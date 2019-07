IRW-News: Aurania Resources: Aurania nimmt am Sprott Global Resource Symposium in Vancouver teil

IRW-PRESS: Aurania Resources: Aurania nimmt am Sprott Global Resource Symposium in Vancouver teil

Telefonkonferenz am 31. Juli 2019

Toronto, Ontario, 29. Juli 2019 - Aurania Resources Ltd.



(TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299154) gibt bekannt, dass es am Sprott Global Resource Symposium teilnehmen und präsentieren wird, das vom 30. Juli bis 2. August 2019 in Vancouver stattfindet. Die Unternehmensleitung wird sich mit den Teilnehmern der Konferenz treffen, um einen Überblick über ihr Explorationsprogramm und andere Aktivitäten im Rahmen des Projekts Lost Cities - Cutucu ("Projekt") des Unternehmens im Südosten Ecuadors zu geben.

Darüber hinaus hat Aurania für Mittwoch, den 31. Juli 2019 um 12:00 Uhr EDT (9:00 Uhr Vancouver-Zeit) eine Telefonkonferenz im Internet geplant, um denen, die nicht an dieser Konferenz teilnehmen werden, die Möglichkeit zu geben, ein ähnliches Update zu hören. Dr. Keith Barron, Chairman und CEO von Aurania, und Dr. Richard Spencer, President des Unternehmens, werden während des Telefonats eine kurze Präsentation halten und stehen den Anrufern für Fragen zur Verfügung.

Details zur Telefonkonferenz

Verabredung: Mittwoch, 31. Juli 2019

Zeit: 12:00 Uhr EDT (9:00 Uhr Vancouver Zeit)

Webcast-URL: http://services.choruscall.ca/links/aurania20190731.html

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, nehmen die Webcastteilnehmer teil: Vorname, Nachname, Firma, E-Mail-Adresse.

TEILNEHMER-TELEFONNUMMERN

Kanada/USA gebührenfrei: 1-800-319-4610

Toronto Maut: +1-416-915-3239

Großbritannien & Europa gebührenfrei: 0808-101-2791

Anrufer sollten sich 5 - 10 Minuten vor der geplanten Startzeit einwählen und um die Teilnahme an der Telefonkonferenz von Aurania bitten.

Privatplatzierung

Wie in einer Pressemitteilung vom 18. Juli 2019 angekündigt, führt das Unternehmen derzeit eine Privatplatzierung in Höhe von 4 Millionen Dollar durch, um die Exploration und die laufenden Bohrungen von Zielen zu finanzieren. Wenn Sie weitere Informationen darüber wünschen, wie Sie teilnehmen können, oder wenn Sie sich nicht sicher sind, unter welcher Freistellung Sie teilnehmen können, kontaktieren Sie bitte carolyn.muir@aurania.com .

Über Aurania

Aurania ist ein junges Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken befasst, mit Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer. Das Flaggschiff, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte sind verfügbar unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/ , Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter - https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Carolyn Muir

Manager - Investor Services

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

Dr. Richard Spencer

Präsident

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

richard.spencer@aurania.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

