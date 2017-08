IRW-News: Assure Holdings Corp.: Assure Holdings Corp. gibt sein Geschäftsergebnis für das 2. Quartal bekannt

IRW-PRESS: Assure Holdings Corp.: Assure Holdings Corp. gibt sein Geschäftsergebnis für das 2. Quartal bekannt

Assure Holdings Corp. gibt sein Geschäftsergebnis für das 2. Quartal bekannt

Das Unternehmen meldet für die 6 Monate Einnahmen in Höhe von 7.941.229 USD und ein EBITDA von 6.201.229 USD

- NICHT ZUR VERBREITUNG ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE UND NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, AUSSENDUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, WEDER ZUR GÄNZE NOCH IN TEILEN, BESTIMMT -

PARKER, CO, 22. August 2017 - Assure Holdings Corp. (das Unternehmen (TSXV: IOM, OTCQB: ARHH), gibt heute das Geschäfts- und Betriebsergebnis für die am 30. Juni 2017 endenden 3 und 6 Monate bekannt.



Die Quartalsabschlüsse und die Stellungnahmen der Geschäftsführung (MD&A) des Unternehmens wurden unter www.sedar.com veröffentlicht.

Assure Holdings Corp. meldet: - bei den Betriebseinnahmen im Quartal ein Rekordergebnis von über 4.026.440 USD - bei den Einnahmen in den 6 Monaten zum 30. Juni 2017 ein Rekordergebnis von 7.941.229 USD - einen Reingewinn von 2.178.363 USD für das 2. Quartal - einen Reingewinn von 5.391.160 USD für die 6 Monate zum 30. Juni 2017 - eine Geschäftsexpansion in mehrere Bundesstaaten

Preston Parsons, Chief Executive Officer und Gründer des Unternehmens, nimmt zu dieser Meldung wie folgt Stellung: Wir freuen uns sehr über unsere Leistungsbilanz für das 2. Quartal. Wir konnten unsere Qualifizierungstransaktion für eine Börsennotierung während des Quartals abschließen und starteten am 29. Mai in den Handel an der Börse. Gleichzeitig setzten wir unseren Wachstumskurs fort. Wenn man die Ausgaben in Höhe von knapp einer Million Dollar für diese Transaktion berücksichtigt, hätte das Unternehmen im 2. Quartal eigentlich einen deutlich höheren Reingewinn erzielt. Nachdem das strenge Listingprozedere nun hinter uns liegt, können wir uns voll und ganz auf unsere Geschäftsexpansion konzentrieren und den Unternehmenswert im Sinne unserer Aktionäre weiter steigern. Wir sind im Hinblick auf die Geschäftsentwicklung sehr optimistisch gestimmt und freuen uns auf die aktuellen Expansionsmaßnahmen, die wir für das restliche Jahr und darüber hinaus geplant haben.

Hier die wichtigsten Kennzahlen des Geschäftsergebnisses für die 3 und 6 Monate zum 30. Juni: (Angaben in US-Dollar) 2017 2016 3 6 3 6 Mona Mona Mon Mon te te ate ate

Betriebs$4.02$7.94$834$834 einnahme 6.44 1.22 .52 .52 n 0 9 1 1

Einnahme$550.$1.45$(23$308 n aus 454 6.25 .11 .69 Beteili 1 9) 5 gungen an assozii erten Unterne hmen

Einnahme$2.03$4.75$652$641 n aus 3.55 7.14 .03 .65 dem 3 2 4 9 Betrieb

Einnahme$2.57$6.19$627$948 n vor 8.52 0.61 .09 .53 Steuern 1 5 9 8

Reingewi$2.16$5.38$627$948 nn 7.30 0.10 .09 .53 6 3 9 8

Bereinig$0,08$0,19$0,0$0,1 tes 4 2 EpA

Voll $0,07$0,17$0,0$0,1 verwäss 4 2 ertes EpA

Matthew Willer, President von Assure, erklärt: Dieses Quartal war im Hinblick auf Umsatz- und Gewinnzahlen gleichermaßen ein sehr starkes Quartal. Das Unternehmen war sehr erfolgreich und konnte bei den Einnahmen ein Quartalsergebnis in Rekordhöhe verbuchen. Gerade jetzt zu Beginn der Hochsaison ist unser Team in puncto Fokussierung, Motivation und Zuversicht von einer sehr starken Dynamik geprägt. Die Assure-Plattform verzeichnet nach wie vor eine hohe Marktakzeptanz und wir freuen uns darauf, unsere überzeugenden Betriebskennzahlen in der heutigen Telekonferenz bekannt zu geben.

Assure wird seine erste Telekonferenz zum Quartalsergebnis am 22. August um 4.30 Uhr Ostzeit (ET) abhalten. Hier die entsprechenden Einwahlnummern:

Einwahlnummer: 1-888-899-5068 (USA/Kanada gebührenfrei) oder 1-719-325-2295 Konferenz-Code: 7666998

Ein Transkript der Telekonferenz kann im Anschluss auf der Webseite des Unternehmens unter www.AssureIOM.com abgerufen werden.

Über Assure Holdings Corp.

Assure Holdings Corp. ist ein in Colorado ansässiges und im Handelsregister des US-Bundesstaates Nevada eingetragenes Unternehmen, das in Zusammenarbeit mit Neurochirurgen und orthopädischen Wirbelsäulenchirurgen ein schlüsselfertiges Leistungsspektrum zur Unterstützung des intraoperativen Neuromonitorings während invasiver Eingriffe anbietet. Assure: (i) setzt seine eigenen Mitarbeiter als Technologen ein und verwendet seine eigenen hochmodernen Monitoring-Geräte, (ii) übernimmt die gesamte Terminplanung und Einrichtung des intraoperativen Neuromonitorings zu 100 % und (iii) stellt alle erbrachten technischen Leistungen in Rechnung. Assure bietet seine Unterstützung vor allem bei chirurgischen Eingriffen an der Wirbelsäule, plant aber bereits eine Erweiterung seines Leistungsangebots für weitere medizinische Einsatzbereiche, wo ein intraoperatives Neuromonitoring zum Pflegestandard gehört.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass - mit Ausnahme der Angaben in dieser Pressemeldung - sämtliche Informationen, die im Zusammenhang mit dem Börsenmantel (Reverse Takeover) veröffentlicht oder bekannt gegeben werden, möglicherweise ungenau oder unvollständig sind und daher nicht als zuverlässig gelten. Der Handel mit Wertpapieren des Unternehmens sollte als höchst spekulativ angesehen werden.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Wertpapiere des Unternehmens wurden nicht gemäß dem geltenden Wertpapiergesetz (United States Securities Act von 1933) in der aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, wenn keine Registrierung oder entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierung vorliegt. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen handeln kann. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse, Resultate, Entwicklungen, Leistungen oder Erfolge beziehen, von denen Assure annimmt oder erwartet, dass sie in der Zukunft (zur Gänze oder zum Teil) eintreten können oder werden, sollten als zukunftsgerichtete Informationen betrachtet werden. Zu solchen Informationen können unter anderem auch Anmerkungen zu den Strategien, Erwartungen, geplanten betrieblichen Maßnahmen und zukünftigen Handlungen des Unternehmens zählen. Nicht immer, aber häufig, sind diese zukunftsgerichteten Informationen anhand von Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder anhand von Aussagen in Zukunftsform bzw. Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden (oder Abwandlungen davon). Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuell verfügbaren Wettbewerbsdaten, Finanzdaten und Wirtschaftsdaten sowie den Betriebsplänen, Strategien oder Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung, sind jedoch mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Assure erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt erwähnt wurden. Solche Faktoren können auf Informationen basieren, wie sie Assure derzeit zur Verfügung stehen - wie z.B. auch Informationen von Branchenanalysten und anderen externen Quellen - und spiegeln die aktuellen Erwartungen oder Ansichten der Firmenführung in Bezug auf das zukünftige Wachstum, die Betriebsergebnisse, die zukünftigen Finanzmittel (einschließlich deren Menge, Art und Herkunft) sowie Ausgaben und Aufwendungen wider. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

SOURCE Assure Holdings Corp.

Matthew Willer President, Assure Holdings Corp. Tel: (720) 287-3093 E-Mail: Matthew.Willer@assureIOM.com Webseite: www.assureIOM.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40687 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40687&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US04625J1051

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.