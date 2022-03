IRW-News: Aspermont Limited: Aspermont-Tochter Kondinin Group erhält Regierungszuwendung in Höhe von 2,3 Mio. AUD

IRW-PRESS: Aspermont Limited: Aspermont-Tochter Kondinin Group erhält Regierungszuwendung in Höhe von 2,3 Mio. AUD

8. März 2022 - Die Kondinin Group ist der für landwirtschaftliche Medien zuständige Geschäftsbereich von Aspermont und der führende Informationsverteiler für Australiens Farmer.

Die Bundeszuwendung für Innovationen zur Stärkung der Dürreresilienz in Höhe von 2,3 Mio. Dollar wurde von The Hon David Littleproud, dem Minister für Landwirtschaft und Nordaustralien, bewilligt.

Die Zuwendungsmittel werden für die Umsetzung des Drought Resilience Program for Agriculture Research (Anm.: Dürreresilienzprogramm für die Agrarforschung) der Kondinin Group verwendet, über das den australischen Farmern umfangreiche Informationen und Orientierungshilfen für Strategien und Technologien zur besseren Bewältigung von Dürreperioden zur Verfügung gestellt werden.

Ben White, der General Manager der Kondinin Group, erklärt: Die Kondinin Group versorgt die australischen Farmer seit fast 60 Jahren mit unabhängigen und zuverlässigen Informationen, und diese Regierungszuwendung würdigt unsere wichtige Rolle bei der Erstellung praxisrelevanter Informationen, mit denen sich die Farmer besser auf Dürreperioden vorbereiten können.

Alex Kent, der Managing Director von Aspermont, fügt hinzu: Diese Zuwendung in Höhe von 2,3 Mio. Dollar ist die Bestätigung dafür, dass die australische Bundesregierung Kondinin als Markenführer im australischen Agrarsektor anerkennt und unterstützt.

Unsere Stimme wird gehört, und unser Einfluss wird sowohl in der Landwirtschaft als auch in der internationalen Bergbau- und Energiebranche gewürdigt.

Wir sind an einer engen Zusammenarbeit mit den Regierungen in allen Regionen interessiert, um an der Erarbeitung gemeinschaftlicher Lösungen für herausfordernde Probleme wie Dürre mitzuwirken, genauso wie wir das auch in anderen Bereichen wie dem Klimawandel tun.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Aspermont Limited

Alex Kent, Managing Director +44 207 216 6060

Tim Edwards, Company Secretary +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister der globalen Rohstoffbranche. Aspermont hat ein XaaS-Wirtschaftsmodell für den B2B-Mediensektor entwickelt, das hochwertige Inhalte an eine wachsende globale Klientel verbreitet. Dieses vielseitige Modell kann so skaliert werden, dass es neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen bedient. Die zunehmende Größe des (zahlenden) Publikums von Aspermont hat eine Möglichkeit zur Datenmonetarisierung eröffnet, die das Unternehmen nun erschließt.

Aspermont notiert an der Australian Stock Exchange und an der Börse Frankfurt. Es notiert auch an der Tradegate und anderen regionalen Börsen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur sowie auf den Philippinen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aspermont.com

