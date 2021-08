IRW-News: Aspermont Limited: Aspermont stellt neues Fintech-Unternehmensprojekt vor

IRW-PRESS: Aspermont Limited: Aspermont stellt neues Fintech-Unternehmensprojekt vor

24. August 2021. Aspermont (ASX:ASP, FRA:00W), der führende Mediendienstleister der globalen Rohstoffindustrie, hat ein neues Fintech-Unternehmensprojekt mit zwei weiteren Gründungspartnern Spark Plus Pte Ltd (Spark Plus) und International Pacific Capital (IPC) ins Leben gerufen.



Dieses neue Unternehmen ist kapitalkräftig und konzentriert sich zunächst auf die Bereitstellung einer Plattform zur Kapitalbeschaffung für versierte Investoren auf dem ASX-Markt.

Geoff Donohue, der leitende Independent Director von Aspermont, wurde zum Chairman ernannt, der unser neues Unternehmen leitet, und die Führungskräfte von Aspermont, Ajit Patel (COO) und Nishil Khimasia (CFO), werden zusammen mit den Ernennungen von Spark Plus (Omar Taheri) und IPC (Marcus Hill) ein neues, aus vier Personen bestehendes Managementteam bilden. Aspermont ist der größte Aktionär des Unternehmens mit einer Beteiligung von 44 %.

Aspermont sieht die Möglichkeit, sein bestehendes Unternehmens- und Anlegerpublikum für das neue Unternehmen zu nutzen und gleichzeitig sein eigenes Angebot durch die Bereitstellung zusätzlicher, ergänzender, dadurch entstehender Services zu verbessern.

Wir freuen uns darauf, dem Markt zu gegebener Zeit über die Fortschritte dieses neuen Unternehmens zu informieren.

Neue Partner

Spark Plus ist eine Unternehmensberatung und Roadshow-Spezialist für asiatische Unternehmen. Spark Plus bietet Unternehmensberatung in Bezug auf M&A-Aktivitäten, Vertrieb und geeignete Finanzierungslösungen, die sich auf ASX und börsennotierte japanische Unternehmen konzentrieren. Spark Plus wurde von Omar Taheri gegründet, der über langjährige Erfahrung in der Hedgefonds-Branche verfügt. Bis heute hat Spark Plus über 250 Roadshows für ASX-börsennotierte Unternehmen in Asien durchgeführt und bei der Finanzierung und dem Markteintritt in Asien beraten.

IPC ist ein lizenzierter Wertpapierhändler mit Sitz in Sydney, der seit 1987 an den australischen Aktienmärkten tätig ist. IPC bietet Großkunden und anspruchsvollen Investoren Vermögensverwaltung und Unternehmensberatung in Asien und Australien.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Aspermont Limited

Alex Kent, Geschäftsführer +44 207 216 6060

Tim Edwards, Company Secretary +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister der globalen Rohstoffbranche. Aspermont hat ein XaaS-Wirtschaftsmodell für den B2B-Mediensektor entwickelt, das hochwertige Inhalte an eine wachsende globale Klientel verbreitet. Dieses vielseitige Modell kann so skaliert werden, dass es neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen bedient. Die zunehmende Größe des (zahlenden) Publikums von Aspermont hat eine Möglichkeit zur Datenmonetarisierung eröffnet, die das Unternehmen nun erschließt.

Aspermont notiert an der ASX und an der Börse Frankfurt. Es notiert auch an der Tradegate und anderen regionalen Börsen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur sowie auf den Philippinen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aspermont.com

