IRW-News: Aurania Resources: Aurania informiert über aktuellen Stand der bayesschen Datenanalyse mit Metron Inc.

IRW-PRESS: Aurania Resources: Aurania informiert über aktuellen Stand der bayesschen Datenanalyse mit Metron Inc.





Toronto, Ontario, 26. September 2019 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.youtube.com/watch?v=QAYv2kyzfkY=11s) freut sich, über die erste Überprüfung der Bayesschen Datenanalyse zu berichten, die in Zusammenarbeit mit Metron Inc. durchgeführt wird, ("Metron") aus Reston, Virginia, USA. Das erste Treffen zur Überprüfung der Fortschritte bei der Analyse des Projekts Lost Cities - Cutucu im Südosten Ecuadors fand am 19. September 2019 in den Büros von Aurania in Toronto statt.

Dr. Keith Barron, Chairman und CEO von Aurania, kommentierte: "Bereits in diesem frühen Stadium dieser Analyse lässt Metron uns über Standorte nachdenken, die für die Exploration in Frage kommen, die wir nicht in Betracht gezogen hatten oder die weit unter unserer Prioritätenliste lagen. Ich freue mich sehr, dass unsere historischen Daten nicht im Regal stehen, sondern in die Geophysik, Geologie und Tausende von geochemischen Analysen aus unseren Proben integriert werden."

Dr. Larry Stone, der Projektleiter von Metron, fügte hinzu: "Die Feldarbeit von Aurania hat qualitativ hochwertige Daten aus einer Reihe unabhängiger Quellen geliefert, die auf das Vorhandensein von Gold- oder Kupferpotenzial hinweisen. Jede Datenquelle wird in eine Schicht von Wahrscheinlichkeiten auf einem Gitter umgewandelt, das wir auf Bayes'sche Weise kombinieren werden, um Bereiche mit hoher Wahrscheinlichkeit für Gold- und Kupferlagerstätten zu finden. Diese Daten werden auch mit historischen Informationen kombiniert, um mit hoher Wahrscheinlichkeit Gebiete für die Lage der verlorenen Goldstädte Logroño und Sevilla del Oro zu finden.

Das gesamte Projektgebiet wurde in 500 m x 500 m Zellen unterteilt, und jeder Zelle wird eine Wahrscheinlichkeit zugewiesen, Gold zu enthalten, basierend auf den Daten aus jeder "Informationsschicht". Der Review konzentrierte sich zunächst auf die historische Ebene - die Übersetzung der Beschreibungen der Routen zu den Goldminen oder "Lost Cities" in eine Wahrscheinlichkeitsmatrix, die das Projekt abdeckt. Die Verteilung von Standorten mit hoher Wahrscheinlichkeit für die verlorenen Städte regte die Diskussion darüber an, wie zusätzliche historische und anekdotische Informationen in die Matrix aufgenommen werden können.

Eine Wahrscheinlichkeit, dass jede geologische Formation eine Gold- oder Kupferlagerstätte enthält, wurde in die Matrix integriert. Darüber hinaus führte die Überprüfung der epithermalen Gold- und Porphyrkupferziele, die durch die Arbeit eines externen Beraters an den geophysikalischen Daten von Aurania aus dem Projektgebiet identifiziert wurden, zu einer Entscheidung darüber, wie sie in die Wahrscheinlichkeitsmatrix integriert werden könnten.

Die vierte Schicht der überprüften Daten enthält die Ergebnisse der geochemischen Analyse von Bachsedimentproben aus der Feldarbeit, die in etwa 50% des Projekts abgeschlossen wurde. "Pathfinders" - Elemente, die mit jeder Art von Lagerstätte verbunden sind, die voraussichtlich auf dem Grundstück zu finden ist - werden gruppiert und verwendet, um eine Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, jede Art von Lagerstätte zu finden, die auf dem Grundstück in jeder 500 m x 500 m großen Zelle erwartet wird. Die Hauptzielarten sind in der Reihenfolge ihrer Priorität: epithermales Gold, sedimentär gehostetes Kupfersilber, Porphyrkupfer-Gold und Silber-Zink-Blei.

In den nächsten Schritten werden der Matrix geologische Fehlerinformationen hinzugefügt. Fehler sind der Schlüssel zur Bildung und Lokalisierung von Erzablagerungen, da sie die Leitungen für metallhaltige Flüssigkeiten bilden, die aus der Tiefe aufsteigen und Erzablagerungen bilden. Die für das Projekt geplante LiDAR ("Light Distance And Ranging") Studie soll geologische Fehler sehr detailliert aufdecken, die alle Ziele des Unternehmens, insbesondere die für epithermales Gold und Silber, verfeinern sollen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Jean-Paul Pallier, MSc, überprüft und genehmigt. Herr Pallier ist von der European Federation of Geologists als EurGeol bezeichnet und ist eine qualifizierte Person im Sinne der National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects of the Canadian Securities Administrators.

Über Aurania

Aurania ist ein junges Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken befasst, mit Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer. Das Flaggschiff, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte sind unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd- verfügbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Carolyn Muir

Manager - Unternehmens- und Anlageservice

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

carolyn.muir@aurania.com

Dr. Richard Spencer

Präsident

Aurania Resources Ltd.

(416) 367-3200

richard.spencer@aurania.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten beinhalten, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von Aurania liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Ziele oder Vorgaben von Aurania beschreiben, einschließlich der Aussage, dass Aurania oder sein Management eine bestimmte Bedingung oder ein bestimmtes Ergebnis erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie "glaubt", "erwartet", "erwartet", "schätzt", "kann", "könnte", "würde", "wird" oder "plant" gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, gibt Aurania keine Garantie dafür, dass die tatsächlichen Ergebnisse die Erwartungen des Managements erfüllen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass tatsächliche Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf die Ziele, Ziele oder Zukunftspläne von Aurania, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierung, das Portfolio des Unternehmens, das Treasury, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung von Mineralressourcen, Explorations- und Erschließungspläne, den Zeitpunkt der Betriebsaufnahme und Schätzungen der Marktbedingungen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, sind unter anderem die Unfähigkeit, das Angebot abzuschließen, die Identifizierung von Mineralressourcen, die Nichtkonvertierung geschätzter Mineralressourcen in Reserven, die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt, die vorläufige Natur der metallurgischen Testergebnisse, Verzögerungen bei der Beschaffung oder Nichtkonvertierung erforderlicher behördlicher, behördlicher, ökologischer oder anderer Projektgenehmigungen, politische Risiken, Unfähigkeit, die Verpflichtung zur Aufnahme indigener Völker zu erfüllen, Unsicherheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft erforderlichen Finanzierung, Veränderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Wechselkursänderungen, Rohstoffpreisschwankungen, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten, Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen und den anderen Risiken der Mineralexplorations- und -erschließungsindustrie abweichen, sowie die in den öffentlichen Dokumenten Auranias auf SEDAR dargelegten Risiken. Obwohl Aurania der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet werden, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten, und es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Aurania lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48985

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48985&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=BMG069741020

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.