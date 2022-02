IRW-News: Aspermont Limited: Aspermont Limited: Ansprache des Geschäftsführers anlässlich der Jahreshauptversammlung 2022

IRW-PRESS: Aspermont Limited: Aspermont Limited: Ansprache des Geschäftsführers anlässlich der Jahreshauptversammlung 2022

Sehr geehrte Aktionäre,

Aspermont war schon immer ein Informationsunternehmen. Heute bedeutet das die globale Verbreitung von Nachrichten, Forschungsergebnissen und Daten für die globale Bergbau-, Energie- und Agrarindustrie.

Zusammen erreichen unsere Inhalte jährlich über 4 Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Und dennoch befinden wir uns noch in einem frühen Stadium unserer Entwicklung. Ausgehend von unserer soliden, langjährigen Plattform und mit Hilfe unserer globalen Datenbank erweitern wir Aspermont sowohl in aktuellen als auch zunehmend in neuen Inhaltsformaten. Wir antizipieren Kundenbedürfnisse und erfüllen sie auch.

In der Vergangenheit waren Medienunternehmen mit der Weitergabe von Informationen an ihre Gemeinschaften befasst. Diese Weitergabe von Informationen ist uns nach wie vor ein Anliegen. Heute beschaffen wir uns allerdings zunehmend auch Informationen und Inhalte von unseren Abonnenten. Diskussionen unter Meinungsbildnern, interaktive Debatten, Kundenbefragungen, Grundsatzreferate - all dies ermöglicht es uns, neue und relevante Inhalte von Branchenführern und wichtigen Interessengruppen zu generieren. Die Analyse des Leserverhaltens hilft uns dabei, neue Trends zu erkennen.

In dieser Hinsicht kommt Aspermont keine statische, sondern eine dynamische Rolle zu. Dieser symbiotische Informationsaustausch innerhalb unserer Ökosysteme hilft uns dabei, die tatsächlichen Bedürfnisse unserer Kunden besser zu verstehen. Er macht es uns auch möglich, bessere Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Schritt für Schritt versetzen wir unsere Kunden in die Lage, ein bisschen tiefer zu graben, während wir uns selbst vom Informationsverteiler zum bevorzugten Informationsanbieter entwickeln.

Unternehmen schätzen unsere Produkte und Dienstleistungen mehr, wenn wir sie dabei unterstützen, bessere Entscheidungen zu treffen, um ihren Geschäftserfolg zu optimieren.

Heutzutage wird der Geschäftserfolg nicht mehr nur nach finanziellen Gesichtspunkten beurteilt. Unternehmen können sich bei ihren Entscheidungen nicht ausschließlich auf Eigeninteressen stützen. Die Bedürfnisse einer breiteren Gemeinschaft wurden mobilisiert und neue Forderungen nach transformativen Veränderungen in vielen Bereichen unseres Lebens und Wirtschaftens werden laut. Es kommt darauf an, was Sie tun und wie Sie es tun, und wir passen unsere Dienstleistungen an die neuen Anforderungen an.

Eine kontinuierliche Anpassung erfordert sowohl Innovation als auch organisatorische Flexibilität, und wir verfügen über diese entscheidenden Eigenschaften.

Letztendlich sind wir dazu da, unsere Gemeinschaften mit Informationen, Erkenntnissen und Instrumenten zu versorgen, die diese benötigen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Bessere Entscheidungen für sich selbst und auch für die breitere Gemeinschaft. Das ist das Wertversprechen von Aspermont und der Grund, warum Kunden unsere Dienstleistungen kaufen.

Unsere Stimme zählt

Was mich an Aspermont inspiriert, ist die Tatsache, dass wir trotz unserer relativ geringen Größe durch die tagtägliche Bereitstellung von Inhalten und Dienstleistungen einen echten Einfluss auf die Entscheidungsfindung von Unternehmen haben, die sich mit wichtigen Makrofragen der heutigen Zeit befassen.

Wir sind das größte Medienunternehmen, das sich dem Bergbausektor auf globaler und regionaler Ebene widmet, und wir entwickeln auch in den Bereichen Energie und Landwirtschaft dominante Marken. Jährlich erreichen wir mit unseren Inhalten über 4 Millionen Menschen, und unsere Klientel liest sich wie das Who's Who der Fortune 500.

Dies ist die Bestätigung dafür, dass unsere Stimme zählt - dass das zählt, was wir sagen und auch das, was wir nicht sagen. Die Dienstleistungen, mit denen wir unsere Kunden unterstützen, sind ebenso wichtig wie die Produkte und Dienstleistungen, die diese Kunden ihrem weltweiten Kundenstamm bereitstellen.

Wir interagieren auf hohem Niveau. Es liegt auf der Hand, dass wir tagtäglich mit Führungskräften multinationaler Unternehmen und führenden Vertretern der globalen Finanzmärkte zu tun haben. Wichtig ist vor allem, dass wir auch in Kontakt mit NGOs, Staatsoberhäuptern und religiösen Führern stehen. Unsere Stimme wird gehört und hat entsprechenden Einfluss.

Unser Ziel

Wir bieten den Gemeinschaften eine Plattform für den gemeinsamen Austausch von Informationen und Meinungen sowie die Möglichkeit, durch Zusammenarbeit fundierte Entscheidungen zu treffen. Unser Ziel ist es, Informationen und Forschungsergebnisse bereitzustellen, die zur Verbesserung und Optimierung bewährter Praktiken in der Branche beitragen und bei der Einführung technologischer Innovationen in zumeist traditionellen Branchen helfen.

Wir verfügen über eine große Plattform und äußern unsere Meinung zu Themen von globaler Bedeutung. Unser Unternehmen setzt sich für einen rascheren Wandel in jenen Branchen ein, die 19 % des globalen BIP erwirtschaften und zusammen mit ihren Lieferketten einen Einfluss auf über 20 % der Weltbevölkerung haben.

Kein anderes Medienunternehmen trägt eine solche Verantwortung oder ist in der Lage, auf wichtige globale Entscheidungsträger einzuwirken, um eine bessere Zukunftsplanung zu ermöglichen. Unser Bestreben ist es, Unternehmen in die Lage zu versetzen, bessere Entscheidungen für eine positivere Zukunft zu treffen.

Unser Auftrag

Aspermont ist ein international führender Anbieter von B2B-Medien, der zeitnahe, unabhängige und hochwertige Inhalte bereitstellt.

Wir unterstützen die Zusammenführung von Gemeinschaften zur Zusammenarbeit, Problemlösung und Entwicklung von innovativen und revolutionären Ansätzen für einige der dringlichsten Herausforderungen der heutigen Welt.

Wir sind stolz darauf, im Dienste von Branchen zu stehen, die für die Erhaltung und Verbesserung unserer Lebensqualität von entscheidender Bedeutung sind.

We enable business to dig deeper and make better decisions for a brighter future

ASPERMONT

Branchenbezogene Informationen

Alex Kent

Geschäftsführer

