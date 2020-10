IRW-News: Asante Gold Corp.: Asante Gold meldet Privatplatzierung

IRW-PRESS: Asante Gold Corp.



: Asante Gold meldet Privatplatzierung

EMITTIERTE AKTIEN: 73.063.257

Vancouver (British Columbia), 19. Oktober 2020. Asante Gold Corporation (CSE: ASE, Frankfurt: 1A9, U.S. OTC: ASGOF) (Asante oder das Unternehmen) meldet eine Privatplatzierung an akkreditierte und befreite Investoren (die Privatplatzierung) von bis zu 13.000.000 Einheiten zu einem Preis von 0,10 Dollar pro Einheit (jeweils eine Einheit) (Bruttoeinnahmen von bis zu 1.300.000 Dollar).

Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Aktien-Warrant (ein Warrant) bestehen. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, jederzeit innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum eine zusätzliche Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,22 Dollar zu erwerben. Das Unternehmen stützt sich bei der Emission der Aktien auf Ausnahmen von den Prospektpflichten und dem geltenden Wertpapierrecht. Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots erworben werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Directors und Officers des Unternehmens könnten sich an der Privatplatzierung beteiligen. Eine solche Beteiligung würde als Transaktion mit einer nahestehenden Partei gemäß Multilateral Instrument 61-101 (MI 61-101) erachtet werden. Diese Transaktion würde von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen durch Minderheitsaktionäre gemäß Multilateral Instrument 61-101 ausgenommen sein, da weder der faire Marktwert der emittierten Einheiten noch die Vergütung, die von solchen Personen bezahlt wird, 25 Prozent der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen würde.

Die Einnahmen aus der Platzierung werden für weitere Explorationen bei den unternehmenseigenen Goldprojekten in Ghana sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden.

Douglas R. MacQuarrie

President und CEO

Über Asante Gold Corporation

Asante bemüht sich weiterhin um die Beschaffung von Mitteln für den Ausbau und die Erschließung seines Goldprojekts Kubi in Richtung Produktion und untersucht seine Konzessionen/Optionen für neue Entdeckungen in den Bereichen Keyhole, Fahiakoba und Betenase, die alle an große Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana angrenzen oder entlang des Streichens liegen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Douglas MacQuarrie

President & CEO

Tel: +1 604-558-1134

E-Mail: douglas@asantegold.com

Valentina Gvozdeva

Unternehmensentwicklung

E-Mail: valentina@asantegold.com

Doreen Kent

Informationsstelle für Aktionäre

Tel: +1 604-948-9450

E-Mail: d.kent@eastlink.ca

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite unter www.asantegold.com.

LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446

