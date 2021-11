IRW-News: Asante Gold Corp.: Asante Gold Corporation: Neuigkeiten zum Betrieb der Goldmine Bibiani

IRW-PRESS: Asante Gold Corp.



: Asante Gold Corporation: Neuigkeiten zum Betrieb der Goldmine Bibiani

Vancouver, British Columbia, Kanada, 8. November 2021 - Asante Gold Corporation (CSE:ASE/ FRANKFURT:1A9/U.S.OTC:ASGOF) (Asante oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass alle Tätigkeiten, die geplant sind, um die Mine Bibiani im 3. Quartal 2022 in Produktion zu bringen, auf dem besten Wege sind.

Asante bereitet einen Plan für eine Mine vor, die in den ersten 12 Betriebsmonaten auf Bibiani rund 190.000 Unzen und anschließend mindestens sechs Jahre lang rund 240.000 Unzen jährlich produzieren kann. Es wurden Ausschreibungen gestartet, um einen Bergbauvertragspartner zu finden. Wir gehen davon aus, dass dieser Bergbauvertragspartner im 1. Quartal 2022 anfangen wird.

Die Sanierung der Verarbeitungsanlage ist dem zeitlichen Plan ein wenig voraus und liegt im Budget. Harlequin International wurde mit der EPCM-Sanierung beauftragt und hat wie geplant mit der Mobilisierung begonnen. Das gesamte EPCM-Team sowie erforderliche Handwerker sind vor Ort, um Training, Sicherheit und Projektabwicklungssysteme sowie die für eine sichere und produktive Arbeitsumgebung notwendigen Ressourcen zu gewährleisten.

Alle Arbeiten laufen wie geplant. Wichtigste Gerätemotoren und -antriebe wurden abgenommen, um bei Bedarf gewartet zu werden. Elektrische Komponenten sowie Mess- und Regelinstrumente wurden getestet und werden bei Bedarf auf den neuesten Stand gebracht, um eine Leistung zu liefern, die besser als die ursprünglich geplante ist. Gravitationsrückgewinnungsgeräte werden auf Kompetenz- und Automatisierungsniveau 2020 aktualisiert. Das umfasst auch den Kauf eines neuen, hocheffizienten 6G Knelson-Konzentrators und eines Gekko ILR (Intensivlaugungsreaktor).

Subunternehmer wurden damit beauftragt, mit Sandstrahlung, Metall- und Rohrreparatur, Malerarbeiten, Installation von Auskleidungen und Bändern fortzufahren und einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Geräte, die zwar vor Ort sind, aber nicht vollständig von den früheren Besitzern installiert wurden, werden für den Betrieb hergerichtet. In der letzten Oktoberwoche waren mehr als 200 Arbeiter vor Ort. Bislang liegt das Projekt im Budget.

Im Juli 2018 veröffentlichte Resolute Mining Limited auf Grundlage von rund 50.500 Bohrmetern eine aktualisierte Machbarkeitsstudie für Bibiani (siehe ASX-Meldung vom 13. Juli 2018) und berichtete über eine JORC-konforme Mineralressource auf Bibiani von 21,7 Mio. Tonnen mit 3,6 Gramm Gold pro Tonne für 2,5 Mio. Unzen Gold.

Optiro Pty Ltd. aus Perth, Westaustralien, hat dem Unternehmen einen aktuellen NI 43-101-konformen technischen Bericht für das Goldprojekt Bibiani, Ghana1 (bei SEDAR eingereicht) geliefert. Die Mineralressourcen in diesem Bericht betreffen Material, das ursprünglich untertage abgebaut werden sollte. Asante plant, diese Ressource in einem optimierten Grubenmodell zu einem Goldpreis von 1.950 USD abzubauen.

Die Mineralressource der Hauptgrube auf Bibiani wurde von fachkundigen Sachverständigen erstellt (Optiro, 2017), wobei akzeptierte Industriepraxen angewandt wurden, und sie wurde gemäß JORC CODE (JORC, 2012) klassifiziert und ausgewiesen. Es gibt keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Definitionen der nachgewiesenen, angedeuteten und vermuteten Mineralressourcen gemäß CIM Definition Standards und der entsprechenden Definitionen im JORC Code. Bei der Satellitengrubenressource handelt es sich um eine Aktualisierung aus dem Jahr 2018 von Resolute Mining Limited. Die Satellitengrubenressource liegt laut Berichten oberhalb eines Cutoff-Gehalts von 0,65 g/t Gold in einem Grubenmodell, das auf einem Goldpreis von 1.950 USD basiert. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben sich nicht als wirtschaftlich erwiesen.

Die aktuellen Mineralressourcen für Bibiani lauten:

Bibiani-Ressourcen - Oktober 2021

oberhalb eines Gold-Cutoffgehalts von 0,65 g/t un

d mit einem Grubenmodell von

1.

950 USD

Gebiet Klasse Tonnen Au g/tUnzen

Bibiani-Hauangedeutet 19.600.002,76 1.740.00

ptgrube 0 0

Zwischensum 19.600.002,76 1.740.00

me 0 0

nachgewiese

n +

angedeutet

vermutet 8.380.0002,79 751.000

Satellitengnachgewiese 783.000 1,77 44.600

ruben n

angedeutet 396.000 1,89 24.100

Zwischensum 1.180.0001,81 68.700

me

nachgewiese

n

+ angedeut

e

t

vermutet 33.700 2,13 2.310

Hinweis: Es kann zu Rundungsdifferenzen kommen. Berichtet oberhalb eines Cutoff-Gehalts von 0,65 g/t Gold.

Asante arbeitet zurzeit an einem neuen NI 43-101-konformen technischen Bericht zur Minenerschließung, der auf einem Tagebaumodell basiert und im 2. Quartal 2022 geliefert werden soll.

Douglas R. MacQuarrie

President und CEO

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

1 Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Mineralressourcen der Goldmine Bibiani beziehen, basieren auf Informationen im technischen Bericht zum Goldprojekt Bibiani, Ghana, vom 7. November 2021, der von Optiro Pty Ltd. aus Perth, Westaustralien erstellt wurde (zu finden bei SEDAR), sowie Informationen aus Veröffentlichungen des an der ASX und der LSE notierten Unternehmens Resolute Mining Limited, darunter auch eine aktualisierte Machbarkeitsstudie für Bibiani (siehe ASX-Meldung vom 13. Juli 2018). Überprüft und genehmigt wurden die Informationen von Dan Bansah, dem Chairman und MD von Minecon Resources & Services Ltd. aus Accra, Ghana, einem gemäß NI 43-101 qualifizierten Sachverständigen. Herr Bansah verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Goldbergbauindustrie in Afrika, darunter 16 Jahre bei Ashanti Goldfields, als dieses die Mine Bibiani betrieb. Er hat einen MSc. in Mineral Exploration mit Auszeichnung der Leicester University, UK, ist Mitglied und Chartered Professional von AusIMM, Mitglied der West African Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (WAIMM) sowie des Ghana Institute of Geoscientists.

Über Asante Gold Corporation

Asante ist ein reines Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen mit einem hochwertigen Projektportfolio in Ghana, dem größten und sichersten Goldproduzenten Afrikas. Wir sind auf die Erschließung von Projekten mit hohen Margen, unter anderem die Golderschließungsprojekte Bibiani (5 Mio. Unzen Produktion in der Vergangenheit) und Kubi, die sich in den ergiebigen Goldgürteln Bibiani und Ashanti befinden, konzentriert. Die Modernisierung der Verarbeitungsanlage der Mine Bibiani hat begonnen und soll im 3. Quartal 2022 abgeschlossen sein. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, das in Ghana zusammen mehr als 24 Millionen oz an Goldressourcen und -reserven entdeckt und erschlossen hat. Asante ist an der Canadian Securities Exchange und an der Börse Frankfurt notiert und gab vor kurzem Pläne bekannt, seine Aktien zusätzlich auch in Ghana zu notieren. Wir sind außerdem in unseren Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Website abrufbar unter: www.asantegold.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Douglas MacQuarrie, President & CEO, Tel: +1 604-558-1134; E-mail: douglas@asantegold.com

Malik Easah, Executive Director, E-mail: malik@asantegold.com

Alec Rowlands, Capital Markets Consultant, E-mail: alec@asantegold.com

Valentina Gvozdeva, Business Development, E-mail: valentina@asantegold.com

Kirsti Mattson, Media Relations, E-mail: kirsti.mattson@gmail.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Aussagen zu den Mineralreserven, Ressourcen, Explorations- und Erschließungsprogrammen bei Bibiani und Kubi, einschließlich der Bohrergebnisse, sowie zu künftigen Explorationsplänen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem Schwankungen in der Art, Qualität und Quantität von Mineralvorkommen, die möglicherweise gefunden werden, die Unfähigkeit des Unternehmens, die für seine geplanten Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Erlaubnisse zu erhalten, sowie die Unfähigkeit des Unternehmens, das erforderliche Kapital aufzubringen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umzusetzen. Der Leser wird auf die öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens verwiesen, die auf SEDAR (www.sedar.com) verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Aussagen verlassen, da sie nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten und keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gemäß den Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange erforderlich.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden und werden auch in absehbarer Zukunft nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (dem Gesetz von 1933) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446

Weder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

