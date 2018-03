IRW-News: Asante Gold Corp.: Asante Gold verstärkt sein Advisory Board

IRW-PRESS: Asante Gold Corp.



: Asante Gold verstärkt sein Advisory Board

Vancouver (British Columbia), 12. März 2018. Asante Gold Corporation (CSE: ASE, Frankfurt: 1A9, OTC: ASGOF) (Asante Gold oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es Kevin Thomson als Berater in sein Board of Directors aufgenommen hat.

Herr Thomson verbrachte den Großteil seiner Karriere mit der Exploration und Erschließung von Goldressourcen in Kanada und Westafrika. Zuletzt arbeitete er als Group Exploration Manager, West Africa von Perseus Mining, Exploration Manager, Ghana von Newmont Mining sowie in Kanada bei Noranda Exploration, Hemlo Gold, Battle Mountain Gold und Lac Minerals. Herr Thomson lebt in Toronto.

Zwischen 2007 und 2012 leitete er Explorations- und Ressourcenbohrprogramme bei der Mine Edikan in Ghana sowie bei Sissingue in der Elfenbeinküste, die zur Entdeckung von zwei neuen Erzkörpern und der Steigerung der Goldressourcen um 5,9 Millionen Unzen bei Edikan bzw. 1,2 Millionen Unzen bei Sissingue führten (insgesamt 7,1 Millionen Unzen, einschließlich 3,8 Millionen Unzen in der geprüften und wahrscheinlichen Kategorie).

Herr Thomson unterstützt Eric Ewen, den Entdecker des Erzkörpers Esaase von Asanko Gold mit einer Ressource von 6,0 Millionen Unzen, sowie CEO Douglas MacQuarrie, der die Ressource Nkran (Obotan) mit 5,0 Millionen Unzen erwarb und deren Bebohrung leitete - das ergibt insgesamt 18,1 Millionen Unzen an neuen Goldressourcen und Entdeckungen in Westafrika. Außerdem war Alan McKerron, der im Jahr 2012 in unser Advisory Board aufgenommen wurde, für den Erwerb der Beteiligung von Anglo American an der Mine Sadiola in Mali im Jahr 1992 verantwortlich. Diese Mine produziert etwa 450.000 Unzen pro Jahr und wies vor dem Abbau eine Ressourcenbasis von 15,8 Millionen Unzen auf (zurzeit 10,0 Millionen Unzen).

Das ist eines der großartigsten Explorations- und Erwerbsteams in Westafrika, die jemals zusammengestellt wurden, und wir freuen uns bereits auf neue Entdeckungen bei unseren Goldprojekten Keyhole, Betenase, Fahiakoba und Kubi, die sich allesamt in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks in Ghana befinden.

Das Unternehmen gibt die Gewährung von 200.000 Incentive-Optionen an Herrn Thomson bekannt, die innerhalb von fünf Jahren zu einem Preis von 0,10 Dollar pro Aktie ausgeübt werden können.

Im Namen des Board,

Douglas R. MacQuarrie

President und CEO

Über Asante Gold Corporation

Asante bemüht sich weiterhin darum, die Mittel für die Erschließung der Kubi-Goldabbaukonzessionen in Ghana als potenziellen kurzfristigen Untertagebetrieb durch Eigenkapital-/Fremdfinanzierungen bzw. Joint Venture Partner zu sichern. Asante erkundet außerdem die Konzessionen Keyhole, Fahiakoba und Betenase, die sich allesamt neben oder entlang des Streichens größerer Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks in Ghana befinden.

