noble wird das Unternehmen bei der Erhöhung des Bekanntheitsgrads des Unternehmens in den Investorengemeinschaften in den USA und Lateinamerika unterstützen. Die Laufzeit des Abkommens ist ein Jahr, beginnend am 1. Oktober 2018. Für die Dienstleistungen von Noble hat das Unternehmen einer Zahlung von insgesamt 111.000 USD im Jahr zugestimmt. Dieser Betrag wird vierteljährlich gezahlt.

Aurania und Noble sind nicht verbunden und Nobel besitzt keine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung am Unternehmen oder seinen Wertpapieren oder Anrechte zum Erwerb dieser.

Alle hier berichteten Angelegenheiten unterliegen der Genehmigung der TSX Venture Exchange und der Einhaltung aller zutreffenden regulatorischen Bestimmungen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Über Aurania

Aurania ist ein junges Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer liegt. Sein Flaggschiff, das Projekt The Lost Cities - Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenetischen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/ auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carolyn Muir

Manager - Corporate & Investor Services

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

Dr. Richard Spencer

President

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

richard.spencer@aurania.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com,www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44823

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44823&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=BMG069741020

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.