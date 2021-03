IRW-News: Aspermont Limited: Aspermont schließt Platzierung von 3 Mio. $ ab

IRW-PRESS: Aspermont Limited: Aspermont schließt Platzierung von 3 Mio.



$ ab

3. März 2021

- Erfolgreicher Abschluss einer Platzierung von 100 Mio. Aktien zu jeweils 3 Cent

- Platzierung mit einem neuen institutionellen Investor aus Deutschland

- Platzierungspreis entspricht 329% der letzten Kapitalerhöhung.

- Neue Finanzmittel werden für die Entwicklung und Erweiterung der bestehenden organischen Modelle XaaS und Data verwendet

- Aspermonts Liquidität beträgt jetzt mehr als 7 Mio. $ und wächst weiter

Aspermont Limited (das Unternehmen oder Aspermont) gibt bekannt, dass es erfolgreich Bruttoerlöse von 3 Mio. $ durch die Platzierung von 100 Mio. neuen Stammaktien des Unternehmens erzielt hat.

Die Platzierung wurde zu einem Preis von 3 Cent pro Aktie abgeschlossen. Das entspricht 329% des Bezugsrechtsemissionspreises vom Mai 2020. Durch diese Platzierung konnte Aspermont einen neuen institutionellen Investor einführen, der die Geschäftsstrategie unterstützt.

Alex Kent, Managing Director von Aspermont, sagte:

Wir freuen uns, einen hoch angesehenen institutionellen Investor aus Deutschland als neuen Aktionär begrüßen zu können. Durch unsere Notierung an der Frankfurter Börse (Ticker: OOW) sind deutsche und europäische Investoren auf uns aufmerksam geworden, die schnell unser Leistungsversprechen erkannt haben. Das hat sowohl unseren Aktienpreis als auch das gehandelte Volumen positiv beeinflusst.

Unsere Notierungen in Deutschland, insbesondere die an der Tradegate Exchange, haben uns eine größere Liquidität beschert und verhelfen uns zu einer angemesseneren Marktbewertung. Es liegt zwar noch ein längerer Weg vor uns, aber diese Platzierung ist ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung einer neuen europäischen Value-Investorenbasis.

Die Erlöse aus der Platzierung bringen unseren Cash-Bestand auf über 7 Mio. $, der für die Finanzierung der organischen Fortentwicklung unserer bestehenden, wichtigsten Handelsmodelle XaaS und Data sowie für die weitere Entwicklung unserer operative Kapazitäten verwendet wird.

Die Platzierungsaktien wurden zu den gleichen Bedingungen ausgegeben wie die bestehenden vollständig bezahlten Stammaktien des Unternehmens und sind diesen in jeglicher Hinsicht gleichgestellt. Das Unternehmen wird bei der ASX eine Notierung dieser Aktien beantragen. Die Aktien werden unter der Platzierungskapazität des Unternehmens gemäß ASX Listing Rule 7.1 ausgegeben.

Wealth Express Holdings Group Limited fungierte bei der Platzierung als Lead Manager.

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Aspermont Limited

Alex Kent, Geschäftsführer +44 207 216 6060

Tim Edwards, Company Secretary +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister für die globale Rohstoffindustrie. Aspermont hat ein kommerzielles XaaS-Modell für B2B-Medien erstellt, das hochwertige Inhalte an ein wachsendes globales Publikum vertreibt. Dieses vielseitige Modell kann skaliert werden, um neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen zu bedienen. Die zunehmende Größe des (bezahlten) Publikums von Aspermont hat eine Möglichkeit zur Datenmonetarisierung eröffnet, die das Unternehmen nun erschließt.

Aspermont notiert an der ASX und an der Börse Frankfurt. Es notiert auch an der Tradegate und anderen regionalen Börsen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur sowie auf den Philippinen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aspermont.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57072

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57072&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000ASP3

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.