IRW-News: Asante Gold Corp.: Asante Gold schließt Privatplatzierung ab

IRW-PRESS: Asante Gold Corp.



: Asante Gold schließt Privatplatzierung ab

Asante Gold schließt Privatplatzierung ab

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENAGENTUREN BESTIMMT - Vancouver, British Columbia - 5. Juni 2017 - Asante Gold Corporation (CSE:ASE/ FRANKFURT:1A9/OTC:ASGOF) (Asante oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 4.350.000 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,10 $ pro Einheit (jeweils eine Einheit) abgeschlossen hat und damit einen Bruttoerlös von 435.000 $ erwirtschaftet hat.

Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem ganzen übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 31. Mai 2018 zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,15 $.

Das Unternehmen entrichtete Vermittlungsprovisionen (Finders Fees) in Höhe von insgesamt 16.500 $ in bar und begab 165.000 nicht übertragbare Broker-Warrants, die denselben Ausübungspreis und dasselbe Verfallsdatum wie die in den Einheiten inbegriffenen Warrants haben.

Der Erlös aus der Privatplatzierung wird als allgemeines Betriebskapital verwendet, unter anderem für Bohrungen und sonstige Arbeitsprogramme des Unternehmens in den Projekten Keyhole, Betenase, Fahiakoba und Kubi in Ghana. Alle Wertpapiere, die im Rahmen dieses Angebots erworben werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten, die am 1. Oktober 2017 abläuft.

Im Namen des Board, Douglas R. MacQuarrie President und CEO

Über Asante Gold Corporation Asante Gold bemüht sich aktiv um die Erschließung der Bergbaukonzession Kubi. Asante erkundet außerdem die Konzessionen Keyhole, Fahiakoba und Betenase, die sich allesamt neben oder entlang des Streichens größerer Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks in Ghana befinden.

Nähere Informationen erhalten Sie über: Douglas MacQuarrie, President & CEO, Tel: +1 604-558-1134; E-Mail: douglas@asantegold.com Doreen Kent, Informationsstelle für Aktionäre, Tel: +1 604-948-9450; E-Mail: d.kent@eastlink.ca Rebecca Greco, Business Development, tel: +1 416-822-6483; E-mail: fighouse@yahoo.com Florian Riedl-Riedenstein, Director; European Investor Relations, E-mail: frram@aon.net Nähere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.asantegold.com.

Weder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde über nehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! 1

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39974 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39974&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA04341X1078

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.