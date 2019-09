IRW-News: Asante Gold Corp.: Asante Gold schließt Privatplatzierung ab

IRW-PRESS: Asante Gold Corp.



: Asante Gold schließt Privatplatzierung ab

Diese Pressemitteilung ist nicht für die Verteilung in den USA oder an US-amerikanische Nachrichtendienste bestimmt

Zur sofortigen Veröffentlichung

Ausgegebene Aktien: 64,055,757

Vancouver, British Columbia, Kanada - 5. September 2019 - Asante Gold Corporation (CSE:ASE/ FRANKFURT:1A9) (Asante oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es die am 10. Juni 2019 angekündigte Privatplatzierung zur Working Capital Beschaffung vollständig gezeichnet und abgeschlossen hat, um Bruttoerlöse von insgesamt 250.000 $ zu erzielen.

Insgesamt wurden 5 Mio. Einheiten zu einem Preis von 0,05 $ pro Einheit verkauft. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens sowie einem Stammaktienkauf-Warrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 4. September 2022 zum Kauf einer weiteren Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,08 $. Jeder Warrant unterliegt einer vorzeitigen Wandlungspflicht, falls die Aktien an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis von 0,20 $ gehandelt werden. Das Verfalldatum der Warrants beträgt 30 Tage ab dem Datum einer Pressemitteilung, in der die vorzeitige Umwandlung angekündigt wird. Im Rahmen des Angebots ist an unabhängige Parteien eine Vermittlungsgebühr von 10.225 $ und 205.100 Warrants zu zahlen. Alle unter diesem Angebot ausgegebenen Aktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag bis zum 4. Januar 2020.

Ein Director des Unternehmens hat sich mit 500.000 Einheiten an der Privatplatzierung beteiligt. Laut Definition des Multilateral Instrument 61-101 (MI 61-101) würde diese Beteiligung als Transaktion mit nahe stehenden Unternehmen und Personen gelten. Die Transaktion ist von der formellen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 befreit, da weder der Marktwert der ausgegebenen Einheiten noch der vom Director gezahlte Beitrag 25% der Marktkapitalisierung des Unternehmens überschreiten.

Im Namen des Vorstands,

Douglas R. MacQuarrie

Präsident und CEO

Über Asante Gold Corporation

Asante entwickelt sein Kubi-Goldminenprojekt weiter in Richtung Produktion und untersucht seine Konzessionen/ Optionen für neue Entdeckungen in den Bereichen Keyhole, Fahiakoba und Betenase, die alle an große Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana angrenzen oder entlang des Steichens liegen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Douglas R. MacQuarrie, President und CEO, Tel.: +1 604-558-1134; E-Mail: douglas@asantegold.com

Doreen Kent, Shareholder Communications, Tel.: +1 604-948-9450; E-Mail: d.kent@eastlink.ca

Valentina Gvozdeva, Business Development, E-Mail: valentina@asantegold.com

Florian Riedl-Riedenstein, Director, European Investor Relations, E-Mail: frram@aon.net

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter: www.asantegold.com

LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446

Weder die IIROC noch eine Börse oder eine andere Regulierungsbehörde übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

1

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48767

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48767&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA04341X1078

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.